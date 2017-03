Koukalová už obhajobu vzdává. Předčasně. I skvělou Dahlmeierovou umí pravidelně porážet

před 1 hodinou

Ani nestačily odeznít silné dojmy ze světového šampionátu a už je tu další biatlon. Světový pohár se přestěhoval do Jižní Koreje. Jak se tam vyvine letošní neobyčejný souboj mezi Dahlmeierovou a Koukalovou?

Praha - Dostatečně odpočinutá a natěšená na další závody. Zdravě motivovaná, ovšem mírně skeptická co se týče možnosti obhajoby velkého křišťálového glóbu za prvenství ve Světovém poháru.

Tak vypadá momentální rozpoložení Gabriely Koukalové těsně před startem první z posledních tří zastávek biatlonového kolotoče.

Druhá žena aktuálního celkového pořadí odcestovala do jihokorejského Pchjongčchangu s pocitem, že fenomenální Lauru Dahlmeierovou už prakticky není možné z trůnu sesadit.

Rozdíl šestačtyřiceti bodů skutečně vypadá poměrně hrozivě. Navíc velkou výhodu bude mít německá biatlonistka s velkou pravděpodobností i při tradičním odečítání bodů za dva nejhorší výsledky, které nastane před poslední zastávkou Světového poháru.

V tuto chvíli by totiž Dahlmeierová neodečítala vůbec nic, jelikož na začátku ledna vynechala dva individuální závody v Oberhofu.

Sprinty a stíhačky? Nerozhodně 5:5

Při pohledu na vzájemné souboje Koukalové s německou sokyní ovšem v této sezoně rozhodně nevyznívají beznadějně. Dahlmeierová si podmanila světový šampionát v Hochfilzenu, kde Češku porazila ve třech ze čtyř klání. A ve všech třech navíc brala zlatou medaili.

Head to head bilance je ale jinak v kontextu celé sezony velmi vyrovnaná. Před mistrovstvím světa to bylo jen 7:6 pro Dahlmeierovou. Co se týče jednotlivých disciplín, pravidelně Němka poráží Koukalovou jen ve vytrvalostních patnáctikilometrových závodech. Ve všech třech, jež se v rámci letošního ročníku SP konaly, byla lepší.

V Pchjongčchangu se ale kromě štafet pojedou jen sprinty a stíhací závody. A tady už je statistika pro rodačku z Jablonce přívětivější. Ve sprintech je to 3:2 pro ni, ve stíhačkách opačně 2:3 pro německou šampionku. Pro úplnost, v závodech s hromadných startech to mají nerozhodně 2:2.

Forma Dahlmeierové pochopitelně nahání strach. Němka se letos zatím vyhnula jakémukoli výkyvu a obdivuhodně dlouho drží svou výkonnost na absolutním maximu. Nikde ovšem není psáno, že ji udrží i v Pchjongčchangu, Kontiolahti a Oslu.

Laura je až nedostižná, tvrdí Gabriela

"Laura už má velký náskok a asi by se muselo něco extra stát, třeba aby vynechala nějaké závody, ale tomu nevěřím, protože ona jede letos hroznou ligu. Až je nedostižná," vysekla Koukalová své momentálně největší soupeřce poklonu.

To, že největší česká biatlonová hvězda velmi ráda a velmi často podceňuje sama sebe, už si čeští fanoušci zvykli. Stejně jako na přímou úměru: čím větší deprese a nedůvěra v sebe sama, tím větší úspěch v samotných závodech. Samozřejmě s nadsázkou řečeno.

Koukalová tím ale ze sebe účinně sráží tlak. Sama dobře ví, že když je uvolněná a nic velkého od sebe nečeká, jede se jí nejlépe.

Po šampionátu v Hochfilzenu je nicméně trojnásobná medailistka v ideálním rozpoložení. Dalších závodů už se několik dní nemohla dočkat.

"Těším se hrozně moc. Říkám si, že si to teď užiju. Těším se na ostatní lidi z jiných států a že to bude třeba sranda, pohodová, uvolněná atmosféra závodů s radostí a se vším, co k tomu patří," vyjádřila se Češka na začátku týdne.

Němka po šampionátu těžce rozdýchávala únavu

Laura Dahlmeierová jela v Hochfilzenu na krev a vyplatilo se. Její rekordní medailová bilance se zastavila na pěti zlatých a jedné stříbrné. Němka v týdnu potvrdila, že si na mistrovství světa skutečně sáhla až na dno.

"Uvidíme, v jaké formě teď budu. Přiznám se, že jsem byla po Hochfilzenu hodně unavená a musela odpočívat. Doufám ale, že do závodů budu v pořádku," nechala se slyšet rodačka z Garmisch-Paternkirchenu.

Další atraktivní podívanou, další dramatický souboj (nejen) dvou největších hvězd současného světového biatlonu, uvidí fanoušci už dnes krátce po poledni. Sprint žen vysílá program ČT sport a jeho průběh můžete sledovat rovněž v naší online reportáži.

autor: Aleš Vávra | před 1 hodinou

Související články