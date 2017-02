Krupčík pohřbil naděje české štafety hned v úvodu, zlato slaví Rusové

před 8 hodinami

Čeští biatlonisté si na MS v biatlonu v rakouském Hochfilzenu dojeli v závodě štafet pro desáté místo. Naděje na lepší výsledek odstřelil hned na prvním úseku Tomáš Krupčík, který po stojce musel na jedno trestné kolo. Zlato slaví kvarteto Ruska, před druhou Francií a třetím Rakouskem.

Hochfilzen (Rakousko) - Štafetu biatlonistů na 4×7,5 km na mistrovství světa v Hochfilzenu vyhrálo Rusko před Francií a domácím Rakouskem. České kvarteto Tomáš Krupčík, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Michal Krčmář obsadilo desáté místo.

"Určitě spokojení nejsme, protože jsme měli cíl minimálně do osmého místa. Na prvním úseku přišlo trestné kolo, to nebyl dobře rozjetý závod. Kluci se to pak snažili doběhnout a kupili chyby v dobíjení," řekl kouč mužů Michael Málek.

Čechům se v závodě nedařila střelba, ani jednu z osmi položek nezvládli bez chyby. Dobíjeli celkem patnáctkrát, což bylo nejvíc ze všech startujících. "Nikdo z nás nedokázal dát nulu na pět, což je do nebe volající," uvedl Krčmář.

Krupčík vleže jednou dobíjel, ale ve stojce trefil nejdříve jen jeden z pěti terčů a bylo jasné, že poběží minimálně jedno trestné kolo, protože ve štafetě jsou k dispozici tři náhradní náboje. Těmi se trefil přesně. "Po ležce jsem měl drobný manko a snažil jsem se tu skupinu přede mnou dojet. Jel jsem možná trošku přes své možnosti, přijel příliš zatížený a tím pádem jsem to na té stojce nezvládl," řekl Krupčík.

Na přední skupinu navíc ztratil i běžecky a předával až jednadvacátý. "Na trestném kole člověk ví, že to svým kolegům z týmu absolutně podělal a snaží se, aby ta ztráta byla co nejmenší. Ale už to samozřejmě nejde tak hladce," řekl Krupčík.

Češi se v dalším průběhu posouvali vzhůru, i tak zaznamenali nejhorší výsledek na velké akci od olympijských her v Soči, kde byli jedenáctí. "Trestný okruh hatí plány vždy a to se potvrdilo. Tomášovi vinu dávat nebudeme. Nikdy se nestalo, že bychom někomu něco vyčítali, to se stane a stává se to i jiným," řekl Krčmář.

Olympijští vítězové Rusové předvedli střelbu pouze s třemi dobíjeními, jejich finišman Anton Šipulin úspěšně odolal ataku Francouze Martina Fourcadea a porazil ho o 5,8 sekundy. Pro první medaili na domácím MS dovezl rakouskou štafetu Dominik Landertinger, který v závěrečných stovkách metrů setřásl Němce Simona Schemppa.

Krčmář: Nepovedlo se mi nahecovat

Poslední člen české štafety Krčmář doběhl 3:10 minuty po Šipulinovi. V cílové rovince porazil v souboji o desáté místo o jednu desetinu sekundy Švéda Fredrika Lindströma. Udržel tak stejnou pozici, na níž ho do posledního úseku vyslal Šlesingr. Před ním Moravec vytáhl tým po nevydařeném Krupčíkově úvodu z jednadvacáté příčky na šestnáctou.

"Budu upřímný, nepovedlo se mi nahecovat. Rozjezd (první úsek) mě srazil a těžko jsem hledal motivaci. Moc dobře vím, že je to špatně a nemělo by se mi to stávat, ale prostě se stalo. Možná se na tom podepsal i zdravotní stav. Poslední tři dny si přeju, abych se ráno probudil a byl schopný něco dělat, takže bohužel jsem se nedokázal na poslední úsek namotivovat," řekl Krčmář.

Navzdory marnému útoku na premiérové štafetové zlato získal Francouz Fourcade medaili i v pátém závodu v Hochfilzenu. Napodobil tím Němku Lauru Dahlmeierovou, jež má ale čtyři zlata, na rozdíl od Fourcadeova jediného. Oba budou moci svou bilanci ještě vylepšit v závodech s hromadným startem, jimiž v neděli šampionát vyvrcholí.

