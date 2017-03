Traktor pro Rybáře už je na cestě, Koukalová bude pokračovat i po OH, věří šéf českých biatlonistů

? Helena Šaldová - před 7 hodinami Dobry den, jak se u Gabiny v lete projevovala krize, proc prisla demorivace pro dalsi zavodeni a jak jste ji motivovali?

Mate v tymu.byt externě psychologa? Diky a gratulace ke.krasne sezone. Jiří Hamza: Dobrý den všem, u každého přichází po sezoně trochu krize. Gábina prožila úžasnou sezonu, takže na ni dolehl tlak. Psychologa nemáme a ani neplánujeme.

jak do týmu zapadá p. Koukal, který je vidět vždy v cíli jako první. Ostatní závodníci toto rodinné zázemí nemají, je opravdu Gábina tak specifická? Jiří Hamza: Je to manžel Gabči, takže není součástí týmu. Soukromí každého závodníka musíme plně respektovat. A to nejen závodníka, ale členů realizačního týmu.

? Rene - před 6 hodinami Dobry den, zajima mne, jaky je rozpocet ceske reprezentace. Dekuji at se dari. Jiří Hamza: Rozpočet biatlonového svazu je 80-100 milionů, podle výše investic.

Dobrý den, předem gratuluji k vynikající sezoně.

Chci se vás zeptat zda znáte pan McLarena osobně a zda si jste jist, že zpráva o dopingu v Rusku je 100 % pravda?

Děkuji za odpověď a přeji mnoho úspěchů. Jiří Hamza: Osobně ho neznám, ale kdyby byla jen polovina z jeho zprávy pravda, tak to stačí.

? Sláva Křišta - před 5 hodinami Dobrý den, není obrovskou škodou pro český biatlon nevyužívat vyzávoděné kvóty maximálního možného počtu závodníků? Dnes díky tomu, že finance v biatlonu jsou díky závodníkům, kteří budou v dohledné době končit a mladších závodníků, kteří pak udělají podobné výsledky je opravdu málo na to aby dosáhli na podobné kvóty.

Výkony se současný český biatlon může řadit mezi ty nejlepší na světě, ale v zařazování nadějí do SP postupuje jinak jak ostatní velmoce. Když vemu v potaz to, kolik závodníků ve SP mají světové velmoci ve věku od 20 do 25, tak postupu našeho biatlonu nerozumím.

Vždy bych zaplakal, když slyším věty o tom, že závodník nemá zkušenosti ze závodů SP a že se musí prvně vyzávodit aby dosahoval lepších výsledků a přitom vím že už mu neni dávno 23 let a šanci ve SP téměř nedostává i když místo by tam bylo.

Až ta vyjetá místa tam mít nebudeme bude pozdě bycha honit.

Dnes nejde o finance a ani o počet členů realizačního týmu, protože přeci víme jak to bývalo před několika lety. Já si pamatuju doby, kdy 1 medaile za celou sezonu byl úspěch. Bylo by mi líto, kdyby se český bitalon k takovéto době vrátil.

Držím vám pěsti! Jiří Hamza: Snažíme se využívat kvóty smysluplně. Hlavní slovo mají trenéři, předčasné nasazení mladých závodníků do SP jim může spíše uškodit, protože vytrvalostní sportovci dozrávají až v pozdějším věku. Ale konečné rozhodnutí je vždy na trenérech.

? Tonda - před 5 hodinami Pane Hamzo,vadí vám doping i u finských,norských a dalších lyžařů,běžkařů,biatlonistů,nebo jen u Rusů ? Vadí vám,že i náš Bauer používá léky na astma,které "vylepšují" procento kyslíku v krvi ? VADÍ VÁM DOPING VE ŠPIČKOVÉ CYKLISTICE BĚŽNÝ ?! Jiří Hamza: My jsme se vyjadřovali ke konkrétním kauzám v biatlonu, postupovali bychom stejně i v případě, že by se podobné zprávy vynořily i u jiných národů. Jiné sporty komentovat nechci.

