Stříbrný Šlesingr: Jsem za to hrozně rád. Nesnížil bych se k tomu, abych závodil nečestně

před 47 minutami

Na dvou kolbištích ve čtvrtek uspěl biatlonista Michal Šlesingr. Nejprve dojel ve sprintu v Oberhofu na druhém místě, nedlouho poté se také částečně zúročil jeho tvrdý boj proti ruské dopingové kauze.

Oberhof/Praha - V minulosti prohlásil, že by areál v německém Oberhofu nejraději nadobro zasypal sněhem. Tak moc neměl závody v Duryňském lese rád. Velmi často totiž kvůli nevyzpytatelnému počasí nebyly regulérní. Ten čtvrteční - první v novém roce - ovšem ano. A biatlonista Michal Šlesingr toho dokonale využil.

Tamní sprint zvládl výborně a dojel si pro vynikající druhé místo, vůbec první medailové umístění českých mužů v letošní sezoně Světového poháru. Že by se ale Oberhof stal po velkém úspěchu jeho zamilovaným místem? Ani náhodou.

"Myslím, že Oberhof mou oblíbenou destinací už asi nebude. Počasí je každou chvíli jiné a pokaždé hrozné. Teď to naštěstí ušlo. To však nemění nic na tom, jaké to tady jsou pravidelné vrtochy. Počasí pokaždé překvapí," řekl třiatřicetiletý závodník v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

Konečně nedělal zbytečné chyby

Od začátku sezony Šlesingr prokazoval slušnou běžeckou formu. Na střelnici se ale často trápil a své výsledky tam pravidelně znehodnocoval. Tentokrát vše vyšlo, tak jak mělo. Z deseti ran minul český biatlonista jen jednu, na druhé střelbě ve stoje.

"Ulevilo se mi. Jsem moc rád, že jsem to konečně prolomil a nenadělal ve střelbě zbytečné chyby. Věřím, že jsem si tady doběhl pro větší sebedůvěru. Taky doufám, že se budu na každé další závody už mnohem více těšit, když vím, že to jde," přiznal Šlesingr.

Pochvaloval si svůj běh. Navíc potvrdil, že to, jak biatlonista střílí, se často promítne i do běhu. V posledním kole jel výborně, protože cítil velkou šanci na úspěch.

"Snad to byl důležitý moment a snad mě to nakopne na dobrou vlnu. A na té vlně pojedu dlouho a budu si věřit i do dalších závodů. Sebedůvěra je pro výkon důležitá, protože pokud pochybujete, tak ten závod už je ovlivněný. Věřím, že takové výkony budu podávat častěji," zadoufal.

Šlesingr nepopíral, že byl napnutý

Lepší než on byl nakonec pouze Rakušan Julian Eberhard. Na třetím místě dojel Ital Dominik Windisch. Ve chvíli, kdy Šlesingr dojel do cíle, vypadala výsledková tabule přímo pohádkově. Čech měl téměř minutový náskok na druhého Rusa Cvetkova.

"Upřímně, to jsem zpočátku tolik neprožíval. Vždyť jsem měl startovní číslo 22 a za mnou běželo ještě dalších osmdesát biatlonistů. Bedna byla v danou chvíli ještě dost vzdálená, přestože jsem si uvědomoval, že jsem běžel dobrý závod," uvedl trojnásobný medailista ze světových šampionátů.

Postupem času ovšem začínal věřit, že to vyjde. I po dojezdu dalších favoritů zůstával na čele.

"Když jsem se šel převléknout, tak jsem každou chvíli vykukoval z okna buňky na výsledkovou tabuli a říkal si: jo, je to dobrý, ještě se tam držím. Napnutý, to jsem byl, to nepopírám," dodal.

Doping mu dlouhodobě leze krkem

Už před vánočními svátky se postavil společně s Francouzem Fourcadem a Američanem Baileym do čela ryze závodnického boje proti dopingové kauze ruského sportu. A i v Oberhofu po stříbrném závodě čelil mnoha dotazům na ožehavé téma. I proto byl za výsledek velmi rád.

"Nesnížil bych se k tomu, abych šel proti pravidlům a získával výsledky nečestně. V tom mám jasno a v tom je to pro mě jednodušší. Boj, který teď vedu, a který s dalšími závodníky řešíme, vychází z toho, že situace kolem dopingu nám dlouhodobě leze krkem," nechal se slyšet.

Šlesingr je přesvědčený, že kroky biatlonové federace nejsou efektivní. "Těch případů už je prostě moc. Proto jsem nejen já nabyl dojmu, že je nutné se do situace vložit a začít ji řešit. Řešit rychle a efektivně," dodal.

I jeho snažení v této oblasti snad nepřijde vniveč. Nedlouho po svém stříbrném závodě totiž uslyšel další dobrou zprávu.

Představitelé Mezinárodní biatlonové unie IBU oznámili, že pokud se potvrdí podezření z rozsáhlého dopingu v ruském týmu, zváží vyloučení celé reprezentace ze Světového poháru.

autor: Aleš Vávra | před 47 minutami

