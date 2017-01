Češi ve štafetě vyhořeli. Vítězství Němců před Nory zařídil v cílové rovince Simon Schemp

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

V italské Anterselvě se ve štafetě nejlépe vedlo reprezentaci Německa, která zvítězila zásluhou finišmana Simona Schempa, který předčil Nora Emila Hegle Svendsena v cílové rovince. Třetí skončili Rusové. Alespoň třináctou příčku pro českou reprezentaci zachránil finišman Michal Krčmář.

Anterselva - Biatlonisté Ondřej Moravec, Adam Václavík, Michal Šlesingr a Michal Krčmář obsadili ve štafetě Světového poháru v Anterselvě třinácté místo. Václavík musel na druhém úseku po střelbě vestoje na dvě trestná kola a český tým nakonec zaostal o čtyři minuty za vítězným Německem.

O prvenství Německa rozhodl Simon Schempp, který ve fotofiniši porazil o desetinu sekundy Nora Emila Hegleho Svendsena. Třetí skončilo Rusko.

"Všechny členy trápila špatná střelba, i když podmínky byly takřka ideální. Úplně se to nepovedlo," řekl trenér Michael Málek v České televizi.

Moravec nevyrazil do závodu úplně šťastně. Na trati neodhadl soupeře před sebou a ten ho bodl hůlkou pod ret. "Cítil jsem pak, že to napuchá. Stane se," řekl Moravec. Před střelbou vestoje se navíc potýkal se vzpříčenou nábojnicí. "Trošku jsem s tím bojoval a rozhodilo mě to. Měl jsem trošku den blbec," posteskl si.

Ztrátu nabral Václavík na druhém úseku. První část i střelbu vleže zvládl ještě dobře, ale vestoje netrefil dva terče ani náhradními náboji a jel dvě trestná kola. "Vstoje přišel malinko třes, s kterým jsem se nepopral dobře. Dvě kola jsou tragédie," řekl Václavík. Šlesingrovi předával jako sedmnáctý s minutovou ztrátou na 16. místo.

Šlesingr s Krčmářem vzhledem ke ztrátě a nedělnímu závodu s hromadným startem nejeli naplno. Krčmář v závěru alespoň posunul tým z 15. na 13. místo.

Češi hledají pro únorové mistrovství světa v Hochfilzenu k Moravcovi, Šlesingrovi a Krčmářovi čtvrtého člena štafety. V Ruhpoldingu jel druhý úsek Jaroslav Soukup, který po střelbě vleže musel na jedno trestné kolo. Přesto tam dojeli čeští biatlonisté pátí.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou

