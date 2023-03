Startovní listina

1. Julia Simonová (FRA)

2. Dorothea Wiererová (ITA)

3. Lisa Vittozziová (ITA)

4. Denise Herrmannová-Wicková (GER)

5. Elvira Öbergová (SWE)

6. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

7. Markéta Davidová (CZE)

8. Hanna Öbergová (SWE)

9. Anais Chevalierová-Bouchetová (FRA)

10. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

11. Lou Jeanmonnotová (FRA)

12. Linn Perssonová (SWE)

13. Vanessa Voigtová (GER)

14. Anna Magnussonová (SWE)

15. Chloé Chevalierová (FRA)

16. Marte Olsbuová Roiselandová (NOR)

17. Paulina Bátovská Fialková (SVK)

18. Lena Häckiová-Grossová (SUI)

19. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)

20. Caroline Colombová (FRA)

21. Sophie Chauveauová (FRA)

22. Mari Ederová (FIN)

23. Emma Lunderová (CAN)

24. Aita Gasparinová (SUI)

25. Elisa Gasparinová (SUI)

26. Tereza Voborníková (CZE)

27. Janina Hettichová-Walzová (GER)

28. Suvi Minkkinenová (FIN)

29. Anna Gandlerová (AUT)

30. Mona Brorssonová (SWE)