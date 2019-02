Moravec nechal tým ve štychu, ale dřel a nabral formu. Teď hodlá prohnat Fourcada

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Ondřej Moravec. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Výčitky jsou pryč. Ondřej Moravec sice neměl dobrý pocit z toho, že s českým týmem neodcestoval do zámoří, uplynulé dny ale jeho rozhodnutí posvětily. Český biatlonista cítí citelný nárůst formy.

"Bylo to těžké rozhodování. Na jedné straně jsem cítil, že nechávám ve štychu tým, protože do Ameriky už cestovali kluci jenom ve třech, na druhou stranu jsem si uvědomoval, že s formou musím něco dělat," prozradil jeden z dlouholetých lídrů silné české biatlonové generace.

Moravec v sezoně prokazuje fantastickou střeleckou formu. Svůj průměr z posledních sezon, který činil 86 procent, v aktuální sezoně čtyřiatřicetiletý borec ještě výrazně navýšil.

V leže je úspěšný v 93 procentech střeleckých pokusů, ve stoje jeho úspěšnost činí 91 procent.

Cestu do absolutní světové špičky, případně na stupně vítězů, mu ale blokují nepřesvědčivé běžecké výkony.

"Tělo mi hlásilo, že potřebuje trénink. Hodně tréninku, tedy žádný odpočinek," svěřil se třiatřicetiletý biatlonista oficiálnímu webu českého biatlonu. Moravec místo odletu do Kanady odcestoval do Jablonce, vrhnul se na místní základně Olympu na běžecký pás a pak analyzoval své výsledky.

A potvrdil si nutnost dalšího kola tvrdé přípravy.

Spontánně se rozhodl, že zůstane v Jablonci a pustí se do tréninku. Rodina přijela na sever Čech za ním. "Ve svém věku cítím, jak mě cestování stojí hodně sil a energie. Na Olympu navíc máme i trenérské zázemí. Mohl jsem se připravovat s ostatními kluky," vysvětlil Moravec.

To, že dostal Jablonec přednost před Canmore a Soldier Hollow způsobil ještě jeden zásadní argument. Se zámořím nemá dobré zkušenosti Moravcovo zdraví.

"Byl jsem tam třikrát a pokaždé jsem po návratu onemocněl. A naposledy před světovým šampionátem v Oslu před třemi lety. To mě hodně mrzelo i štvalo a bolelo," zavzpomínal trojnásobný olympijský medailista ze Soči, proč raději zvolil dva týdny tréninkového drilu.

Po nich správnost jeho volby potvrdily testy. Když v Jablonci seskočil z běžeckého trenažéru a zkontroloval výsledky, mohl být navýsost spokojen. "Porovnali jsme data a zjistili, že forma šla nahoru. Vypadá to dobře, dodalo mi to optimismus."

Moravec velmi přemýšlivým způsobem ladí formu na světový šampionát v Ôstersundu. Do jeho začátku zbývají už jen dva týdny a český závodník nelení.

Před absolutním vrcholem sezony si střihne ještě jedno mistrovství. To evropské v běloruském Raubiči nedaleko Minsku, které startuje už ve středu vytrvalostním závodem.

"Bude to nejatraktivnější evropský šampionát v historii," podotkl Moravec.

Do Běloruska skutečně odcestovala celá řada hvězd v čele s největší biatlonovou ikonou tohoto desetiletí Martinem Fourcadem. Čech se závodění proti silné konkurenci nemůže dočkat a rád by už na Evropě prokázal své stále rostoucí ambice.

"Neberu to jako přípravu na mistrovství světa, beru to hodně vážně. Chci se ukázat," potvrdil Moravec. "Snažil jsem se, udělal jsem hodně práce. Věřím, že se to na výkonnosti projeví," dodal sebejistě.

Na kontinentálním šampionátu povede jako nejzkušenější člen českou výpravu. Tu kromě něj tvoří Jakub Štvrtecký, Adam Václavík, Ondřej Hošek, Milan Žemlička, Ludmila Horká, Lucie Charvátová, Jessica Jislová a Anna Tkadlecová.

Moravec by rád navázal na Veroniku Vítkovou, Evu Puskarčíkovou či Michala Šlesingra. Své dlouholeté kolegy a kamarády, kteří potvrdili dobře načasovaný nárůst formy za oceánem.

On šel jinou cestou, výsledek ale může být podobně optimistický.