Ondrovy šance na medaili z OH dramaticky vzrostly. Velké zadostiučinění, říká lezec

Sportovní lezení bude mít poprvé v olympijském programu všechny disciplíny samostatně. V Los Angeles v roce 2028 se budou rozdělovat tři sady medailí za rychlost, bouldering a obtížnost. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor. V lezení na obtížnost by se tak o třetí olympijskou účast mohl pokusit i nejlepší český reprezentant Adam Ondra, kterému bude v době příští letní olympiády 35 let.

"Z této zprávy, že dostaneme v Los Angeles tři sady, mám velkou radost. Nejenom že já můžu ještě živit svůj olympijský sen, ale je to velké zadostiučinění našemu sportu a všem lidem, kteří vydali hodně energie, aby se lezení na olympiádu dostalo," uvedl Ondra v nahrávce pro média. Lezení je v olympijském programu od Tokia 2021. Tehdy se závodilo v trojkombinaci všech tří disciplín a Ondra skončil šestý. Pro loňské hry v Paříži se oddělili specialisté na rychlost, které se věnuje jiná skupina lezců než zbývajícím dvěma disciplínám. Ondra startoval v kombinaci boulderingu a obtížnosti a znovu obsadil šestou příčku. Pokud by tato dvojkombinace zůstala, o další olympiádu už by se nepokoušel. Se závodním boulderingem se rozloučí v červnu na Světovém poháru v Praze. Lezení na obtížnost, což je dlouhodobě Ondrova nejsilnější disciplína, ale nyní bude v programu samostatně. "Budou na olympiádě ti nejlepší ve svých disciplínách, můžeme očekávat o to větší zlepšení a neuvěřitelné výkony," předpokládá rodák z Brna. I to, že právě v Kalifornii bude o lezení velký zájem. "Od samého začátku naší olympijské cesty jsme vždycky měli za cíl tři sady medailí pro naše sportovce. Každá z našich disciplín má unikátní silné stránky a teď to všichni uvidí v LA28," ocenil na webu prezident mezinárodní federace IFSC Marco Scolaris. K dispozici bude 38 míst pro muže a stejný počet pro ženy. Kvalifikační systém zatím není jasný.