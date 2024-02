Italka Vittozziová vyhrála vytrvalostní závod v Novém Městě, Jislová byla dvanáctá

Nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě biatlonistek na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě byla dvanáctá Jessica Jislová.

Ve Vysočina Areně dnes skončilo před 19 298 diváky kralování Francouzky Julie Simonové, která s jednou trestnou minutou získala bronz. Zvítězila Italka Lisa Vittozziová před Němkou Janinou Hettichovou-Walzovou, které byly na střelnici bezchybné.

Jislová na vítězku ztratila tři minuty a sekundu. Nejdříve figurovala ve výsledkové listině na třinácté pozici, ale pak si o příčku polepšila po diskvalifikaci Estonky Tuuli Tomingasové za porušení pravidel při střelbě.

Dvanácté místo je pro devětadvacetiletou Jislovou nejlepším individuálním výsledkem na MS. Dosud se jí na šampionátech nedařilo, nikdy se neprosadila ani do první čtyřicítky.

"Myslím, že se to určitě řadí k jedněm z nejsilnějších zážitků, které v biatlonu mám," řekla novinářům Jislová. "Už jsem z toho, co jsem tady doteď předváděla, byla taková vydeptaná. Dnes se sešlo úplně vše. Střelba byla až na tu jednu nervózní ránu fajn a chtěla bych pochválit i lyže. Na to, že jsem jela celou dobu úplně sama, si myslím, že běžecký čas nepatří úplně k nejhorším," doplnila.

Jislová byla zhruba o půl minuty lepší než mistryně světa z roku 2021 Markéta Davidová. Ta zahájila závod čistou položkou vleže, ale na dalších třech vždy udělala po jedné chybě. Se třemi trestnými minutami obsadila 20. místo.

"Hlavně mě mrzí poslední rána. Tam to chtělo víc trpělivosti na spoušti, nebo ji odložit. Bohužel jsem to nevyhodnotila dobře. Jedničky nejsou špatné, ale v dlouhém je to moc. Zvlášť, když tady asi dvacet lidí střílí nuly," podotkla Davidová.

Zbývajícím dvěma Češkám se vůbec nedařilo. Tereza Voborníková udělala pět chyb a skončila dvaapadesátá. Lucie Charvátová měla sedm trestných minut, což znamenalo 71. příčku.

Voborníková nebyla zdravotně fit. "Letos mě při závodě občas bolí pravá strana břicha. Stalo se mi to i v Anterselvě v hromaďáku, kdy jsem nebyla schopná střílet. A dnes to přišlo zase," uvedla. "Samozřejmě chyby jsou hlavně na mé straně, ale rozhodně mi k tomu nepomáhá, že to břicho letos takhle zlobí," doplnila.

Z prvního individuálního titulu v kariéře se radovala Vittozziová, která byla v této disciplíně vicemistryní světa v roce 219. Tentokrát trefila všechny terče a měla třetí běžecký čas, což jí zajistilo prvenství. Po stříbru ze stíhacího závodu má na novoměstském šampionátu druhou medaili. Němku Hettichovou-Walzovou, pro niž je druhé místo životním úspěchem, nechala za sebou o 6,7 sekundy.

Bronzovou medaili získala členka vítězné smíšené štafety a šampionka ze sprintu i ze stíhačky Simonová. O zlato se připravila chybou na závěrečné položce, na vítězku ztratila téměř půl minuty.

Po ženských závodech v převážně francouzské režii se tentokrát dařilo německým biatlonistkám. Hned tři z nich byly s nulou v první pětce. Čtvrtou příčku obsadila teprve devatenáctiletá debutantka Selina Grotianová, pátá skončila Vanessa Voigtová.

Světový šampionát bude ve středu pokračovat vytrvalostním závodem mužů, který začne v 17:20.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Vittozziová (It.) 40:02,9 (0 trest. minut), 2. Hettichová-Walzová (Něm.) -20,5 (0), 3. Simonová (Fr.) -29,6 (1), 4. Grotianová -1:01,1 (0), 5. Voigtová (obě Něm.) -1:06,2 (0), 6. Jeanmonnotová (Fr.) -1:10,6 (1), …12. Jislová -3:01,0 (1), 20. Davidová -3:34,2 (3), 52. Voborníková -6:30,6 (5), 71. Charvátová -7:54,0 (7).