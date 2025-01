Skvělá Ledecká. Vítězství ve sjezdu ve Svatém Antonu jí uniklo jen o 18 setin sekundy

Ester Ledecká skončila třetí ve sjezdu Světového poháru v rakouském Svatém Antonu. Vyhrála Federica Brignoneová z Itálie, která Češku porazila 0,18 sekundy. Ledeckou o druhé místo připravila až s číslem 43 startující Malorie Blancová ze Francie, která byla rychlejší o 13 setin a skončila druhá.

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká si v rakouském horském středisku připsala nejlepší výsledek na lyžích v této sezoně. Dosud jím bylo šesté místo ve sjezdu, kterého dosáhla před necelým měsícem v Beaver Creeku.

V lyžařském Světovém poháru vystoupala na stupně vítězů celkem pojedenácté v kariéře.

Devětadvacetiletá Ledecká se probojovala na pódium mezi lyžařkami poprvé od vítězství v super-G v rakouském Saalbachu loni v březnu.

Ledecká odstartovala na trať se startovním číslem 27 a od prvních metrů útočila na medailové pozice. Nejvíce zazářila ve druhé části závodu, kde zajela nejrychlejší čas v závěrečném sektoru.

Díky tomu se průběžně posunula na druhé místo za Brignoneovou, přičemž před třetí Laurou Pirovanovou z Itálie měla náskok 25 setin sekundy.

O konečné druhé místo však Ledeckou připravila mladá Francouzka Blancová, která při svém teprve druhém startu ve Světovém poháru předvedla senzační jízdu.

"Vůbec nevím, co říct. Nechápu, co se tady stalo. Chtěla jsem tu jízdu užít, to se povedlo," hlesla v cíli Blancová.

Čtyřiatřicetiletá Brignoneová si připsala třetí vítězství v letošní sezoně a opět překonala svůj vlastní rekord nejstarší vítězky ve Světovém poháru. Zároveň dosáhla svého premiérového triumfu ve sjezdu.

"Nebylo to jednoduché. Nezajela jsem úplně ideálně a na tom sněhu to bylo obtížné. Bylo to spíš jako surfování než lyžování. Ale snažila jsem se jet uvolněně a agresivně zároveň. Na výsledek jsem hodně hrdá," uvedla Brignoneová, která sbírá úspěchy hlavně v obřím slalomu a super-G.

Druhá česká závodnice Tereza Nová skončila na trati zkrácené kvůli novému sněhu se ztrátou 3,27 sekundy pětačtyřicátá.

První sjezd SP po šesti letech absolvovala v rakouském středisku americká hvězda Lindsey Vonnová. Ta po návratu k lyžování dosud mezi elitou odjela jen superobří slalom ve Svatém Mořici, kde skončila čtrnáctá.

V Rakousku americká hvězda ukázala své rychlostní kvality a obsadila šesté místo. Za vítěznou Brignoneovou zaostala o 58 setin sekundy.

Sjezdařky v přípravě na dnešní závod odjely pouze jeden trénink, v němž zaznamenala Ledecká pátý čas. Druhý trénink v pátek zhatily přívaly nového sněhu.

Zítra čeká lyžařky ve Svatém Antonu závod super-G.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko):

Ženy - sjezd: 1. Brignoneová (It.) 1:16,08, 2. Blancová (Švýc.) -0,07, 3. Ledecká (ČR) -0,18, 4. Pirovanová (It.) -0,43, 5. Venierová (Rak.) -0,51, 6. Vonnová (USA) -0,58, …45. Nová (ČR) -3,27.

Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 8 závodů): 1. Hütterová 136, 2. Brignoneová 129, 3. Ledecká 100, 4. Blancová, Goggiaová (It.) a Gutová-Behramiová (Švýc.) všechny 80.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 35 závodů): 1. Ljutičová (Chorv.) 456, 2. Hectorová (Švéd.) 447, 3. Rastová (Švýc.) 433, 4. Brignoneová 419, 5. Gutová-Behramiová 329, 6. Holdenerová 316, …19. Ledecká 151, 63. Dubovská (ČR) 29.