Koukalová konečně v Anterselvě vystoupila na stupně vítězů. V "masáku" byla třetí

Česká biatlonistka Gabriela Koukalová potvrdila, že jí závody s hromadným startem svědčí, po dvou výhrách byla dnes třetí.

Anterselva - Gabriela Koukalová skončila třetí v závodě biatlonistek s hromadným startem v rámci Světového poháru v italské Anterselvě. Poprvé v kariéře v závodu Světového poháru triumfovala Němka Nadine Horchlerová, druhá skončila její krajanka a vedoucí žena průběžného pořadí SP Laura Dahlmeierová.

Eva Puskarčíková obsadila jedenáctou příčku, Veronika Vítková skončila čtrnáctá. Koukalová dnešním výsledkem překonala prokletí italského vysokohorského střediska a poprvé v kariéře se zde v individuálním závodě umístila na stupních vítězů.

Koukalové v této sezony závody s hromadným startem vycházejí parádně. V Novém Městě na Moravě a v Oberhofu vyhrála a nyní jí utekl triumf o osm sekund.

Po první polovině závodu přitom jela Koukalová až devatenáctá, protože na první i druhé střelbě vleže jednou minula a musela jet trestná kola. Stojky ale zvládla perfektně. Po té první čisté se posunula na šesté místo a po druhé už byla první.

V posledním kole se Koukalové držela za zády Horchlerová a s odstupem je stíhala Dahlmeierová. Horchlerová nastoupila před stadionem a ve 30 letech si doběhla i díky čisté střelbě pro první vítězství ve Světovém poháru. Vedoucí žena této sezony Dahlmeierová předstihla Koukalovou v cílové rovince.

Podle kouče Zdeňka Vítka se Koukalové neběželo dobře. "Gábina od začátku závodu kroutila hlavou, což je známka toho, že jí to 'nechutná'. Bylo to vidět na trati a odrazilo se to v posledním kole. Byl to přesto od Gábiny velice bojovný výkon a povedený výsledek," řekl Vítek v České televizi.

Koukalová se dostala podeváté v sezoně na stupně vítězů a v celkovém pořadí je druhá za Dahlmeierovou. Puskarčíkové patří průběžné osmé místo.

