Otec Koukalové ještě dědečkem být nechce: Budu rád, když bude Gábina po olympiádě pokračovat

Karel Soukal, otec biatlonistky Gabriely Koukalové, přijel s manželkou fandit dceři na světový šampionát v Hochfilzenu až v samém závěru. Novinářům přiznal, že by byl rád, kdyby si trojnásobná medailistka mistrovství svůj plánovaný konec kariéry po olympijských hrách ještě rozmyslela.

Hochfilzen (Rakousko) - Otec biatlonistky Gabriely Koukalové měl radost, že dcera získala na mistrovství světa v Hochfilzenu tři medaile, ale dodal, že její závody už tolik neprožívá. Karel Soukal by byl rád, kdyby Koukalová po olympiádě v Pchjongčchagu neskončila, ale rozhodnutí nechá na ní.

V Hochfilzenu sváděla Koukalová souboje především s Němkou Laurou Dahlmeierovou. Soukal prohlásil, že si na podobná dramata zvykl. "Už jsem vůči tomu trošku imunní. Teď už emoce nejsou jako třeba před čtyřmi lety," řekl novinářům.

Triumf ve sprintu viděl minulý týden ještě v televizi. "Někdy se radši nedívám, když to je příliš na ostří nože, ale tenhle závod jsem vydržel. Držel jsem palce a měl velikou radost," řekl bývalý biatlonový trenér Chorvatska, Polska či Srbska.

Rodiče Koukalové přijeli do dějiště šampionátu ve čtvrtek, to už měla jejich dcera zlato ze sprintu, bronz ze stíhačky i stříbro z vytrvalostního závodu. Otec ji pak v pátek utěšoval v náručí poté, co neudržela i kvůli pomalejším lyžím medailovou pozici ve štafetě.

Na závěr mistrovství sledoval, jak Koukalová útočila na čtvrtou medaili, ale v závodu s hromadným startem minula jeden terč v poslední položce a dojela čtvrtá.

Na střelnici zářil Soukalův bílý plnovous a otec české hvězdy vykládal, jak se stále snaží postřehnout, co by mohla udělat lépe. "Ale jinak tomu už nechávám volný průběh," řekl a celkově Koukalovou za šampionát chválil. "Jak to psychicky vydržela a co se týká běhu na lyžích, tak jezdí výborně. Opravdu to má šťávu a ujíždí jí to," souhlasil Soukal s šéftrenérem Ondřejem Rybářem.

Z Koukalové se stala jedna z největších hvězd českého sportovního nebe. Možná je v současnosti populární jako hokejista Jaromír Jágr. "Je toho až příliš. Ona popularitu nemá až tak moc ráda, je to pro ni náročné psychicky," řekl otec.

Po úspěšné olympiádě v Soči 2014 i loni po zisku velkého glóbu za celkový triumf ve Světovém poháru se cítila Koukalová ze slávy dost vyčerpaná. Přitom se snaží držet nohama na zemi. "A maminka ji stále uzemňuje," usmál se Soukal.

Rodiče jezdí za ní, ne ona za nimi

S matkou Gabrielou Soukalovou, bývalou běžkyní na lyžích a medailistkou z olympijské štafety v Sarajevu 1984, se dlouho starali o přípravu Koukalové. "Teď jen občas jdu já nebo manželka pomoct na střelnici. Ale spíš ji někam jen dovezu," doplnil.

Občas roztržitá Koukalová, která do minulé sezony jezdila pod dívčím jménem Soukalová, se přes zimu ani nedostane domů. "Teď jsme ve stadiu, že my jezdíme za ní," řekl Soukal. Podle jeho slov se Koukalová po úspěších nezměnila. "Snaží se být vzorná dcera, nemůžu říct ani popel proti jejímu chování."

Soukal měl už před lety, kdy jeho dcera začínala s biatlonem, dojem, že by mohla prorazit. "Od začátku jsem byl celkem optimista, protože hned od začátku, jak vzala flintu do ruky, tak jsem si myslel, že by to mohlo být dobrý," uvedl.

Otázkou je, jak dlouho ještě bude Koukalová závodit. Prohlásila totiž, že za rok po olympiádě skončí. "Je to její věc. Ať si to udělá, jak chce. Myslím, že kdyby se jí už nic nepovedlo, tak to i tak bylo bezvadný," řekl Soukal, ale na dodatečnou otázku, co by si sám přál, dodal: "Byl bych docela rád, kdyby ještě vydržela."

