Biatlonová generační obměna musí začít. Do akce jde teenager, který na kole válcoval Moravce

Nominace Markéty Davidové na Světový pohár do Osla překvapením není, na rozdíl od účasti teprve devatenáctiletého debutanta Jakuba Štvrteckého.

Praha - Není na co čekat. A českým biatlonovým trenérům je to úplně jasné. Generační obměna reprezentačního týmu je nevyhnutelná a především v mužské kategorii se z ní rychle stává akutní nutnost.

Největší opory stárnou. Pětatřicetiletý Jaroslav Soukup po sezoně končí, jeho vrstevník Michal Šlesingr zřejmě po té příští. A už čtyřiatřicáté narozeniny v létě oslaví Ondřej Moravec.

Je podstatné, aby zkušenosti na světové scéně začali sbírat mladíci. I za cenu toho, že zpočátku prožijí bolestivá selhání a propadáky.

Dvaadvacetiletý Ondřej Hošek zvládl své premiérové starty v lednu velmi obstojně. Nyní čeká podobný test zdatnosti ještě o tři roky mladšího Jakuba Štvrteckého.

Biatlonista původem z Beskyd dostal reprezentační pozvánku na nadcházející závody v norském Oslu. Na Holmenkollenu zažije velkou premiéru mezi dospělou elitou díky nemoci Michala Šlesingra.

"Je mi líto, že Boušek onemocněl. Vím, že jinak bych nikam neletěl. Na druhou stranu si té šance velmi vážím a jsem za ni rád," uvedl Štvrtecký pro oficiální web českého biatlonu.

A měl pravdu. Pokud by Šlesingr zůstal zdravý, Štvrteckého premiéra by se vůbec nekonala. Na cenné zkušenosti, na důležitý první kontakt se Světovým pohárem by musel mladý talent, jenž bude juniorem ještě příští sezonu, čekat další dlouhé měsíce.

Čechům totiž větší fluktuaci v týmu neumožňuje vachrlatá situace v boji o desáté místo v Pořadí národů.

Potřebují doslova každý bodík, obzvlášť proto, že vynechávají poslední zastávku letošního seriálu v ruské Ťumeni. Zařazení nevyzpytatelného mládí namísto zkušenosti by se tak mohlo v této klíčové chvíli krutě vymstít.

Štvrteckého nominace je v každém případě cennou investicí do budoucnosti českého biatlonu, jakkoli k ní došlo víceméně shodou okolností. Rezervní reprezentační tým totiž závodí na IBU Cupu v Rusku a jiný talentovaný mladík, který by přicházel do úvahy - Milan Žemlička - je také nemocný.

Štvrtecký byl ještě v minulé sezoně dorostencem, mezi juniory letos závodí prvním rokem, přesto jsou jeho výkony velmi zajímavé.

"Kuba, přestože je nováčkem v juniorech, patří na trati k těm absolutně nejrychlejším. Světový pohár zkouší i řada dalších juniorů z jiných zemí, a tak budeme mít alespoň porovnání," prohlásil hlavní trenér Ondřej Rybář. Nic konkrétního od Štvrteckého pochopitelně chtít nebude. "Jde jen o to, aby v atmosféře Světového poháru nabral nějaké zkušenosti," zdůraznil kouč.

Svou rychlost a fyzickou zdatnost už ostatně osobnostem reprezentačního výběru jednou naplno předvedl. Stalo se loni v létě.

Štvrtecký, už devět let jezdící v barvách klubu z Letohradu, tehdy na mistrovství České republiky v biatlonu na horských kolech velkou část závodu školil největší hvězdy. Dvě třetiny devítikilometrového klání byl jeho překvapivým lídrem.

"Kuba byl výkonností úplně jinde, prostě jsme mu nestačili," přiznával tehdy Ondřej Moravec, který závod nakonec vyhrál. Na poslední střelecké položce totiž Štvrtecký neudržel nervy a musel na dvě trestná kola.

Nedostatek zkušeností. Sbírat je mladý biatlonista, který na nedávném MS juniorů v Estonsku skončil šestý ve vytrvalostním závodu, začne na legendárním Holmenkollenu.