Češkám se stíhačka povedla. Vítková si čistou střelbou doskočila do první desítky

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Veronika Vítková | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Českým biatlonistkám se vyvedl sobotní stíhací závod v Salt Lake City. Nejlépe pak Veronice Vítkové, která si polepšila o deset příček a čistou střelbou vydřela devátou příčku. Markéta Davidová byla dvanáctá. Vyhrála Němka Denise Herrmannová.

Třicetiletá Vítková, medailistka z olympijských her i mistrovství světa, se prosadila do elitní desítky poprvé v sezoně. Vybíhala jako devatenáctá a střílela čistě i rychle. O osm let mladší Davidová, která během této zimy vybojovala ve Světovém poháru už čtyři medaile, rovněž trefila všech 20 terčů a poskočila o dvacet příček.

Po dnešním závodu přišla o žluté číslo Dorothea Wiererová. Novou vedoucí ženou seriálu je jiná Italka Lisa Vittozziová, jež doběhla šestá a svou krajanku přeskočila o sedm bodů. Wiererová uzavírala druhou desítku. Dvě příčky za ní skončila Eva Puskarčíková, která si závod prodloužila o dva trestné okruhy.

Od 22:05 SEČ je v Soldier Hollow na programu stíhačka mužů. Program v USA uzavřou nedělní smíšené štafety, mistrovství světa v Östersundu začne 7. března.