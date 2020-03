Je to hysterie enormních rozměrů, kritizuje lékař českých biatlonistů omezení

Po středečním rozhodnutí Bezpečnostní rady státu nepouštět na sportovní akce více než 99 diváků skončila v Česku biatlonová sezona. Nepojede se Český pohár a neuskuteční se ani tradiční jablonecká exhibice, na které se měl s diváky rozloučit končící Michal Šlesingr.

Ještě předtím se k momentálnímu tématu číslo jedna vyjádřil lékař české biatlonové reprezentace Libor Vítek. Ten v rozhovoru pro oficiální svazový web označil současná opatření za přehnaná.

"Je to těžké, pro oba názory, tedy závodit s diváky nebo bez diváků, jsou argumenty. Pravdou je, že to, co se kolem koronaviru děje, je velmi pravděpodobně přehnané. Hysterie nabírá enormních rozměrů," vyjádřil se Vítek.

"Velmi podobné zdravotní problémy se tu vyskytují po celou zimu s chřipkou a nikdo to neřeší," dodal.

Vítek připomněl, že před dvěma lety zemřelo v USA na chřipku 79 tisíc lidí. "Kdyby tam teď zemřelo tolik lidí na koronaviru, tak je tam nouzový stav. Je to nepoměr, čímž to nechci zlehčovat," podotkl uznávaný hepatolog.

Dle jeho mínění může za hysterické reakce především nedostatek informací o koronaviru. Nikdo netuší, jakých rozměrů může epidemie dosáhnout.

"Když se řekne HIV infekce, tak se nikdo nebojí, protože se nás to netýká. Tohle se nás ale týká. Nicméně kdyby se státní orgány řídily stejnými pravidly pro všechny zdravotní problémy, které tu máme, tak budeme zaprvé super zdraví a zadruhé by nám nestačily prostředky," vysvětlil svůj postoj.

Sám přitom zopakoval, že zlehčování není na místě vzhledem k nejistému budoucímu vývoji. "Možná je to závažné, nevím. Ale v tuhle chvíli to neodpovídá těm opatřením, které máme. Tohle je můj názor a podobně to vidí i moji kolegové, se kterými se bavím," zdůraznil.

1:07 Zákaz shromažďování kvůli koronaviru | Video: Martin Krepindl, Jakub Zuzánek

Světový pohár ve finském Kontiolahti začíná už ve čtvrtek a tamní pořadatelé zatím nerozhodli, zda se pojede podobně jako v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti fanoušků.

U poslední zastávky seriálu, která se uskuteční následně v norském Oslu, je to ale vysoce pravděpodobné. Na tamní Holmenkollen nemohli diváci už o uplynulém víkendu během závodů v běhu na lyžích.

Podle posledních informací je dokonce na stole varianta, že obě závěrečné zastávky SP proběhnou ve Finsku. V Norsku totiž doporučili zrušení akcí, které mají více než 500 účastníků.