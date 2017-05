Koukalová se stala potřetí v kariéře biatlonistkou sezony

AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Překvapení se nekoná. Gabriela Koukalová se stala potřetí v kariéře českou biatlonistkou sezony.

Praha - Mistryně světa a druhá žena hodnocení uplynulé sezony Světového poháru Gabriela Koukalová se stala podle očekávání podruhé za sebou a potřetí v kariéře nejlepší českou biatlonistkou sezony. Cenu převzala na slavnostním galavečeru v pražském Národním domě na Vinohradech.

V hlasování členů Českého svazu biatlonu Koukalová získala 175 bodů a suverénně porazila Ondřeje Moravce (100). Na pomyslných stupních vítězů skončila třetí Puskarčíková (91), která je zároveň "skokankou" roku.

"Život se skládá z drobných střípků, větších či menších radostí, které člověka motivují a vytvářejí celek. A to je i případ Biatlonisty roku, který do mozaiky zapadá. Mám velkou radost, užívám si to," uvedla sedmadvacetiletá Koukalová.

"Ocenění si vážím. Jsem pyšná kam se nám všem, celému týmu, podařilo za posledních pár let dostat. Nejvíc chci poděkovat Ondrovi Rybářovi a Zdeňku Vítkovi, protože toho pro mě dělají často víc než dost. Mám často pocit, že mě Zdeněk bere jako lidskou bytost než jako stroj na výsledky. Toho si vážím," řekla a dojatá poděkovala rodině a za podporu manželovi, bývalému badmintonistovi Petru Koukalovi. "Chtěla bych nejvíc pomoct sestře, která je hrozně vážně nemocná," doplnila.

Koukalová v zimě vystoupila patnáctkrát na stupně vítězů v individuálních nebo štafetových závodech. Vedle zlata ze sprintu na světovém šampionátu v Hochfilzenu přidala ještě bronz ze stíhačky a stříbro z vytrvalostního závodu.

"Sezona byla super. Čím je to dál, tím jsem spokojenější. Uvědomuju si, co se všechno povedlo," hodnotila měsíc a půl po skončení sezony. Už ale myslela na tu další, olympijskou. "Jsem plná očekávání, co přijde. Začali jsme hromadně trénovat a budeme se snažit, aby ta další sezona byla co nejlepší. Chtěla bych ji mít jako takovou třešničku na dortu, tu nejlepší sezonu v životě," vyhlásila.

Držitelka dvou malých křišťálových glóbů za sprint a závod s hromadným startem znovu vyhrála s velkým náskokem anketu fanoušků portálu iDnes.cz. "Znamená to velkou poctu. Jsem ráda, že můžu být vaší biatlonistkou roku," řekla.

Nadějí roku se stala Markéta Davidová. Trenérem roku byl zvolen kouč družstva žen Zdeněk Vítek. Do Síně slávy Českého biatlonu vstoupil Antonín Kříž, někdejší juniorský mistr světa a účastník olympijských her v roce 1976 v Innsbrucku.

Anketa o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2016/17 (hlasování členů Českého svazu biatlonu):

Biatlonista roku: 1. Koukalová 175 b., 2. Moravec 100, 3. Puskarčíková 91, 4. Krčmář 81, 5. Šlesingr 49.

Trenér roku: Zdeněk Vítek (kouč žen).

Talent roku: Markéta Davidová.

Skokan roku: Eva Puskarčíková.

Síň slávy: Antonín Žák (z roku 1974 první český juniorský mistr světa)

Hlasování fanoušků na serveru iDnes.cz: 1. Koukalová 7291 hlasů, 2. Moravec 457, 3. Davidová 384.