? Tamara Kopecká - před 5 hodinami Dobrý den, ráda sleduji biatlon a nedalo se nevšimnout, že si někteří sportovci občas postesknou, že nezvládli závod po psychické stránce. Proto by mne zajímalo, jak jejich psychická příprava probíhá. Například, zda využívají autoregulační techniky, vizualizace, ideomotorický trénink a další možné způsoby psychologické přípravy na výkon. Předem děkuji za odpověď. Jiří Hamza: Využíváme všechny pro nás dostupné a akceptovatelné prostředky pro přípravu, ale hlavní slovo mají opět trenéři, kteří individuálně řeší otázky psychiky s jednotlivými sportovci. Ale jak už jsem řekl, týmového psychologa nemáme. Ani neplánujeme.

? Mirek - před 4 hodinami Dobrý den.Kam se nám ztratila Jitka Landová. Jiří Hamza: Řeší zdravotní problémy, které řeší do dnešního dne. Uvidíme, jestli jí zdravotní stav umožní se vrátit do přípravy na další sezonu.

Dobrý den,

nejprve gratulace k tomu, kam se podařilo český biathlon za poslední roky dostat. Přenosy v televizi patří k tomu nejlepšímu, co lze ze sportu vidět.

Chtěl bych se zeptat, koho považujete za největší spojence českého týmu v boji proti organizovanému dopingu Ruska, mám na mysli ne jednotlivce, ale celé národní federace. Děkuji. Jiří Hamza: Určitě Francouze, Američany, Nory či Angličany. Ale podporu nám vyjadřuje velká většina federací.

? Jirka - před 4 hodinami Dobrý den pane Hamza, mám dotaz, zda máte v týmu mentálního kouče, kterého si přiděluje řada špičkových sportovců? Psychika je Alfou a Omegou, jak zvládnou tlak v jakékoliv situaci. Zvláště v přípravě na Olympiádu v Koreji příští rok. V minulé přípravě se psalo, že jste se zaměřili na střelbu a toužebný výsledek během letošních závodů se moc nedostavil. Převážně na střelnici to jsou nervy i pro diváky a fanoušky. Jiří Hamza: Na to už jsem odpověděl v předchozích otázkách.

? Kamil - před 4 hodinami Dobrý den, jak to vypadá se složením týmu pro příští sezonu, čekají nás fanoušky nějaké změny v trenérském nebo závodnickém týmu. Co například Jaroslav Soukup? Jiří Hamza: Změny se teprv plánují, samozřejmě že Jarda neměl dobré dvě poslední sezony, je si toho vědom, pořád je to náš první medailista z olympijských her, takže si poslední šanci ještě zaslouží. Takže na sobě musí ještě tvrdě zapracovat. Předpokládáme spíš rozšíření realizačního týmu o jednu osobu.

? Iva - před 3 hodinami Jen chci poděkovat za nádhernou sezónu. Přeji všem hodně zdraví. V příštím roce budeme moc držet palce, aby to na olympiádě cinkalo.Zdraví Iva z Brna Jiří Hamza: Jako skoro Brňák děkuji do Brna.

? Helena Gavulová - před 3 hodinami Dobrý den, jak je to s rivalitou mezi závodníky v týmu, jak se "ti neúspěšní dívají na ty úspěšnější", může se v budoucnu stát, že v rámci rivality si vytvoří každý závodník v reprezentaci svůj vlastní malý tým, jako je to u nás např. v sjezdovém lyžování..? Jiří Hamza: Pokud budu já prezident a Ondra Rybář šéftrenér, tak se to určitě nestane, pod jiným vedením to nemůžu garantovat. Myslím, že decentralizace přípravy je špatná cesta. Vzhledem k tomu, že v biatlonu je dobrá parta, tak si na tom dost zakládáme.

? Pavel - před 3 hodinami Dobrý den, už jste koupil šéftrenérovi ten traktor slíbený po zlatu Gábiny v Hochvilzenu? :)))) Jiří Hamza: Ano, je na cestě. Dluhy ze sázek stejně jako z karet se musí platit.

