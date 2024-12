Chramosta kráčí do Klubu ligových kanonýru, podílel se na destrukci Budějovic

Útočník Jan Chramosta se dvěma góly podílel na vítězství Jablonce nad Českými Budějovicemi 5:0 v dnešní dohrávce 8. kola fotbalové Chance ligy.

Jabloneckého forvarda dělí pouhé dvě trefy od mety sta gólů v české nejvyšší soutěži, čímž by se zařadil do Klubu ligových kanonýrů. Jihočeši stále čekají na výhru. Severočeši si upevnili páté místo v tabulce, hosté zůstávají stále bez výhry a s pouhými třemi body beznadějně poslední.

Slovácko ve čtvrtém zápase pod vedením trenéra Ondřeje Smetany poprvé vyhrálo. Dukla v nejvyšší soutěži pošesté za sebou nezvítězila a zůstala patnáctá.

Olomouc vyhrála jediné z posledních osmi kol. Pardubice v tabulce přeskočily Duklu, posledním Českým Budějovicím odskočili na 10 bodů. Za Sigmu skórovali Jiří Spáčil a po jeho přihrávce Matěj Mikulenka, za domácí odpověděli Ladislav Krobot a v 90. minutě střídající Adam Fousek. Hanáci zvítězili v jediném z posledních osmi ligových zápasů a v neúplné tabulce jsou nadále sedmí.

Jablonec si v pohodě zastřílel

Domácím kvůli kartám chyběli Cedidla a Hollý, naopak Martinec se vrátil po trestu a útok doplnil Chramosta, který v předchozích kolech sbíral jen minuty. Trenér Dynama Straka vrátil do středu pole Tischlera a útok sestavil z nigerijské dvojice Adediran, Ekpai.

V Jablonci v této sezoně zvítězily jen Slavia a Sparta a Jihočeši mohli na bodový zisk rychle zapomenout. Domácí totiž měli bleskový úvod. Hned v úvodní minutě vybojovali roh a po něm dali gól.

Rohový kop se přitom favoritovi vůbec nepovedl, ale soupeř zaváhal s odkopem, Chramosta poslal přesný centr a Martinec ve 45. sekundě vstřelil zblízka hlavou svůj třetí gól v ligové sezoně.

O nejrychlejší trefu v ročníku nejvyšší soutěže nešlo, Jan Matoušek z Bohemians 1905 se prosadil v Karviné už po 16 vteřinách. Rekord samostatné ligy od roku 1994 drží Vratislav Lokvenc, jenž na branku od úvodního hvizdu potřeboval 10,5 sekundy.

Při druhém rohu zahrál Križan rukou a rozhodčí ukázal na penaltovou značku. Janáček v neděli v Pardubicích pokutový kop chytil, ale Chramostovu střelu v 17. minutě nevystihl. Jihočeská obrana si s centry před branku vůbec nevěděla rady a ve 20. minutě ji další hlavičkou pokořil Puškáč.

Čtyřiatřicetiletý Chramosta dal od začátku sezony nejvyšší soutěže až do dneška jediný gól, ale při slabinách obrany Dynama začal klepat na bránu Klubu ligových kanonýrů.

Na konci první půlhodiny zaznamenal druhou branku a to mu ještě další zápis vzal videorozhodčí kvůli ofsajdu, v němž se zapomněl Alégué.

Až pak o sobě dali v útoku vědět i hosté, ale při střelách Adedirana a Háka brankář Hanuš hrozbu odvrátil. Jablonec prožil v lize nejlepší první poločas od října 2014, kdy při vítězství 6:0 nad Duklou vedl o pauze rovněž 4:0.

Straka ještě do přestávky sáhl po dvojitém střídání a hned po změně stran ještě doplnil ofenzivu třetím Nigerijcem Ogiomadem. Hra se vyrovnala, ale spíš to bylo tím, že se Jablonec nechal pohodovým náskokem ukolébat, než že by se hosté nějak výrazně zlepšili.

Krchova střela z dálky znamenala jediné nebezpečí pro jabloneckou branku. Na druhé straně Chramostovi sebral šanci na hattrick skluzem obránce Brabec a únik Suchana, hrajícího proti svému bývalému klubu stý ligový zápas, zneškodnil Janáček.

