Po Menšíkově triumfu přišla tvrdá kritika hry. Tímhle škodí tenisu, tvrdí Mouratoglou

Byla to hodně překvapivá slova jen pár dnů poté, co Jakub Menšík v 19 letech zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Miami Open. Celý tenisový svět obdivoval jeho skvělý servis, jeho silnou hlavu se schopností sázet esa a vítězné míče proti legendě Novaku Djokovičovi. Ovšem až na jednoho muže, slavného trenéra Patricka Mouratogloua.

Nejen ve finále proti Djokovičovi, ale po celý turnaj předváděl český tenista v Miami nevídané představení na servisu. Nasbíral celkem 111 es a další desítky přímých bodů z precizního podání.

Právě za tuto schopnost pomáhat si hned uvedením míčku do hry ho chválila i srbská legenda.

"Pokud stojíte proti hráči, který takhle servíruje, nemůžete si, obzvlášť v tiebreaku, dovolit jedinou chybu. Jinak to znamená rychlý konec," prohlásil Djokovič, který s českým teenagerem prohrál právě ve dvou zkrácených hrách.

Jenže plejáda bodů z prvního podání se nelíbí někdejšímu kouči Sereny Williamsové a současnému trenérovi Japonky Naomi Ósakaové Patricku Mouratoglouovi.

Jen pár dnů po Menšíkově triumfu v Miami zveřejnil video, ve kterém reaguje na slova Toniho Nadala, který v minulosti navrhoval, aby se tenisové povrchy ještě zpomalily a hrálo se více výměn.

"Já s ním souhlasím. Hlavně v tom, že máme v tenise až příliš es a vítězných míčů z podání. Přicházejí vysocí hráči s drtivým podáním. Tenis tím trpí, více a více servismanů mu škodí," uvedl Mouratoglou.

Menšík se díky titulu na "tisícovkovém" podniku posunul do první třicítky a zařadil se také mezi nejvyšší hráče na okruhu, kteří jsou ve špičce. Podle jeho trenéra Tomáše Josefuse měří prostějovský rodák už 198 centimetrů, i díky tomu může těžit ze servisu.

Podle bývalého tenisty a nyní trenéra Dušana Lojdy jde ale o zcela standardní jev, který na kurtech platí desítky let.

"Vždycky to bylo o tom, že vyšší hráči si pomáhají servisem a ti menší si to musejí odběhat a uhrát. Třeba za doby Beckera byly povrchy rychlé, hrálo se servis síť, výměny nebyly žádné. Teď už se hrají výměny odzadu i na Wimbledonu. Hrají tam dobře i vyhlášení španělští antukáři, protože i tráva se zpomalila, aby to bylo atraktivnější," nechápe Mouratogloua Lojda.

Přitom právě i kvůli neustálému zpomalování tenisu se soudí hráčská asociace PTPA s profesionálními okruhy. Podle ní kvůli zatraktivňování hry pro fanoušky nemyslí na zdraví sportovců.

"Pomalé jsou kurty i míče, pro tělo je to devastující. Zásadně s dalším zpomalováním nesouhlasím. Hráči typu Menši mají takový servis, protože na něm pracují, aby si s ním pomáhali. Není to vždy jen o výšce," vysvětluje Lojda.

Podle něho se v současném tenise hrají delší a hezčí výměny než v minulosti. "Když se na Menšu podíváte, ano, je to servisman, ale pořád jsou tam i brutální výměny. To že dá 15 nebo 18 es je sice hezké, ale zahraje si víc než proti dřívějším dobám," dodal bývalý juniorský šampion US Open.

Mouratoglou patří k nejhlasitějším příznivcům inovací v tenise. Však si také s podnikatelem Alexem Popyrinem vymyslel a vytvořil sérii exhibičních turnajů Ultimate Tennis Showdown (UTS).

Ta se hraje podle speciálních pravidel a mimo jiné prý podle Mouratogloua řeší problém s neustálými esy v zápasech.

"Zavedli jsme v UTS hru na pouze jedno podání. Rázem ubylo es a vítězných míčů ze servisu a přibylo delší výměn, které všichni tak rádi sledujeme," dodal kontroverzní Francouz.