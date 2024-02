Krčmář střílel moc pomalu, ale byl spokojený. Norové pobrali všechny medaile

Z českých biatlonistů si ve sprintu na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě vedl nejlépe devatenáctý Michal Krčmář. Kompletní stupně vítězů stejně jako před rokem v Oberhofu obsadili Norové.

Ve Vysočina Areně zvítězil před 26.863 diváky Sturla Holm Laegreid před obhájcem titulu Johannesem Thingnesem Böem. Bronz získal Vetle Sjaastad Christiansen.

Stříbrný olympijský medailista z roku 2018 Krčmář na rozdíl od smíšené štafety zvládl čistě položku vleže, ale pak musel na trestné kolo po stojce. Střelbu si hodně hlídal. Na stavu dohromady strávil více než minutu a měl 86. střelecký čas ze stovky startujících. Na nejlepší ztrácel i na trati, takže měl nakonec na vítěze manko 1:52,6 minuty. Do nedělního stíhacího závodu odstartuje se ztrátou téměř 50 sekund na první desítku.

"Do závodu jsem nešel s tím, že bych přemýšlel nad umístěním. Na trati i střelnici jsem se soustředil na každý pohyb. Zároveň jsem věděl, že sprint je obrovsky důležitý do stíhačky a co se týče vkladu do masáku," řekl novinářům Krčmář.

"Jsem rád, jak to dopadlo. Devatenácté místo není vůbec špatné. Budeme bojovat dál," doplnil.

S jednou chybou absolvoval závod také Tomáš Mikyska, jenž se zařadil na 33. příčku. "Ta rána mě sice mrzí, ale celkově panuje spokojenost. Byl jsem na terči, ale zase jsem vzal za spoušť a byla to prý krajová rána," uvedl Mikyska. "V posledním kole jsem myslel, že na té trati umřu. Trochu mě to štve, ale jak se jezdí bez těch fluorových vosků, tak je to cítit," podotkl.

Jakub Štvrtecký byl se třemi trestnými koly jednačtyřicátý. "Byl to asi nejtěžší sprint v životě a k tomu ještě před domácí kulisou. Kdyby to nebylo takhle doma, tak se tolik nezmáčknu. Trať byla neskutečně těžká. Nechal jsem tam úplně všechno," podotkl Štvrtecký.

Do stíhacího závodu se dostal z 58. pozice i Jonáš Mareček, jenž rovněž třikrát chyboval.

"Nebyla to žádná sláva. Dnes jsem na to fyzicky neměl, tělo mě nepustilo. Hrozně mě to mrzí. Včera jsem při tréninku střílel perfektně a na trati se cítil dobře. Dnes jsem měl velká očekávání, ale od prvních metrů jsem věděl, že to dobrý výsledek nebude," řekl Mareček.

Laegreid využil čisté střelby. Po druhé položce měl přibližně osmisekundový náskok na mladšího ze sourozenců Böových, jenž před tím absolvoval jedno trestné kolo. Ten se mu na trati rozplynul a necelý kilometr před cílem Laegreid o dvě desetiny sekundy prohrával, jenže v závěrečných stovkách metrů urval titul. Zvítězil o 3,5 sekundy a vybojoval třetí individuální světové zlato. Před třemi lety v Pokljuce triumfoval ve vytrvalostním závodě a závodě s hromadným startem.

Naopak lídr Světového poháru Bö na čtvrtý titul ze sprintu nedosáhl, stejně jako v Hochfilzenu 2017 byl stříbrný. Bronzový Christiansen rovněž udělal jednu chybu a ztratil na vítězného Laegreida 18,6 sekundy. Získal první individuální medaili na mistrovství světa, už má na kontě bronz z olympijského závodu s hromadným startem v Pekingu 2022.

V neděli jsou v Novém Městě na Moravě na programu stíhací závody. Ve 14:30 odstartují ženy, v 17:05 muži.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Muži - sprint (10 km): 1. Laegreid 25:23,9 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö -3,5 (1), 3. Christiansen (všichni Nor.) -18,6 (1), 4. Perrot (Fr.) -28,9 (1), 5. Samuelsson (Švéd.) -36,6 (0), 6. T. Bö (Nor.) -37,5 (2), …19. Krčmář -1:52,6 (1), 33. Mikyska -2:31,5 (1), 41. Štvrtecký -3:04,1 (3), 58. Mareček (všichni ČR) -3:35,2 (3).