V 88. minutě se skandující diváci přece jen dočkali "bůra" zásluhou devatenáctiletého Krulicha. Vyšším rozdílem v této ligové sezoně vyhrál jen Baník Ostrava nad Duklou (6:0).

Jihočeši na jaře inkasovali na Střelnici také pět branek, ale tehdy alespoň dvě dali. Dnes potvrdili, že mají nejhorší obranu v lize, obdrželi už 45 gólů. Jablonecký brankář Hanuš bez větších problémů udržel podeváté v sezoně nejvyšší soutěže čisté konto.

Slovácko na Julisce otočilo

Hned první vážnější akce zápasu skončila gólem. Založil ji Vondrášek, volný Kozma přihrávkou pod sebe v pokutovém území našel Mešanoviče a ten v osmé minutě přesnou střelou k tyči překonal Fryštáka. Bosenský útočník čtvrtou brankou v ligovém ročníku potvrdil roli nejlepšího střelce nováčka.

Fryšták se místo zraněného Heči postavil do branky poprvé v sezoně nejvyšší soutěže a ve 36. minutě Slovácko podržel. Dukla měla velkou šanci zvýšit skóre poté, co Hašek zakončoval hlavičkou o zem, ale gólman mu povedeným zákrokem zkazil radost.

Hosté se poprvé předvedli až tři minuty před přestávkou. Blahút uvolnil Kvasinu a autor dvou gólů z minulého utkání na půdě Bohemians 1905 jen těsně minul zadní tyč.

Tým z Uherského Hradiště poslal do druhé půle dva zkušené hráče Krmenčíka s Havlíkem a oba brzy vývoj zápasu otočili. Nejprve se zastřeloval Krmenčík, jehož ránu brankář Hruška s námahou vytěsnil na horní síť.

Bývalý český reprezentant se prosadil posléze. Doskiho centr prodloužil patičkou Kim Sung-pin a Krmenčík se v 51. minutě třetím gólem v ligové sezoně posunul do čela klubové tabulky střelců.

Slovácko potřebovalo na obrat jen pět minut. Havlík sice při střele uklouzl, ránou z velké dálky však pomalu reagujícího gólmana zaskočil a třetí podzimní trefou se na Krmenčíka dotáhl.

Dukle se druhý poločas nepovedl, vytvořila se jen jednu vážnější šanci na vyrovnání. Vondráškův přesný centr z pravé strany našel na malém vápně Matějku, který sice hlavičkoval prudce, ale doprostřed, takže Fryšták měl čas vyrazit míč do strany.

Slovácko tak potvrdilo výbornou vzájemnou bilanci, v lize s Duklou potřinácté za sebou neprohrálo. Pražský tým navíc zvítězil jen v úvodním z 10 domácích zápasů v nejvyšší soutěži se Slováckem.

Dukla nenavázala na víkendovou remízu 1:1 se Spartou a na Julisce vyhrála jediný z posledních pěti ligových duelů. Slovácko vyhrálo teprve podruhé z minulých sedmi kol.

Olomouc dvakrát vedla

Olomouc se už musela obejít bez nejlepšího střelce ligové sezony Klimenta, kterého vážně poraněný kotník vyřadil ze hry do konce ročníku. Na hrotu hostujícího útoku nastoupil Fiala. Utkání se v původním termínu v září nehrálo kvůli povodním.

První půle nabídla vyrovnanou partii. Domácí poprvé zahrozili v deváté minutě; Sychra v souboji předčil Leibla, který si připsal 50. ligový start, hlavou mezi dva protihráče přistrčil míč Krobotovi, jeho střelu však gólman Koutný vyrazil na roh.

Na další šanci si promrzlé publikum muselo počkat do 34. minuty, kdy si Míšek na hranici vápna našel střeleckou pozici, jenže Koutný svůj tým opět podržel.

Ve 38. minutě se gólu dočkala Sigma. Zorvanův centr ze standardní situace prodloužil hlavou Pokorný před branku a Spáčil včasným nastavením nohy otevřel skóre. V sezoně nejvyšší soutěže skóroval podruhé.