? Květa - před 2 hodinami Dobrý den, co nyní čeká biatlonisty, než se opět rozjede sezona 2017/2018, bude příprava jiná, než předchozí roky, právě proto, že čeká sportovce olympiáda ? Děkuji moc za odpověď.



Jinak vám všem chci poděkovat za skvělou sezonu 2016/2017, bylo to fantastické. Viděla jsem opět všechny závody a dokonce jsem mohla být osobně u závěrečného z nich v norském Holmenkollenu. Jiří Hamza: Děkujeme za přání. Do prvního května mají závodníci volno a pak už vše bude směřovat k OH 2018, které jsou naším největším cílem za polední čtyři roky, protože olympijské zlato je to jediné, co český biatlon ještě nemá.

Zaráží mě, že nikdo z německých biatlonistů se ke kauze dopingu dosud nevyjádřil. Jak to vnímáte Vy?



Ruští závodníci na tiskovkách zásadně využívají služeb tlumočníků. Skutečně jsou tak špatně jazykově vybaveni nebo tak jen vyjadřují postoj, že mluvit anglicky nemají zapotřebí?

Děkuji a přeji hodně zdraví úspěchů všem závoďákům a celému realizačnímu týmu.Děláte nám hodně radosti, tak jen tak dál! Jiří Hamza: 1. Většina německých závodníků petici boje proti dopingu podepsala. Jen se k tomu veřejně nevyjadřují a to je jejich právo.

2. Proč ruští závodníci nemluví anglicky na tiskových konferencích, to nevím. A díky za přání úspěchů.

? Vojta - před 2 hodinami Dobrý den, tak jak to bude s Gábi, skončí po olympiádě? :) Jiří Hamza: Já doufám a myslím si, že ne.

Dobrý den,



jak funguje spolupráce s běžeckým lyžováním, dělíte si například náklady na výchovu mladého sportovce? Předem díky a hodně úspěchů v dalších sezonách. Jiří Hamza: Oba svazy jsou úplně samostatné a každý si to dělá po své linii. Ale biatlon se jakékoli spolupráci nebrání. A nikdy nebránil.

? Jirka - před 2 hodinami Dobrý den, pane Hamzo, jakou pozici ve vašem boji proti dopingu zastávají funkcionáři francouzského, norského a německého svazu? Máte jejich podporu anebo by nejraději nechali vše "vyhnít" jako předseda IBU?

Díky a ať se daří i nadále nejen na poli sportovním, ale i funkcionářském! Jiří Hamza: Ta aféra nemůže vyhnít, ta se musí dořešit. Podporu federací určitě máme, ale ne každému se chce jít s kůží na trh. To už je trochu politika...

? Viktor Turek - před 2 hodinami Proč je u většiny našich takovou slabinou střelba ? Jiří Hamza: To je závod od závodu samozřejmě. Někdy nám to vyjde, někdy je to horší. Ale ve střelecké přípravě chceme před OH posílit. S tím může souviset i uvažované posílení realizačního týmu.

Dobrý den,



můžete mi prosím vysvětlit, co přičítáte tomu, že nejste moc oblíben.



Děkuji za odpověď

E. Jiří Hamza: Nepochopil jsem otázku.

? Tomáš Pokluda - před 2 hodinami Dobrý den, nejdříve gratulace k výsledkům biatlonu. Vynikají práce! :) Budete prosím pořizovat pro novou sezónu 2017/18 ten servisní kamión? Určitě by to byl krok vpřed. Jel / letěl by ale i na olympiádu do Jižní Koreje příští rok? Děkuji. Jiří Hamza: Kamion pořizovat budeme, ale nepoletí na olympiádu.

? Ivana Pokorná - před 1 hodinou Muzete nam prozradit ,zda uzivaji biatloniste nejakou specialni vyzivu nebo doplnky stravy nebo zda pouzivaji nejake prirodni preparaty podporujici vykon a regeneraci organismu?Dekuji. Jiří Hamza: Používáme všechny legální prostředky, které jsou na trhu a každý po poradě s lékaři a kondičními trenéry.

