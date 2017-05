Kouakalová už dře na olympijskou sezonu. Chci zažít vrchol kariéry na hrách v Koreji, říká

před 16 minutami

Gabriela Koukalová už si po těžké sezoně odpočinula a už začíná trénovat na olympijské hry v roce 2018. Čerstvá trojnásobná biatlonistka roku tuší, že by hry v Koreji mohly být pro ni vrcholem kariéry.

Praha - Další skvělou sezonu má za sebou biatlonistka Gabriela Koukalová. Stala se mistryní světa, skončila druhá ve Světovém poháru a prožila nezapomenutelné okamžiky v Novém Městě na Moravě. Už nyní ale myslí na další a možná poslední výzvu - olympijské hry v Pchjongčchangu 2018.

V zimě si na světovém šampionátu dojela vedla zlaté ještě pro stříbrnou i bronzovou medaili. Sbírku křišťálových glóbů rozšířila o dva kousky za sprint a závod s hromadným startem a patnáctkrát stála v SP na stupních vítězů.

"Teprve v těchto dnech si plně uvědomuji, co se mi podařilo. Mám to tak, že ten intenzivní pocit prožitku se u mě dostavuje se zpožděním. Vzpomínky jsou neuvěřitelně silné a teď na začátku přípravy mi současně pomáhají vrátit se k tréninkové dřině," uvedla Koukalová po vítězství v anketě Biatlonista sezony.

Už v zimě měla jasno o největším zážitku. "Tím pro mě bylo a stále je vítězství před zaplněnou Vysočina Arenou v Novém Městě na Moravě," řekla při vzpomínce na triumf v závodu s hromadným startem před 35 tisíci fanoušky.

Koukalová už začala s tréninkem na OH

Posezonní únavu setřásla po boku manžela Petra během dovolené na souostroví v Indickém oceánu. "Volno jsem potřebovala a měla jsem ho tentokrát dlouhé. Myslím, že mi to opravdu hodně prospělo. Navíc jsem byla obklopena samými pozitivními lidmi, přáteli, rodinou," pochvalovala si sedmadvacetiletá Koukalová.

Nyní už se vrátila k tréninku s týmem a začíná myslet na únorové hry pod pěti kruhy. Zlatá medaile z olympiády jí jediná ve sbírce chybí. "Věřím, že zůstanu během přípravy i v průběhu sezony zdravá. Tuším, že olympiáda v Koreji by pro mě mohla být vrcholem kariéry," řekla Koukalová s vírou v sebe samu.

Teoreticky je možné, že další sezona bude její poslední. V minulosti řekla, že po hrách v Pchjongčchangu skončí, ale loni v Novém Městě naznačila, že by to tak nemuselo být. "Takovými myšlenkami se vůbec nezabývám, protože ničemu nepomáhají, naopak dokážou být velice svazující," vysvětlila. Dopředu si raději velká rozhodnutí neplánuje. "Věřím tomu, že život to vymyslí za nás," řekla.

Pokud by skončila, je pravděpodobné, že by zarmoutila fanoušky, kteří se s biatlonovou hvězdou ztotožňují. "Nikdo není nenahraditelný a ani já nejsem. Bude to v pohodě," uvedla Koukalová. "Doufám, že v našich šlépějích půjde spousta sportovců, kteří jsou teď mladí a nadějní. Věřím, že budou mít také úspěchy."