Hvězda prchá z Maradonova města, klub se bouří. A trenér Gruzie trne: Nelíbí se mi to

Chviča Kvaracchelija - největší gruzínská hvězda, kterou budou Češi v sobotu bránit na fotbalovém Euru, a také solidní jazykolam pro komentátory i fanoušky. Schůdnější pro všechny je přezdívka "Kvaradona", jakkoli je od neapolských příznivců nadsazená. Jenže právě z Kampánie chce Kvaracchelija odejít.

Kvaracchelija přišel do Neapole předloni v létě. S nálepkou hráče, který zářil v Rusku, po začátku ruského vpádu na Ukrajinu se vrátil domů do Gruzie a tam vyprodával stadiony.

Největší evropské velkokluby ale neměly zájem, a tak si 21leté levé křídlo podmanilo Neapol. V prvních dvou zápasech v italské lize nastřílel mladík tři góly a brzy si vysloužil přezdívku "Kvaradona".

Nadsazená? Ano, ale Kvaracchelija v té sezoně nakonec s bilancí 12 branek a 13 asistencí dotáhl Neapol k titulu, prvnímu od éry Diega Maradony.

Uplynulá sezona pro klub úspěšná nebyla, Neapol skončila až desátá. Kvaracchelija ale s 11 góly a osmi asistencemi udržel vysoký standard. Cítí, že by se měl posunout výše, a téma se v průběhu Eura přetřásá.

Z francouzského PSG údajně přilétla nabídka na 100 milionů eur (přibližně 2,47 miliardy korun).

Trenérovi gruzínské reprezentace Willymu Sagnolovi, bývalému skvělému francouzskému obránci a hráči Bayernu, se to nelíbí. Obává se, že se Kvaracchelija bude zajímat více o svůj přestup než o fotbal.

"Kdybych byl na jeho místě, soustředil bych se výhradně na to, co se děje na trávníku," řekl ještě před prvním zápasem proti Turecku.

"Vynikající hráči jako on se o budoucnost obávat nikdy nemusí. Navíc když na turnaji zahraje dobře, může si ještě polepšit," dodal Sagnol.

To už se však v zákulisí naplno rozhořela bitva mezi Neapolí a zástupci Kvaraccheliji, tedy jeho otcem Badrim a agentem Mamukou Džugelim.

"Nechci, aby si lidé mysleli, že Kvara chce v Neapoli zůstat. Klub má teď s trenérem Antionem Contem jistě velké plány, ale prioritou pro Chviču je odejít do klubu, který bude hrát Ligu mistrů," prohlásil Džugeli.

"V Neapoli by ztratil rok kariéry, z čehož máme obavu. Byla by to ta nejhorší možnost. Nicméně počkáme do konce ME, abychom Chviču nerozptylovali," ubezpečil agent.

Reakce italského klubu na sebe nenechala dlouho čekat.

"Calcio Neapol opakuje, že hráč má platnou smlouvu na další tři roky. Kvaracchelija na trhu není a o budoucnosti hráče, který má podepsanou smlouvu, nerozhodují otcové ani agenti, ale klub. Konec příběhu," znělo prohlášení Neapole na sociální síti X.

K rozřešení přestupové ságy dojde nejspíš opravdu až po turnaji, na kterém Gruzínci startují poprvé v historii.

V prvním zápase podlehli Turecku 1:3, za výkon se však rozhodně nemuseli stydět.

V Dortmundu se hrál z obou stran intenzivní a pohledný fotbal. Gruzie v závěru mocně hrozila a usilovala o vyrovnání, než inkasovala třetí gól do prázdné brány.

Obounohý Kvaracchelija zaměstnával soupeře technickými kousky, dokonce se pokusil o nůžky. Turecko hvězdu Gruzie ubránilo, ale Sagnolův výběr, to není jen Kvaracchelija.

V prvním utkání baráže proti Lucembursku si Gruzínci museli poradit bez vykartovaného tahouna, a zvládli to bezpečnou výhrou 2:0. V kádru mají také další hráče z nejlepších evropských lig.

Brankář Giorgi Mamardašvili se vypracoval v oporu Valencie, záložník Giorgi Čakvetadze se uchytil ve Watfordu. V nominaci se objevili pouze dva fotbalisté z gruzínské soutěže.

Pět hráčů z týmu si zahrálo vloni na domácím Euru do 21 let, kde Gruzie dokonce vyhrála těžkou skupinu s Portugalskem, Nizozemskem a Belgií.

Utkání Česka proti Gruzii začíná v Hamburku v sobotu v 15 hodin. Oba soupeři potřebují vzhledem k prvním porážkám nutně bodovat, zápas budete moct sledovat v on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.