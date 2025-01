Těžko uvěřitelný návrat českého biatlonisty. Dostal šanci a zajel nejlépe za osm let

Sprint biatlonistů ve Světovém poháru v Oberhofu ovládli Francouzi. Vyhrál střelecky bezchybný Quentin Fillon Maillet, který porazil o 14,9 sekundy Fabiena Claudea. Třetí skončil jejich krajan Émilien Jacquelin.

Nejlepším českým reprezentantem byl při návratu do seriálu Adam Václavík, který obsadil po jednom trestném kole 19. místo.

Bodovali také další tři Češi. Michal Krčmář obsadil po jedné chybě na střelnici 21. příčku, Vítězslav Hornig doběhl s dvěma trestnými koly o čtyři místa za ním a Jonáš Mareček skončil na 36. pozici.

Třicetiletý Václavík, který dosud v této v sezoně nastupoval v nižším IBU Cupu, zaznamenal nejlepší výsledek po osmi letech. Lépe si vedl jen v roce 2017, kdy rovněž v Oberhofu skončil ve sprintu sedmnáctý.

"Jsem za to hrozně rád. Ač jsem si to nechtěl přiznávat, byl jsem hodně nervózní. Chtěl jsem podat kvalitní výkon. U mě je to ve střelbě nahoru dolů. Konečně se to dnes sešlo a hrozně si toho výsledku vážím," řekl České televizi Václavík.

O ještě lepší výsledek připravila rodáka z Jilemnice chyba na posledním terči. "Poslední rána vždycky zamrzí. Vím, že bych byl kolem top 10. To jsou ale kdyby. I když to byla poslední rána, tak za mě je to super střelba. Jsem s tím spokojený. Celkově jsem s tím bojoval. Nebylo to úplně v optimálním rytmu a je to výsledek, který beru všema deseti," doplnil Václavík.

Jedno trestné kolo musel absolvovat také o tři roky starší Krčmář, který ztratil na Václavíka dvě desetiny sekundy. Stříbrný olympijský medailista ze sprintu z Pchjongčchangu 2018 zaznamenal druhý nejlepší výsledek v sezoně. Mezi Václavíka a Krčmáře se vtlačil Švéd Sebastian Samuelsson.

"Zvlášť v Oberhofu je jedna (chyba) jako nula někde jinde. Střelnice tu není lehká. S jedničkou na střelnici jsem spokojený. A myslím, že je to dobrý vklad do zítra," uvedl Krčmář.

Francouzi navázali na čtvrteční triumf krajanky Pauly Botetové. Vítěz Světového poháru ze sezony 2021/22 Fillon Maillet vybojoval včetně dvou triumfů na olympiádě v Pekingu 17. vítězství v kariéře a první po téměř třech letech. Naposledy uspěl ve sprintu v estonském Otepää.

Neuspěl naopak lídr průběžného pořadí Nor Johannes Thingnes Bö. Obhájce velkého křišťálového glóbu skončil po třech trestných kolech na 13. místě, nejlepší z Norů byl dnes pátý Martin Uldal.

Program Světového poháru v Oberhofu bude pokračovat v sobotu, kdy jsou na programu stíhací závody.

SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):

Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), … 19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1). Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 597, 2. Laegreid 499, 3. Jacquelin 438, 4. Perrot (Fr.) 399, 5. Samuelsson (Švéd.) 375, 6. Sörum (Nor.) 340, …29. Hornig 109, 36. Krčmář 75, 39. Mareček 59, 48. Václavík 22, 72. Štvrtecký (všichni ČR) 1.