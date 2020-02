Sázka na mládí. Vítková na MS nejede, biatlonistky doplní juniorka Vinklárková

Dvojnásobná olympijská medailistka Veronika Vítková přijde kvůli vleklým zdravotním problémům o biatlonové mistrovství světa v italské Anterselvě. V nominaci české reprezentace je místo ní juniorka Tereza Vinklárková. Složení týmu dnes zveřejnil svazový web.

Veronika Vítková | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Jednadvacetiletá Vinklárková doplnila již dříve jasné kvarteto Markéta Davidová, Eva Kristejn Puskarčíková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. Mužskou sestavu tvoří Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík a Michal Šlesingr.

Mistrovství světa začne v Anterselvě v nadmořské výšce okolo 1600 metrů smíšenou štafetou příští čtvrtek 13. února a vyvrcholí 23. února závody s hromadným startem.

Jednatřicetiletá Vítková měla v přípravě dýchací problémy a v sezoně startovala jen na prvním dílu Světového poháru. V Östersundu obsadila 45. místo ve sprintu a vytrvalostní závod kvůli únavě vzdala. Od té doby trénovala individuálně a začátkem ledna otestovala formu na Českém poháru v Jablonci nad Nisou. Sice sprint vyhrála, ale nemohla jet naplno a rychle se unavila.

"Její zdravotní stav neumožňuje, aby tuto sezonu nastoupila do Světového poháru a v tomto případě ani do mistrovství světa," řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář. Vítková se tak nejspíše v této sezoně mezi elitou už neukáže a přijde i o domácí SP v Novém Městě na Moravě, který je na programu po světovém šampionátu.

Na vrcholné akci bude Vítková chybět poprvé v kariéře. Od své premiéry na MS v roce 2008 v Östersundu absolvovala všechny významné soutěže, devětkrát MS a třikrát olympijské hry. Je členkou zlaté a bronzové smíšené štafety z MS, stříbrné z OH a má olympijský bronz ze sprintu.

Vinklárková se na světovém šampionátu představí poprvé. "Bude to pro ni úplně nová zkušenost. Měla by si to užít, nestresovat se a učit se," řekl norský trenér českých biatlonistek Egil Gjelland.

Brněnská rodačka ještě nikdy nejela závod Světového poháru. Na nedávném mistrovství světa juniorů byla Vinklárková pátá, šestá a třináctá. V lednu absolvovala IBU Cup v Osrblie, kde skončila ve zkráceném vytrvalostním závodě dvacátá a s Vítězslavem Hornigem byla pátá ve smíšených dvojicích.