? Kača - před 1 hodinou Dobrý den, tak v první řadě velké gratulace ke všem dosavadním výsledkům! Chtěla bych se zeptat jak to vypadá s konáním MS místo Tumeně? Opravdu o to znovu nechcete usilovat? A pokud ne tak proč? Byla by to opět skvělá příležitost pro české fanoušky jak vidět své hrdiny v akci.. Jiří Hamza: O MS 2021 opravdu usilovat nebudeme, protože jsme to už řekli, je to stanovisko vedení Českého svazu biatlonu a legitimní postoj ve vztahu k vyvíjející se kauze.

Dobrý den,



myslíte si, že je v reálné, aby se z NMNM stal každoroční podnik Světového poháru?



V případě, že ano - v jakém časovém horizontu?

Děkuji za odpověď. Jiří Hamza: Myslím, že to reálné je už od příštího olympijského cyklu, uvidíme, jak se nám to podaří vyjednat.

? Přemysl Hoffmann - před 1 hodinou Dobrý den, pane Hamzo,

předně velká gratulace k letošním výsledkům! Přeji vám sportovcům a nám fanouškům, ať příští sezona vyjde minimálně stejně dobře...



Zřejmě i biatlonisté zaznamenali snahy Evropské komise o postupné odzbrojení všech občanů napříč Evropou. Myslím, že by bylo naivní myslet si, že tyto snahy skončí před branami sportovců - nakonec se jistě dotknou i biatlonu.

Co si o tom myslíte? Vadí vám toto tažení proti zbraním a nebo se už pomalu chystáte na přechod od malorážek k "laserovým ukazovátkům"?Jsou v této souvislosti plánovány nějaké kroky jak na úrovni IBU, tak i českého svazu?Děkuji Jiří Hamza: Zatím k tomu asi není dostatek informací, myslím, že je ten problém v našem prostředí zveličovaný. Uvidíme, jak se budu legislativa vyvíjet a budeme na to poté reagovat. Děkujeme za přání.

? Lucie - před 1 hodinou Proč se podle vás proti dopingu neozývají i další státy například Německo Jiří Hamza: Odpověď níže.

? Josef Soukup - před 1 hodinou Dobrý den, pane Hamzo,malá provokace: nebojí se Němci, že by Dahlmaierová nebyla "čistá" ?



Jinak největší respekt celému týmu a svazu.



Děkuji Vám všem Jiří Hamza: Laura je výjimečný závodník a jsem stoprocentně přesvědčen, že je čistá.

Dobrý den,



jak se díváte na " strkání hlavy do písku" před dopingem ze strany předsedy IBU Besseberga a nechcete sám kandidovat na jeho místo?



Proč zavrhujete práci s psychologem? Taková Lucie Charvátová už ho dávno měla mít. Možná by to pomohlo dost naší štafetě kdyby nejezdila ty trestná kola.

děkuji za odpověď Jiří Hamza: Pan Besseberg nejedná zcela operativně, z čehož plynou i problémy, které ve hnutí nastaly. Myslím si, že častou jsou informace, které má, používány účelově. Myslíme si, že změna na jeho postu by rozvoji biatlonu pomohla. I přesto, že má zásadní podíl na manažerském rozvoji biatlonu. Má kandidatura teď není vůbec otázkou. Uvidíme, co přinese čas. K druhé otázce: Lucka se musí naučit střílet, ne chodit k psychologovi.

? Pavel - před 53 minutami Dobrý den pane Hamzo,

Předně obrovská gratulace za letošní odvedenou sezonu celému skvělému týmu. Uvažujete začlenit zpět do týmu Veronikou Zvařičovou a budete počítat pro novou sezonu i s Markétou Davidovou ? Jiří Hamza: Verča je zatím součástí B-týmu a zatím to tak zůstane, Markéta zase zůstane v juniorské kategorii. Ale uvidíme, jaká bude jejich výkonnost v sezoně a podle toho se rozhodneme, jestli pojednou na olympijské hry. Stejně jako u všech ostatních.