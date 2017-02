Euforie ano, ale Rybář vidí i to zlé: Vítková obrovsky zklamala, Puskarčíková musí zklidnit vášně

před 1 hodinou

Šéftrenér Ondřej Rybář byl na šampionátu v rakouském Hochfilzenu absolutně spokojen pouze s Gabrielou Koukalovou a Ondřejem Moravcem. Jak hodnotí ostatní biatlonisty?

Praha - Není divu, že po nejúspěšnějším světovém šampionátu české biatlonové historie panuje v reprezentačním táboře euforie a spokojenost.

To by ovšem nebyl perfekcionista Ondřej Rybář, aby po mistrovství v Hochfilzenu viděl všechno pouze a jen v růžových barvách. Šéftrenér národního týmu zhodnotil jednotlivé závodníky pro oficiální web Českého svazu biatlonu. A někteří z hodnocení nevyšli vůbec dobře.

Začít ovšem nemohl Rybář s nikým jiným než s Gabrielou Koukalovou, která získala tři ze čtyř českých cenných kovů a jejímž nejhorším umístěním v individuálních závodech bylo v Rakousku čtvrté místo.

Koukalová odjela všechno na doraz

"Je to tvář našeho biatlonu. V individuálních závodech skončila první, druhá, třetí, čtvrtá. To hovoří samo za sebe," ještě jednou připomněl vynikající bilanci české jedničky.

"V Hochfilzenu závodila v parádní formě. Nepostavili jsme ji do štafety v Anterselvě a ukázalo se to jako dobré řešení. Měla více prostoru na regeneraci. Všechny závody mixem počínaje a hromaďákem konče odjela úplně na doraz. Když má číslo, nedokáže závod vypustit," pochválil Rybář Koukalovou.

A jen slova uznání měl pochopitelně i pro Ondřeje Moravce, který po dvou pátých místech vybojoval cenné stříbro ve vytrvalostním klání.

"Jeho zásluhou i muži ukázali, že jsou schopni si sáhnout na medaili. Dokáže se výborně koncentrovat a připravit na vrchol sezony. To je jeho velká přednost, přesvědčuje nás o tom rok co rok," podotkl šéftrenér.

Dojmy z výkonů dalších reprezentantů už nemohly být stoprocentně pozitivní a daly se na nich najít určité mouchy. To Rybář potvrdil už při hodnocení Michala Krčmáře. Muže, který si během sezony vydobyl pozici nové mužské jedničky, ovšem v Rakousku ji medailově nepotvrdil. Byť ambice rozhodně měl.

Šlesingrovi ubírá koncentraci boj s dopingem

"Možná že je sám ze sebe zklamaný, vzhledem k tomu, jak se pro něho odvíjela sezona. Sprint mu vůbec nevyšel, bojoval po celý šampionát s nachlazením," prozradil Rybář.

"Ne vždy se vše vyvíjí podle představ. Vytrvalostní závod ale zvládl parádně, ukázal, že do špičky patří," pochválil nakonec Krčmáře za šesté místo se střeleckou nulou na kontě.

Zkušený Michal Šlesingr skvěle běhal, ovšem stejně jako v průběhu celé sezony se nemohl dostatečně spolehnout na přesnost střelby.

"Ohromně důležité je, že Michal má stále potenciál, který mu dovoluje bojovat o nejvyšší příčky. Běžecky je velice silný, ale potřebuje se stabilizovat ve střelbě. Z koncentrace mu poslední měsíce trochu ubíral boj s dopingem. Je to Michalovo, ale i naše velké téma. Jeho práce mezi sportovci je v tomto směru zásadní," pochopil Rybář trochu jiné zájmy svého svěřence.

Puskarčíková platí daň za vzestup

A jeho hodnocení se v tu chvíli přehouplo k částečně negativnějším pocitům. Na mistrovství zůstala výrazně za očekáváním třeba Eva Puskarčíková. Zatímco ve Světovém poháru letos dokázala konkurovat nejlepším, v Hochfilzenu tomu tak nakonec nebylo.

"Evička, hvězdička. Potřebuje trochu zklidnit vášně. V sezoně šla extrémně nahoru, ale na mistrovství světa zaplatila daň za svůj vzestup. Začala neúspěšně, znervózněla a už se to s ní vleklo. Chyby se kupily. Sama určitě čekala víc, ale na druhou stranu získala zkušenosti k nezaplacení," uvedl osmatřicetiletý rodák z Turnova.

Ženská štafeta skončila na šampionátu těsně pod stupni vítězů i díky dobrému výkonu Jessicy Jislové. Tu Rybář hodnotil následovně: "Na šampionát jela jako náhradnice a dostala příležitost ve štafetě. Tam přesně splnila roli, kterou jsme po ní chtěli. Na podzim i v průběhu sezony měla zdravotní problémy. Její trénink nebyl proto adekvátní, má velké rezervy. Musíme s ní hodně pracovat," připustil kouč.

Je výzva pracovat se slibným Václavíkem

Že je velkou nadějí pro budoucnost českého biatlonu, podle Rybáře potvrdil mladý Adam Václavík. "Loni v Oslu už byl, ale ještě nezávodil. Letos ve sprintu ukázal běžeckou výkonnost na úrovni Ondry a Michala, v tom vidím velké pozitivum do budoucna," podotkl. I s ním ale musí reprezentační trenéři tvrdě pracovat.

"Adam potřebuje pořádně zapracovat na finalizaci střelby. Je to o malých, ale nezbytných detailech. Pro nás představuje velkou výzvu pracovat s tak slibným závodníkem, který by měl časem právě Ondru nebo Michala vystřídat," dodal.

Zklamáním jsou po celou letošní sezonu výkony Lucie Charvátové. Ta se před rokem prezentovala velice slušně, nyní ale nadějné výsledky nedokáže opakovat.

"Nejen mistrovství světa, ale celá její sezona není taková, jakou by si Lucie i my všichni přáli. Je evidentní, že šla dolů běžecky. Ve střelbě má občas světlé okamžiky, ale jsou to jen takové záchvěvy. Věřím, že olympijská sezona pro ni bude výzvou, protože má před sebou velký kus práce," konstatoval Rybář.

Krupčík už by měl být výsledkově výš

Tomáš Krupčík se v nynější sezoně střelecky zvedl a díky tomu dostal v nominaci na MS přednost před matadorem Jaroslavem Soukupem. V Hochfilzenu ale Krupčík zklamal zejména ve štafetě.

"V Pokljuce naši štafetu podržel, ale na mistrovství byl pro nás jeho štafetový výkon opravdu velkým zklamáním. Vytrvalostní závod zvládl slušně. Tomáš dělá biatlon dlouho a obecně u něho platí, že výsledkově už by měl být výše," prohlásil šéftrenér.

Úplně na závěr celého hodnocení si pak nechal Veroniku Vítkovou. Té se šampionát vůbec nepovedl a její trápení se ještě prohloubilo. "Nepostoupila do stíhačky, byla padesátá ve vytrvalostním závodě. To není nic jiného než obrovské zklamání," uzavřel Ondřej Rybář.

