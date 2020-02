Blyštivé touhy opadly. Uvolněná Davidová ale může porazit každého, věří experti

České ambice přece jen zeslábly. Zatímco v posledních sedmi letech se před každou vrcholnou akcí snily medailové sny, tentokrát se fanoušci českého biatlonu přece jen musí přeorientovat na skromnější úspěchy. Nebo ne?

Anterselva a její pohádkové údolí pod štíty majestátních Dolomit vítá světové hvězdy a Češi tentokrát rozhodně nejsou v první linii medailových favoritů.

"Je pravda, že očekávání vzhledem k vrcholné akci se odvíjí od toho, jaký byl dosavadní průběh sezony. Z tohoto pohledu asi můžeme říct, že cíle jsou teď menší, než bývaly před lety," uvědomuje si Jan Matouš, šéf jabloneckého klubu SKP Kornspitz, tradiční zásobárny reprezentačního výběru.

Než dvojnásobného medailistu ze šampionátů v letech 1987 a 1990 necháme uvést důvody, proč přesto nepropadat skepsi, podíváme se na výmluvná sezónní fakta.

V aktuálním pořadí Světového poháru je česká vlaječka nejvýše u šestnácté Markéty Davidové.

Největší naděje současné reprezentace sice dvakrát vystoupala na stupně vítězů, její bronzové sprinty se ale povedly hned v prvním trimestru, na úvod sezony v Östersundu a poté před Vánoci ve francouzském Annecy.

Muži se něčemu podobnému ani nepřiblížili, dvaadvacátou příčku v pořadí Světového poháru okupuje Michal Krčmář. Do elitní desítky se olympijský medailista podíval jen jednou, při hromadném startu v zamlženém Oberhofu, kde byl devátý.

Lucie Charvátová zazářila v Hochfilzenu, kde sprint dokončila na famózním šestém místě. Eva Puskarčíková byla tamtéž osmá ve stíhačce.

Zkušený Ondřej Moravec dojel ve dvou závodech těsně za desítkou a to je z výčtu úspěchů českých jednotlivců vše.

Zbavovat Čechy jakékoli naděje zamíchat pořadím na nejvyšších příčkách ale tak snadno nejde. Jde o vrchol sezony, ke kterému směřovalo veškeré tréninkové snažení už od začátku loňského léta.

"Myslím, že nějaký pesimismus není na místě. V Anterselvě se může stát cokoli," upozorňuje Matouš. Věří, že by se do boje o cenné kovy mohla zapojit především jeho klubová svěřenkyně, třiadvacetiletá biatlonistka z Janova nad Nisou Markéta Davidová.

"Šance určitě má. Je mladá, ale už mnohokrát prokázala, že se může měřit s kýmkoli," říká Matouš.

Její sílu vyzdvihuje i další bývalý úspěšný reprezentant Petr Garabík.

"Když se trefí, bude hodně vysoko. Na lyžích je výborná, navíc působí velice uvolněně, nepřipouští si na sebe žádné tlaky, což je hodně důležité a biatlonistce to dává výhodu. Má velkou šanci," říká muž, který byl v Anterselvě před pětadvaceti lety členem stříbrného českého družstva hlídek.

Ani on od Čechů neočekává hromadné ataky na stupně vítězů. "Chápu, že jsou lidé zvyklí na medaile a že se jim pak těžko vysvětluje nějaký výkonnostní propad. Když budou nějaká umístění do desítky, bude to každopádně velký úspěch," říká Garabík.

Matouš bude velmi zvědavý také na štafety. Muži dokázali dojet pátí v Hochfilzenu, ženy tamtéž šesté a mix také šestý v Pokljuce. "Je to osm střeleckých položek, vyjít by to muselo všem úplně na jedničku. Ale možné to je, myslím, že tam máme potenciál," podotýká.

Právě smíšená štafeta otevře program šampionátu ve čtvrtek odpoledne. V pátek program pokračuje ženským a v sobotu mužským sprintem. V neděli uvidí fanoušci v Anterselvě stíhací závody.

Loni ve švédském Östersundu se Češi museli obejít bez medailového zisku, předchozí dvě velké akce ale přinesly celkem šest cenných kovů.

Z olympiády v Jižní Koreji přivezli před dvěma lety Michal Krčmář stříbro a Veronika Vítková bronz. Oba uspěli ve sprintu.

Rok předtím na MS v rakouském Hochfilzenu to bylo ještě veselejší, především ale díky již nezávodící Gabriele Koukalové. Ta získala zlato ve sprintu, stříbro ve vytrvalostním závodě a bronz ve stíhačce. V individuálu zazářil také stříbrný Ondřej Moravec a český tým skončil třetí v medailovém pořadí národů. Lepší tehdy byli jen Němci a Francouzi.