Ani Ronaldo, ani Messi. Cenu FIFA pro nejlepšího fotbalistu světa vyhrál Lewandowski

Cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu světa podle Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) poprvé získal polský útočník Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov. V hlasování předčil Cristiana Ronalda z Juventusu Turín a loňského vítěze Lionela Messiho z Barcelony.

Kvůli pandemii koronaviru se slavnostní ceremoniál uskutečnil virtuálně, hlavní cenu ale Lewandowski převzal osobně od prezidenta FIFA Gianniho Infantina.

Dvaatřicetiletý Lewandowski se už počátkem října stal nejlepším fotbalistou roku podle Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). V minulé sezoně vstřelil za Bayern 55 soutěžních gólů, čímž si vylepšil osobní maximum. Bavorskému gigantovi jimi pomohl k triumfům v Lize mistrů, německé lize i poháru.

"Když vyhrajete takové ocenění a sdílíte ho s (předchozími vítězi) Messim a Ronaldem, je to neuvěřitelné. Znamená to pro mě strašně moc. Vzpomínám si, že kdysi dávno jsem po něčem takovém toužil, a teď jsem to dokázal. Nezáleží na tom, odkud jste, ale co tomu obětujete," řekl Lewandowski.

Nejvíce si z uplynulého ročníku váží vítězství v Lize mistrů. "Byl to výjimečný den a neuvěřitelný pocit. Skvělý okamžik. Vyhráli jsme, co se dalo. Máme báječného trenéra, úžasný tým a všichni jdeme za jedním cílem," uvedl rodák z Varšavy.

Hvězdy roku zvolili kapitáni a trenéři reprezentačních mužstev, fanoušci a zástupci médií. The Best FIFA je letos jedinou prestižní světovou fotbalovou cenou, která se udělovala. Kvůli atypické sezoně se už v létě rozhodla redakce časopisu France Football poprvé od roku 1956 neudělit Zlatý míč.

Vítězství mezi trenéry obhájil Jürgen Klopp. Třiapadesátiletý německý kouč dovedl Liverpool v minulé sezoně k prvnímu titulu v anglické lize po 30 letech. Klopp porazil krajana Hanse-Dietera Flicka z Bayernu a Marcela Bielsu z Leedsu.

"Snili jsme o titulu několik let. Bylo to naprosto výjimečné a všichni jsme prožili speciální rok. Alespoň jsme fanoušky Liverpoolu potěšili ve složitém období," prohlásil Klopp.

Ocenění pro nejlepšího brankáře získal Manuel Neuer z Bayernu před Alissonem Beckerem z Liverpoolu a Janem Oblakem z Atlética Madrid. "Je to jeden z mých nejlepší roků v kariéře. Jako tým jsme si hodně věřili a je úžasné, co se nám v roce 2020 povedlo," prohlásil čtyřiatřicetiletý Neuer, který je kapitánem Bayernu i německé reprezentace.

Nejlepší fotbalistkou se stala Lucy Bronzeová z Manchesteru City. Mezi trenérkami vyhrála Sarina Wiegmanová, která vede nizozemskou reprezentaci a v příštím roce převezme anglický národní tým. Z brankářek triumfovala Sarah Bouhaddiová z Lyonu.

Cenu Ference Puskáse za nejhezčí gól získal Son Hung-min z Tottenhamu za úžasné sólo přes více než půl hřiště v anglické lize proti Burnley, kterým se předvedl v prosinci 2019.