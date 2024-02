Puskarčíková je v Itálii masérkou. Je to takové inkognito, vypráví o novém životě

Bývalé biatlonistce Evě Puskarčíkové se při návštěvě mistrovství světa v Novém Městě na Moravě zastesklo po závodění v domácí atmosféře, ne už ale po dřině na tratích.

Bronzová medailistka ze smíšené štafety z roku 2020 očekává s přítelem a bývalým italským biatlonistou Thomasem Bormolinim narození prvního potomka, termín má v dubnu. Během setkání s novináři řekla, že žije střídavě v Česku a Itálii. V Livignu pracuje jako hotelová masérka.

"Někdy bych si samozřejmě zase nějaký závod zajela, ale to jen s představou, že se daří a člověk se trefí. Už si totiž nepředstavujete, jak to bolí. A když jsem viděla, jak tu v prvním závodě pršelo, tak mi bylo všech závodníků líto," uvedla Puskarčíková, která s Bormolinim fandí českým, italským i ostatním biatlonistům.

Na sportovní kariéru ráda vzpomíná. Vedle bronzu ze smíšené štafety byla členkou štafety žen, která vyhrála v sezoně 2014/15 malý křišťálový glóbus. Ze štafety má také olympijský bronz ze Soči 2014.

"Asi to ale nemám, že bych vzpomínala na tohle a na tohle. Koukám na to jako na celek a hezké roky. Samozřejmě se mi vybaví úspěchy, jak jsme s týmem slavili v cíli ve štafetách, ale vše se to slévá v jeden hezký zážitek a vzpomínku," doplnila Puskarčíková.

V Novém Městě na Moravě se stavila na otočku. S bývalými kolegyněmi neměla čas se setkat.

"Nechtěla jsem jim rozhazovat režim. Makula (Davidová) by mě sice i tak ráda viděla, ale ať má klídek. Oni stejně drží bublinu kvůli nemocem, takže bych tam stejně nešla. Pokecáme třeba po mistrovství, nebo se potkáme na jaře," řekla s tím, že je s ostatními v kontaktu po whatsappu. "Máme ty naše aktivní skupinky, takže i když tam nejsem, vím, co řeší a co dělají. Ještě mě z nich nevykoply," řekla s úsměvem třiatřicetiletá rodačka z Harrachova.

Přesto se mohla ve Vysočina Areně setkat s řadou bývalých soupeřek. Norky Tiril Eckhoffová, Synnöve Solemdalová, Finka Kaisa Mäkäräinenová či Francouzka Anais Bescondová pracují jako televizní expertky.

"Setkání s Anais bylo hezké. Vždy, když někoho takového potkám, jsem ráda. Několik dní zpět jsme si volali i s Lukasem Hoferem. To je taky člověk, kterého vždy rádi vidíme," podotkla Puskarčíková.

Po skončení biatlonové kariéry žije střídavě v Jablonci nad Nisou a Livignu. Zatímco Bormolini pracuje jako trenér armádního biatlonu, ona v Itálii pracuje jako masérka a pomáhá jeho rodičům v rodinném hotelu.

"Nestává se ale, že by mě lidé poznávali. Třeba tam přijedou Římané nebo lidé ze Sicílie, kde jsou úplně jiné sporty. Je to takové inkognito," řekla Puskarčíková.

Po české kuchyni se jí nestýská, občas si ji dopřeje i v Itálii. "Knedlíčky úplně ne, ale vždy si vezu s sebou náš chleba. A dám ho do mrazáku," líčila. Přibírá také českou šunku, zelí či klobásy. "Zpátky zase z Itálie vezeme rýži, těstoviny, špek a víno na vaření," prozradila.

Od ledna už zůstává kvůli vyššímu stadiu těhotenství v Česku, kde chce i rodit.

"Už se na to těšíme. Trochu se bojíme, protože jdeme do něčeho nového, ale věřím, že to zvládneme," uvedla Puskarčíková. "Víme, že to bude kluk. Thomas by měl být u porodu taky, ale nutit ho nebudu. Když mu bude ouzko, tak může jít za dveře," řekla.

Jméno prvního dítěte prozradit nechtěla. "Debatujeme nad tím, ale ještě vám ho nepovím. Bude to italské jméno, protože to bude Bormolini, ale takové, aby ho ani Češi nekomolili a vyhovovalo všem stejně," dodala Puskarčíková.