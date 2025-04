Semifinále na pokraji tragédie. Barcelona flirtovala s katastrofou, tvrdí Španělé

Fotbalisté Barcelony přežili podle španělského tisku peklo, když navzdory nevýraznému výkonu a porážce 1:3 v Dortmundu postoupili po šesti letech do semifinále Ligy mistrů.

Barcelonský Dani Olmo po odvetě v Dortmundu příliš nejásal, přestože jeho klub prošel do semifinále Ligy mistrů. S postupem totiž v zápase dost hazardoval | Foto: Reuters

Po vysokém vítězství 4:0 v prvním duelu na domácí půdě měl být postup lídra španělské ligy formalitou.

Dortmund se však předpokladům vzepřel a způsobil favoritovi velké problémy.

"Jdeme do semifinále na pokraji tragédie. Špatný zápas pro Barcu, která inkasovala první gól již po 11 minutách," poznamenal deník Marca.

"Barca nebyla k poznání a v Dortmundu přežila peklo," napsal španělský Sport.

"Tým Blaugranas flirtoval s další evropskou katastrofou, ale z domácího vítězství 4:0 vytěžil maximum a vrátil se do semifinále Ligy mistrů," doplnil.

"Barcelona je po šesti letech zpět v semifinále, přestože musela bojovat extrémně tvrdě. Kataláncům zkomplikoval život Guirassy, oddechnout si mohli až díky vlastnímu gólu Bensebajního," přidal se list As.

"Po špatném dni se Barcelona po šesti letech opět probila do semifinále. Němci se dostali do vedení 2:0 a 3:1 díky hattricku Guirassyho, ale vlastní gól domácích oživil Barcelonu, která byla k nepoznání," uvedl Mundo Deportivo.

Kouč Hansi Flick se při návratu do vlasti přece jen mohl radovat. "Dostat se do semifinále je fantastické. Dortmund byl velmi dobrý soupeř a atmosféra na stadionu ohromná. Nebyl to náš nejlepší den," přiznal trenér.

"Není snadné hrát tyto zápasy proti týmům, jako je Borussia, ale nakonec jsme postoupili do semifinále, což byl náš cíl. Splnili jsme ho," uvedl Flick.

Také v semifinále by jeho tým mohl narazit na německého soupeře. Bayern Mnichov však doma v prvním zápase podlehl Interu Milán 1:2. "Na odvetu se podívám doma a budu si ji užívat," prozradil Flick.

"Nemůžeme takhle hrát. Je to budíček, který jsme potřebovali. Pokud jsme museli prohrát a dělat chyby, je lepší, že jsme je udělali v této fázi. Později už na ně není místo," upozornil útočník Robert Lewandowski, který se po týdnu znovu postavil svému bývalému klubu.