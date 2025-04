"Těžké to strávit." Pastrňák završil sezonu gólem a asistencí. Konečný účet: 106 bodů

Hokejový útočník David Pastrňák uzavřel základní část NHL gólem a asistencí a se 106 body má za sebou třetí nejlepší ročník v kariéře.

Boston i přes jeho příspěvek a nahrávku Jakuba Lauka podlehl v úterý New Jersey 4:5 v prodloužení a ve Východní konferenci zůstal na posledním místě.

Bruins v rozlučce s nepovedenou sezonou po od 8. minuty prohrávali. Po Pastrňákově asistenci srovnal Morgan Geekie a sám Pastrňák po necelé půlminutě druhé třetiny otočil stav na 2:1.

Český útočník vybojoval puk v obranném pásmu, po rychlé narážečce na modré čáře se dostal za obranu Devils a sám před gólmanem Jakem Allenem rychlým bekhendovým blafákem vstřelil 43. gól v sezoně.

V tabulce střelců se Pastrňák stejně jako v bodování posunul na čtvrté místo a bude čekat, jak dopadnou zbývající ligové zápasy.

Boston rozlučku nezvládl, přestože ve druhé a třetí třetině smazal dvoubrankové manko. V prodloužení rozhodl o výhře Devils Brian Dumoulin.

"Mrzí nás, že je konec. Všichni bychom chtěli hrát dál, ale nevyšlo to. Je těžké to strávit, ale je to tak," litoval Pastrňák, který si play off nezahraje potřetí v kariéře a poprvé od roku 2015/16.

Ondřej Palát odstoupil ze zápasu už v první třetině. Útočník Devils zblokoval dvě střely během jednoho střídání a s blíže nespecifikovaným zraněním opustil hřiště. "Podle rentgenu to vypadá dobře, ale budeme ho dál sledovat. Ve středu určitě hrát nebude," řekl trenér Devils Sheldon Keefe.

K výhře Vegas nepomohly ani první body Tomáše Hertla po návratu po zranění ramena. Český útočník se stejně jako Pastrňák blýskl gólem a asistencí, Golden Knights ale podlehli Calgary 4:5 po samostatných nájezdech.

Hertl zaznamenal oba body v první třetině, po které se Vegas ujalo vedení 3:1. Pražský rodák nejprve připravil gól pro Pavla Dorofejeva, v závěru úvodní třetiny pak z mezikruží poslal do branky nahrávku Brandona Saada.

Flames vývoj zápasu otočili, jejich čtvrtý gól dal Adam Klapka. Ani dvoubodový zisk ale hráčům Calgary nakonec moc radosti neudělal. Flames po výhře St. Louis 6:1 nad Utahem přišli o naději na postup do play off.

"Mrzí to, ale zároveň jsem na kluky pyšný za to, jaký hokej jsme v posledních týdnech hráli. Mohli jsme být venku už dávno, ale zakousli jsme se a hráli skvěle i proti velmi silným soupeřům. Ukázali jsme, že se nikdy nevzdáváme," řekl útočník Flames Nazem Kadri.

Blues proti Utahu rozhodli už v první třetině, po které vedli 4:0. Český gólman Utahu Karel Vejmelka nakonec z branky lovil šest puků a sezonu zakončil nevydařeným zápasem, ve kterém jeho úspěšnost zákroků zůstala pod 80 procenty.

Nedařilo se ani Vítku Vaněčkovi nebo Davidu Rittichovi. Oba dostali pět branek, ale zatímco Rittich i přes to slavil výhru 6:5 nad Seattlem, Vaněček musel v brance Floridy strávit další porážku. Panthers podlehli v derby Tampě 1:5 a český gólman od příchodu na Floridu prohrál pátý ze sedmi zápasů.

Alespoň k bodu pomohl Anaheimu Lukáš Dostál. Mistr světa z Prahy v duelu proti Minnesotě zlikvidoval 37 střel a jako jediný z českých gólmanů v úterním programu vytáhl úspěšnost nad 90 procent. Ducks prohráli 2:3 v prodloužení.

Výsledky NHL:

Boston - New Jersey 4:5 v prodl. (1:1, 2:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. M. Geekie (Pastrňák), 21. Pastrňák, 37. Farinacci (Lauko), 46. Chusnutdinov - 8. Meier, 25. Noesen, 25. Nemec, 34. Mercer, 62. Dumoulin. Střely na branku: 24:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Dumoulin (New Jersey), 2. Pastrňák, 3. M. Geekie (oba Boston).

Buffalo - Toronto 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Branky: 35. Lorentz, 56. Marner, 59. Matthews, 59. N. Robertson. Střely na branku: 35:32. Diváci: 17.160. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Marner (oba Toronto), 3. Luukkonen (Buffalo).

