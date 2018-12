Moravce mučily křeče, Vítková zvracela. Lékaři pátrají, co ničí české naděje

před 27 minutami

Zdravotní problémy české reprezentace v letošní sezoně kulminují během prvního vrcholu sezony, ostře sledovaného klání v Novém Městě na Moravě.

Ondřej Moravec svůj sobotní stíhací závod dokončil. Hned po něm ale co nejrychleji spěchal na hotel. Veronika Vítková před poslední střelbou svůj boj musela vzdát. Úplně nejlépe se necítila ani Eva Puskarčíková.

Už před závodním víkendem ve Vysočina aréně navíc kvůli zdravotním trablům z týmu vypadly Jessica Jislová, Tomáš Krupčík a Michal Šlesingr.

Z českého národního týmu je lazaret.

"Ondra měl po závodě křeče a průjem. Nyní se už cítí se lépe," informoval lékař reprezentace Vladimír Dobeš. "Veronika je na tom podobně, ale navíc i zvracela," dodal.

Příčina jejich potíží zatím zůstává tajemstvím. "Jídlo, voda, únava, zatím nevíme jistě. Oba užívají léky, aby se jejich žaludeční a střevní potíže zmírnily. Za důležité považuji, že jsou bez teplot. Uděláme maximum, aby Ondra i Veronika byli rychle v pořádku," ujistil Dobeš.

Prioritou momentálně je rychle Moravce přichystat na nedělní závod s hromadným startem, do něhož se dokázal kvalifikovat společně s Michalem Krčmářem. Z ženského týmu mezi třicítkou vyvolených nebude žádná z biatlonistek.

"Hodně toho mezi námi lítá. Nevíme, odkud se to vzalo, ale doufáme, že to brzy odejde," popsala nezáviděníhodnou situaci Puskarčíková.

"Postupně se to začalo do týmu nosit, nejdřív to chytil servisní tým, potom to sedlo i na závodníky. Udělali jsme různá opatření, užíváme antibakteriální gely a podobně, ale asi to nejde úplně minimalizovat, tak jak jsme si mysleli."

Ani ona nedokázala potížím úplně uniknout. "Není to nejlepší, ale zatím držím. Zatím jsem na záchod takhle nepospíchala," podotkla.

Nejlepší česká závodnice sobotní stíhačky Lucie Charvátová bakteriím jako jedna z mála zdárně odolává. "Musím to zaklepat. Můj organismus a imunita jsou poměrně silné, takže mě zatím žádné neštěstí nepostihlo," řekla.

Tým je pospolu téměř měsíc, což je dost možná hlavním důvodem současných nahromaděných problémů. "Tím, jak jsme pořád všichni spolu, tak si to možná předáváme jeden na druhého. Celkově pak, jak jsme unavenější, tak jsme i náchylnější k podobným věcem," vysvětlila Charvátová.

Pětadvacetiletá biatlonistka doufá, že vydrží zdravá i přes vánoční svátky. A kolegům z reprezentace přeje brzké uzdravení. "Jakmile člověk onemocní, je oslabený, špatně se mu trénuje a pak se těžko vrací."

I to je jednou z příčin, proč jsou výsledky českých biatlonistů v Novém Městě na Moravě zatím velmi nevýrazné.