Po necelé hodině hry se hostující stoper Král dotkl v pokutovém území balonu rukou, hlavní sudí Berka po komunikaci s videorozhodčím ale penaltu nenařídil. Pardubice to však dlouho mrzet nemuselo, jelikož v 69. minutě srovnaly.

Střídající Leipold odcentroval na zadní tyč, kam si naběhl Krobot a ze vzduchu přesně zakončil. Dočkal se třetí branky v ligovém ročníku.

Radost Východočechů vydržela jen do 78. minuty. Lurvink přišel na polovině hřiště o míč, Spáčil nahrál Mikulenkovi a jeho prudká střela k tyči přiblížila Sigmu k vítězství. Olomoucký záložník se trefil počtvrté v ligovém ročníku.

Domácí však i podruhé na nepříznivý vývoj zareagovali. V 90. minutě kapitán Vacek nacentroval do vápna a Fousek po necelých třech minutách na hřišti hlavou zařídil dělbu bodů.

V nejvyšší soutěži se zapsal mezi střelce poprvé od předloňského srpna. Situaci ještě přezkoumával videorozhodčí, branka ale nakonec platila.

Východočeši v nejvyšší soutěži bodovali s Olomoucí počtvrté za sebou, na vlastním hřišti ji však v dosavadních pěti utkáních nezdolali. Pardubice doma v lize zvítězily v jediném z posledních pěti utkání. Sigma venku v nejvyšší soutěži nevyhrála sedm z minulých osmi zápasů.

8. kolo první fotbalové ligy:

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 5:0 (4:0)

Branky: 17. z pen. a 30. Chramosta, 1. Martinec, 20. Puškáč, 88. Krulich. Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Bělák - Orel (video). ŽK: Brabec (Budějovice). Diváci: 2026.

Jablonec: Hanuš - Martinec, Tekijaški, Souček - Štěpánek (46. Hurtado), Beran, Nebyla (82. Krulich), Čanturišvili (72. Kanakimana) - Alégué (46. Suchan), Chramosta - Puškáč (64. Fortelný). Trenér: Kozel.

Č. Budějovice: Janáček - Čoudek, Križan (39. Krch), Brabec - Hubínek (39. Novák), Čermák, Tischler, Mašek - Hák (46. Ogiomade) - Adediran (61. Ondrášek), Ekpai (82. Zíka). Trenér: Straka.

Dukla Praha - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 8. Mešanovič - 51. Krmenčík, 56. Havlík. Rozhodčí: Vokoun - Kotík, Leška - Zelinka (video). ŽK: Kozma, Hora, Peterka - Krmenčík. Diváci: 575.

Dukla: Hruška - Vondrášek, Hašek, Peterka, Ludvíček - Zeronik (64. Doda), Kozma (74. Hora), Bačinský (74. Lichý), Šebrle (83. Douděra) - Matějka (74. Špatenka), Mešanovič. Trenér: P. Rada.

Slovácko: Fryšták - Hofmann (46. Havlík), Vaško, Kukučka - Blahút, Kohút (84. Juroška), Trávník, Doski - Kim Sung-pin (75. Sinjavskij) - Kozák (75. Křišťan), Kvasina (46. Krmenčík). Trenér: Smetana.

FK Pardubice - Sigma Olomouc 2:2 (0:1)

Branky: 69. Krobot, 90. Fousek - 38. Spáčil, 78. Mikulenka. Rozhodčí: Berka - Vlček, Malimánek - Hocek (video). ŽK: Zlatohlávek, Krobot, Střihavka (trenér, všichni Pardubice). Diváci: 2475.

Pardubice: Stejskal - Mareš, Noslin, Lurvink, Šehič - Míšek (87. Fousek), Vacek - Sychra (58. Leipold), Zlatohlávek (58. Yahaya), Patrák (46. Pandula) - Krobot. Trenér: Střihavka.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Pokorný, Král, Leibl (90.+2 Elbel) - Spáčil (85. Muritala), Breite (70. Dele) - Mikulenka (85. Navrátil), Zorvan, Šíp (70. Vodháněl) - Fiala. Trenér: Janotka.

20:00 Bohemians Praha 1905 - FC Hradec Králové

Tabulka: