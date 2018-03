Tohle nechceme vidět, něco je špatně, říká Rybář. Biatlonisté netuší, co se s nimi děje

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Jakub Štvrtecký. V devatenácti při premiéře nezklamal. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Poslední letošní zastávka českých biatlonistů začala na Holmenkollenu zklamáním.

Praha/Oslo - Slušné počiny Veroniky Vítkové a Evy Puskarčíkové, ozdobené umístěními v elitní dvacítce na jedné straně, výrazné množství negativ na té druhé.

Drtivá většina reprezentačního týmu zklamala, nejvíce pak vyvolávají otazníky více než matné výkony mužských opor. Tak lze v krátkosti zhodnotit čtvrteční sprinty v Oslu, na místě poslední zastávky českého biatlonu v letošní sezoně.

"Dosáhli jsme výsledků, o kterých nemůžu říci, že je chceme vidět," hodnotil kriticky hlavní trenér národního týmu Ondřej Rybář.

Zarazila ho umístění Ondřeje Moravce a Michala Krčmáře. Ti uspěli na střelnici, ovšem běžeckým výkonem o pořádný kus zaostali za svým obvyklým standardem. Takhle špatně v aktuální sezoně neběželi, i když měli vyloženě špatný den.

"Opravdu těžko se nám výsledky hodnotí. Víme, že když Ondra dá za nula a Michal za jedna a umístí se ve třetí, respektive čtvrté desítce, je něco špatně," prohlásil Rybář v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

Zmínil těžké podmínky, vymlouvat se na ně ale nechtěl. "Je tu těžký, tupý sníh, náročná trať, výrazné rozdíly mezi jednotlivými závodníky. Přemýšlíme s trenéry, co bylo z našeho pohledu špatně," zopakoval.

Devětadvacáté místo Moravce a sedmatřicátá pozice jeho mladšího kolegy byly dozajista velkým zklamáním. Krčmář po závodě napsal na svůj instagramový účet: "Na trati to není dobré. A já chci zjistit proč?!"

Už před týdnem před závody ve finském Kontiolahti on i další členové týmu hovořili o poolympijské únavě. Teď se zdá, že se těsně před koncem sezony ještě prohloubila. Mrzí to dvojnásob kvůli poslední možnosti, jak nasbírat body do důležitého Poháru národů. Češi nepřesvědčují a hazardují s náskokem, který si během sezony vůči konkurentům v boji o desáté místo vypracovali.

"Bohužel dnešek byl znovu ve znamení bolavých nohou," napsala na sociální síť zklamaná Jessica Jislová. Ve čtvrtek skončila hluboko v poli poražených, její jméno ve výsledkové listině figurovalo až na 71. pozici. Ještě hůře na tom překvapivě byla Markéta Davidová, se čtyřmi chybami jí patřilo 79. místo. Veronika Zvařičová skončila až osmaosmdesátá.

Podobné to bylo mezi muži. Dva na bodech, tři v podstatě na chvostu. Jaroslav Soukup pětašedesátý, Jakub Štvrtecký osmdesátý a Adam Václavík dokonce devadesátý.

Druhý jmenovaný byl jediným mužem, který se v úterý dočkal od trenérů pochvaly. Devatenáctiletý debutant Štvrtecký zaujal rychlým během a potvrdil tak svou nejsilnější stránku.

"Líbil se mi Kubův běžecký projev. Byl živý a Kuba dokázal držet tempo. Zažil atmosféru, získal zkušenosti a věřím, že jej účast ve Světovém poháru motivuje a posune dále," zhodnotil Rybář výkon mladého biatlonisty z Letohradu.

Za zaznamenání jistě stojí také fakt, že nejrychlejším Čechem na lyžích byl Adam Václavík. Sedmadvacátý ze všech. I on potvrdil velké předpoklady, zároveň ale železnou pravidelnost svých selhání na střelnici.

Další dobrý závod předvedla Veronika Vítková. Slečna spolehlivá opět konkurovala absolutní světové špičce a skončila jedenáctá. Udržela tak šesté místo v celkovém pořadí seriálu. Nebýt jediné chyby při poslední desáté ráně, mohlo to být ještě veselejší.

"Té rány je opravdu škoda. Nevěřila jsem si na to, vystřelit tu ránu hned, pozdržela jsem ji a pak jsem za tou ránou skočila a strhla ji dolů. Bohužel, byla to moje chyba. I tak je ale jedenácté místo super," potvrdila Vítková spokojenost.

Je jediným českým jménem, které se může podle pořadí Světového poháru řadit mezi absolutní současnou špičku. V top 20 už nikdy jiný z Čechů nefiguruje. Moravec je jednadvacátý, Krčmář pětadvacátý a Puskarčíková devětadvacátá.

Češi teď mají den volna a poté dvě poslední možnosti na vylepšení rozpačitého konce sezony, ve které bodovali ziskem dvou olympijských medailí. V sobotu se v Oslu jede štafeta žen a stíhací závod mužů, v neděli pak celý program uzavře stíhací závod žen a štafeta mužů.