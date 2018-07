Už žádná izolace a konflikty. Kuzminová je ve slovenském týmu, trénuje s muži

před 1 hodinou

Daniel Kuzmin před novou sezonou převzal slovenskou biatlonovou reprezentaci mužů. A nechal s nimi trénovat i svou ženu Anastasii Kuzminovou.

Praha - Místo chladu, konfliktů a izolace panuje ve slovenském biatlonu překvapivá vřelost.

Anastasia Kuzminová už není samostatnou jednotkou, odděleně trénující jen se svým manželem Danielem Kuzminem. Oba jsou momentálně plnohodnotnou součástí reprezentačního týmu.

Někdejší běžec na lyžích, závodník Ruska a Izraele, před sezonou převzal národní celek mužů a svou ženu, trojnásobnou olympijskou šampionku, nechal trénovat s nimi.

Ještě v březnu přitom pětačtyřicetiletý kouč naštvaně tvrdil: "Dochází nám trpělivost." Šlo o nezaplacené soustředění před olympiádou v italské Anterselvě, poslední z řady problémů, které v průběhu let mezi slovenským biatlonovým svazem a naturalizovanou závodnicí vznikly.

Svaz nezaplatil hotel, ve kterém elitní biatlonistka bydlela, a hájil se tím, že dosud neobdržel dotaci od ministerstva sportu. Šlo o dva tisíce eur, tedy něco málo přes 50 tisíc korun. Kuzminová, nosící slovenské barvy od roku 2008, si tak přípravu musela zčásti hradit sama. To vše krátce poté, co přivezla z her v Pchjongčchangu všechny tři slovenské medaile.

"Nechceme ztratit dobré jméno tím, že nebudeme platit faktury. Svaz nám do této doby dluží asi pět tisíc eur za trajekty, vosky a další věci, které platíme ze svého," zuřil Kuzmin. Napjatou situaci nakonec vyřešil Slovenský olympijský výbor.

A vše se rychle v dobré obrátilo. V květnu dostal Kuzmin nabídku, aby vedl slovenské biatlonisty. Bez dlouhého váhání ji přijal a do týmu okamžitě zařadil svou manželku i její kolegyni Terézii Poliakovou.

Slovenská reprezentace i přesto zůstává rozpolcená. Stále úspěšnější sestry Ivona a Paulina Fialkovy zůstávají pod vedením Anny Murínové a Martina Bajčičáka, připojit se k nim mají další sestry Veronika a Júlia Machyniakovy a možná také Ukrajinka Julia Pustovalová, která by mohla napodobit příklad Kuzminové a stát se reprezentantkou Slovenska.

Třiatřicetiletá Kuzminová si mezitím přípravu s týmem velmi pochvaluje.

"Zjistila jsem, že mám stále chuť do tréninku. Je tu nová motivace, být s mužským týmem. Potěšitelné je, že náročnější tréninky společně s Terkou zvládáme," prohlásila v rozhovoru pro deník Šport.

Během červencového soustředění na Slovinsku vyšplhala Kuzminová na horu Triglav a v podstatě vzápětí vyhrála tradiční jedenáctikilometrový běžecký závod Kordícký extrém. Její kondice se zdá být na skvělé úrovni, což ostatně potvrdil její manžel.

"Stíhala v tréninku s muži to, co já už s nimi nestíhám. Navíc má potenciál ještě se zlepšit," prohlásil Kuzmin. Tréninky prý absolvovala v podobné intenzitě jako muži, jen v menším počtu opakování.

"Chlapi tvrdili, že mají obavy, že budu na jejich úrovni," smála se Kuzminová. "Snažím se k nim přiblížit a mám z nich velkou radost," dodala vážněji. V mužském týmu jsou momentálně Matej Kazár, Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko a Michal Šíma.

Slováci si od této fúze slibují zlepšení neutěšeného stavu v mužském biatlonu. Uplynulá sezona byla tragická. Nejlepší z nich Otčenáš se v celkovém hodnocení umístil až na 66. příčce. Z dalších závodníků bodoval už jen Kazár.

Svaz navíc jedná o angažmá věhlasného českého kouče Tomáše Kose, dlouholetého trenéra Slovinců. Ten by měl s Kuzminem vytvořit vzájemně se doplňující dvojici a v příští sezoně napsat veselejší kapitolu slovenského biatlonu.