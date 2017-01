První na startu, první v cíli. Koukalová ovládla sprint v Oberhofu

před 24 minutami

Gabriela Koukalová po bezchybné střelbě ovládla sprint biatlonistek na 7,5 kilometru v německém Oberhofu. Druhá do cíle doběhla Finka Kaisa Mäkäräinenová, třetí Francouzka Marie Dorinová-Haberová. "Od Gábiny to byl perfektní výkon," uvedl po závodě trenér ženské reprezentace Zdeněk Vítek. Závod se vůbec nepovedl Lucii Charvátové, která na střelnici udělala šest chyb a čtyřikrát chybovala Jessica Jislová, obě budou v zítřejším stíhacím závodě chybět. Dvakrát se netrefila Eva Puskarčíková, která by ale měla do zítřejší stíhačky postoupit.

Díky rychlému běhu a bezchybné střelbě Koukalová, která do závodu odstartovala jako vůbec první biatlonistka, navázala na triumf ze závodu s hromadným startem v Novém Městě na Moravě. V úvodu sezony v Östersundu vyhrála stíhací závod. Ve sprintu se radovala z prvenství poprvé od loňského února, kdy uspěla v americkém Presque Isle.

Českým biatlonistům se po vánoční pauze daří. Před Koukalovou skončil ve čtvrtek v Oberhofu v mužském sprintu Michal Šlesingr druhý.