Ottawa - Chicago 3:4 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 7. Cousins, 22. Chabot, 36. Batherson - 2. a 23. Bedard, 7. Veleno, 61. Nazar. Střely na branku: 37:16. Diváci: 14.115. Hvězdy zápasu: 1. Bedard (Chicago), 2. Cozens (Ottawa), 3. S. Knight (Chicago).

Tampa Bay - Florida 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 2. Point, 16. C. Geekie, 19. Guentzel, 25. Kučerov, 52. D. Raddysh - 26. Marchand. Střely na branku: 31:24. Vaněček odchytal za Floridu celý zápas, inkasoval pět branek z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 83,9 procenta. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Gourde, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - Columbus 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 23. Fabbro, 38. K. Johnson, 54. Fantilli. Střely na branku: 29:34. Diváci: 19.105. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Fabbro (oba Columbus), 3. Ersson (Philadelphia).

NY Islanders - Washington 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 52. Pageau - 9., 28. a 59. D. Strome. Střely na branku: 32:36. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. M. Martin (NY Islanders), 2. D. Strome, 3. Lindgren (oba Washington).

St. Louis - Utah 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)

Branky: 47. a 58. Kyrou, 9. B. Schenn, 12. Bučněvič, 15. Snuggerud, 20. Z. Bolduc - 26. Keller. Střely na branku: 29:23. Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval šest branek z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 79,3 procenta. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Bučněvič, 3. Snuggerud (všichni St. Louis).

Minnesota - Anaheim 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 10. M. Johansson, 60. Eriksson Ek, 65. Boldy - 14. Killorn, 49. Colangelo. Střely na branku: 40:20. Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři góly ze 40 střel a úspěšnost zákroků měl 92,5 procenta. Diváci: 19.029. Hvězda zápasu: 1. M. A. Fleury (Minnesota).

Calgary - Vegas 5:4 po sam. nájezdech (1:3, 0:0, 3:1 - 0:0)

Branky: 11. Frost, 41. Kadri, 42. Backlund, 52. Klapka, rozh. náj. Frost - 6. Dorofejev (Hertl), 15. N. Roy, 20. Hertl, 52. Saad. Střely na branku: 28:42. Diváci: 19.055. Hvězdy zápasu: 1. Klapka (Calgary), 2. Saad (Vegas), 3. Kadri (Calgary).

Seattle - Los Angeles 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Branky: 26. Kartye, 34. Montour, 46. Schwartz, 54. Beniers, 60. Tolvanen - 16. a 43. Helenius, 17. Turcotte, 37. Foegele, 38. Laferriere, 42. Kempe. Střely na branku: 34:24. Rittich odchytal za Los Angeles celý zápas, inkasoval pět branek z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 85,3 procenta. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Gavrikov, 2. Kempe (oba Los Angeles), 3. Ottavainen (Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Toronto 81 51 4 26 264:228 106 2. x-Tampa Bay 81 47 8 26 294:215 102 3. x-Florida 82 47 4 31 252:223 98 4. x-Ottawa 81 44 7 30 236:229 95 5. Montreal 81 39 11 31 241:263 89 6. Detroit 80 38 7 35 230:253 83 7. Buffalo 81 35 7 39 264:285 77 8. Boston 82 33 10 39 222:272 76

Metropolitní divize:

1. z-Washington 81 51 9 21 286:227 111 2. x-Carolina 80 47 5 28 259:222 99 3. x-New Jersey 81 42 7 32 240:217 91 4. Columbus 81 39 9 33 267:267 87 5. NY Rangers 81 38 7 36 252:255 83 6. NY Islanders 81 35 12 34 223:254 82 7. Pittsburgh 81 33 12 36 238:291 78 8. Philadelphia 81 33 10 38 234:281 76

Západní konference:

Centrální divize:

1. p-Winnipeg 81 55 4 22 275:190 114 2. x-Dallas 81 50 6 25 276:219 106 3. x-Colorado 82 49 4 29 277:234 102 4. x-Minnesota 82 45 7 30 228:239 97 5. x-St. Louis 82 44 8 30 254:233 96 6. Utah 82 38 13 31 241:251 89 7. Nashville 81 29 8 44 209:273 66 8. Chicago 82 25 11 46 226:296 61

Pacifická divize:

1. y-Vegas 81 49 10 22 271:218 108 2. x-Los Angeles 81 48 9 24 249:201 105 3. x-Edmonton 81 47 5 29 256:236 99 4. Calgary 81 40 14 27 220:237 94 5. Vancouver 81 38 14 29 235:249 90 6. Anaheim 81 35 9 37 220:261 79 7. Seattle 82 35 6 41 247:265 76 8. San Jose 81 20 12 49 210:312 52

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.