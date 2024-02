"Musím se pochválit." Davidová zajela působivou stíhačku, zářila i Voborníková

Biatlonistka Markéta Davidová skončila na mistrovství světa devátá ve stíhacím závodě. Oproti sprintu se zlepšila o osm příček a postarala se o nejlepší výsledek domácí výpravy na šampionátu v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se dnes dařilo také Tereze Voborníkové, jež poskočila na třináctou příčku.

Třetí zlato na tomto MS získala Francouzka Julia Simonová, na stupních vítězů ji doplnila bronzová krajanka Justine Braisazová-Bouchetová. Francouzskou hegemonii narušila stříbrná Italka Lisa Vittozziová.

Davidová startovala jako sedmnáctá a hned po úvodní nule se posunula na dvanáctou příčku.

Tam se pohybovala, i když po dalších dvou položkách absolvovala po jednom trestném kole. Umístění v první desítce si vybojovala nulou ze závěrečné střelby. Devátá příčka je jejím nejlepším umístěním ve stíhačce na mistrovství světa.

"Myslím, že jsem si naposledy takovýto konec užila právě tady v ´Nováči´. To jsem také dojížděla nějak osmá, měla za sebou i před sebou místo a mávala," řekla novinářům Davidová.

"Ve sprintu jsem se nechala rozhodit, když jsem netrefila jednu ránu vestoje a už jsem se nedokázala zkoncentrovat na ten zbytek. Na to jsem si dnes dávala pozor a musím se pochválit, že jsem to zvládla," doplnila.

Nejlepší střelecký výkon z českých reprezentantek předvedla třiadvacetiletá Voborníková. Netrefila jen první terč, dalších devatenáct vyčistila. Navíc solidně běžela, takže si polepšila o devatenáct příček.

"Před závodem jsem si přála posunout dopředu, ale že to bude o devatenáct míst, to jsem určitě nemohla ani chtít. Byl to pro mě skvělý a strašně důležitý závod. Jsem šťastná, že se povedlo tady doma," uvedla Voborníková.

Tři chyby udělala Jessica Jislová, jež se zlepšila o šest míst na 42. příčku.

"Na trati jsem se vůbec necítila a navazuje to tady na předchozí závody. Ve střelbě mě mrzí druhá ležka. Nemůžu k ní nic ale moc říct, protože nemám vůbec tušení, kde ty rány byly. Až mě to dost překvapilo. Dost se tady trápím a doufám, že se to do dalších dní vylepší," podotkla Jislová.

Lucie Charvátová závod nedokončila. Už vleže udělala po dvou chybách, a když na třetí položce netrefila ani jednou, nestihla pět trestných kol obkroužit dříve, než vedoucí Simonová odjela ze čtvrté střelby. Kvůli dojetí o kolo byla stažena ze závodu.

Simonová potvrdila, že je zatím královnou tohoto šampionátu. Do stíhačky startovala po té, co pomohla Francii ke zlatu ve smíšené štafetě a vyhrála sprint. Tentokrát sice poprvé na Vysočině minula, ale když úvodní stojku zvládla za necelých osmnáct sekund, bylo rozhodnuto.

Její největší konkurentka Braisazová-Bouchetová na této střelbě minula dvakrát a propadla se na třetí pozici za do té doby bezchybnou Vittozziovou. Italská biatlonistka stříbrnou pozici uhájila, i když musela po závěrečné položce na trestné kolo. Na suverénní Simonovou, která si v závěru mohla dovolit oslavovat, ztratila 46,3 sekundy. Braisazová-Bouchetová byla pomalejší o další tři. Čtvrtá příčka stejně jako ve sprintu zbyla na další Francouzku Sophie Chauveauovou.

V 17:05 odstartuje stíhací závod mužů.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Simonová (Fr.) 29:54,8 (1 trest. okruh), 2. Vittozziová (It.) -46,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -49,3 (4), 4. Chauveauová (obě Fr.) -57,6 (3), 5. H. Öbergová (Švéd.) -1:16,6 (2), 6. Preussová (Něm.) -1:24,7 (1), …9. Davidová -2:21,0 (2), 13. Voborníková -2:47,2 (1), 42. Jislová -5:25,2 (3), Charvátová (všechny ČR) dostižena o kolo.

17:05 muži (12,5 km).