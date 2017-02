Biatlonisté si zkusí olympijské tratě. Moravec ale raději pojede IBU Cup

před 39 minutami

Biatlonisty čeká po mistrovství světa další díl Světového poháru. Už od čtvrtka budou závodit v dějišti zimní olympiády v korejském Pchjongčchangu.

Praha - Čeští biatlonisté dnes zamířili do Pchjongčchangu. V rámci Světového poháru v tomto týdnu otestuje dějiště příštích olympijských her i trojnásobná medailistka z nedávného mistrovství světa Gabriela Koukalová. Naopak stříbrný muž z šampionátu v Hochfilzenu Ondřej Moravec korejský test vynechává.

V Pchjongčchangu už startovali biatlonisté při mistrovství světa před osmi lety. "Je dobré si to osvěžit a zjistit, jestli se něco nezměnilo. Je to pruba a neděláme si tam velké ambice," řekl šéftrenér Ondřej Rybář, který ale s týmem neodletěl.

"Už tenkrát to vypadalo, že to mají připravený na olympiádu. Jsem zvědavý, jestli to zrekonstruovali, nebo postavili něco nového," řekl Jaroslav Soukup a Michal Šlesingr vzpomínali, že všude byla golfová hřiště. "Kolem greenu jedné jamky se i jezdilo a někteří biatlonisté sbírali v potůčkách zapomenuté míčky," řekl Šlesingr.

Jak se srovnat s posunem? Radši vůbec

První úspěšný šampionát mezi dospělými tehdy prožila Veronika Vítková. Ještě věkem juniorka útočila ve vytrvalostním závodu na medaili, ale předposlední ránu minula a nakonec obsadila páté místo. "Byly to moje první velké závody, kde jsem si zajela pěkný výsledky. Ráda se tam podívám znovu," řekla Vítková.

Nejnáročnější na současné cestě do Pchjongčchangu bude aklimatizace. Do Asie totiž biatlonisté letí jen na týden a už ten další budou závodit ve Finsku. "Proto jsem zvědavý, jak se s tím sportovci srovnají, co se týče toho posunu," řekl Rybář.

Muži předpokládali, že si ani nebudou na korejský čas zvykat. "Zůstanu v evropském čase. Radši přetrpím Koreu a pak budu v Kontiolahti normálně ve svém režimu," řekl Michal Krčmář. "Budu chodit spát ve čtyři v pět v noci, vstávat k obědu a je to. Nemá cenu se přenastavovávat na jiný režim," dodal Šlesingr.

Vítková se bojí létat, proto doufala, že jedenáctihodinový let z Amsterdamu do Soulu zaspí. Sama ještě nepřemýšlela, jak s časovým posunem naloží. "Vzhledem k tomu, že jsou tam večerní starty, tak je rozumný nápad držet evropský čas," řekla. "Ani já nemám v plánu se přehazovat do místního režimu. Je to zbytečné, když jsme tam jen na skok a čekají nás další dvě štace v Evropě," přitakala Koukalová.

Moravec raději pojede do Finska

Biatlonisté doufají, že si rok před olympiádou, na které budou podle výsledků z posledních sezon patřit k medailovým nadějím, vyzkoušejí trať. "Osaháme si kopce, kritická místa i střelnici. Jaký je tam příjezd, jak tam fouká," řekl Krčmář.

Šlesingr se Soukupem si pamatovali, že na tratích byl jeden nepříjemný kopec. A před střelnicí prudký sjezd a ostrá pravotočivá zatáčka. "Docela se tam padalo a bylo to nebezpečné. Jsem zvědavý, jak to změnili," řekl čtyřiatřicetiletý Soukup.

Jen Moravec z elitní české sestavy do Pchjongčchangu neodjel. Špatně snáší dlouhé cesty. "Třikrát jsem odletěl do Ameriky a třikrát jsem z toho lehnul. A tenhle výlet na necelý týden kvůli třem závodům až do Koreje mi přišel jako totálně bláznivej," vysvětlil Moravec, proč raději místo do Koreje míří do Kontiolahti.

Ve Finsku bude vicemistr světa z vytrvalostního závodu trénovat a pojede IBU Cup, nižší soutěž biatlonistů. "Ten jsem jel naposledy v roce 2009 v slovenském Osrblie," vzpomínal Moravec. Ze zkušených závodníků tam ale nebude sám. Stejnou volbu udělal Rakušan Daniel Mesotitsch. "Nebudeme se bát," smál se Moravec.

