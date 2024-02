Bubny i trubky na stlačený kyslík. Biatlonisté si užívají podpory svých blízkých

Čeští biatlonisté si užívají na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě domácí atmosféru, mezi fanoušky je podporují také příbuzní a kamarádi.

Lucii Charvátovou doprovází ve Vysočina Areně fanklub, Tomáše Mikysku žene u tratě otec s podomácku vyrobenou trumpetou s kyslíkovými lahvemi. Oslovení závodníci novinářům řekli, že by si pro ně přáli vedle úspěchů také hezké počasí.

Jednatřicetiletá Charvátová v Novém Městě na Moravě absolvovala už šest dílů Světového poháru. Na mistrovství světa je tu ale poprvé.

"Vedle mamky s taťkou mě samozřejmě přijede podpořit můj fanklub, který se trošičku rozrůstá. Mám tam stálé lidi, kteří jsou velmi aktivní na sociálních sítích, podporují mě za všech okolností a braní mě ve všech komentářích. Za to jim moc děkuji," uvedla.

Přestože fanklub není příliš početný, je hlasitě slyšet. Má i vlajky s jejím jménem a speciální trička. "Pěkné na tom je, že ta holčina, která klub vede, mi v podstatě fandí od roku 2015. To je největší stálice, která se mnou prožívá po celou kariéru každý závod," řekla rodačka z Hradce Králové.

Speciální podporu má také Mikyska, jehož otec stál při závodě smíšených štafet u tratě a měl trumpetu s kyslíkovými lahvemi. "Slyšel jsem ho doopravdy dost," řekl s úsměvem biatlonista.

"Bude tu až do neděle. Musí sice doplňovat kyslík, ale bydlí u hasičů, takže je to dobré," dodal čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Podporu fanoušků z rodného Valašska má Jakub Štvrtecký. V hledišti nechybí zhruba patnáct členů rodiny a kamarádů. "

Jsou to fanoušci z Velkých Karlovic namíchaní se Vsetínem. Určitě budou slyšet. Mají dresy s mou podobiznou a velkou vlajku. Jsou tu o víkendu a příští týden budou taky," řekl Štvrtecký.

Nejzkušenějšího českého biatlonistu Michala Krčmáře podpoří manželka Romana se synem Viktorem. Oba se však v Novém Městě zdrží jen nárazově. "Malému jsou dva roky. Vždy přijedou jen na otočku a nebudou tu celou dobu. Ten šrumec lidí je tady tak velký, že by si to neužili ani on, ani manželka," uvedl Krčmář.

Jonáš Mareček může využít skutečně domácího prostředí, pochází totiž z nedalekých Petrovic a dříve se jezdil na závody dívat jako fanoušek. "Bylo vždy zajímavé, že se to konalo prakticky pět minut od baráku," líčil.

Biatlonisty také podpořili děti ze základní školy v Novém Městě na Moravě, které jim vyzdobily závodní buňky obrázky.

Markétě Davidové se rodinní příslušníci se ve Vysočina Areně střídají. "Na smíšené štafetě byl taťka se ségrou a pak přijede i mamka, druhá ségra a kamarádi," jmenovala mistryně světa z roku 2021.

Podobně to má Jessica Jislová. "Není to, že bych tu byla úplně osamocená. Zároveň také není možné, aby si každý vzal volno z práce nebo ze školy a mohl tu být se mnou celou dobu," uvedla.

Horší je to jen s případným setkáním. Biatlonisté se snaží během šampionátu zůstávat maximálně ve svém prostředí.

"Před závodem ne. Jedině kdyby měli čas a po něm na mě počkat u ubytování. Ty závody jsou ale dost pozdě, takže chápu, když někdo bude pospíchat domů. Kdyby navíc pršelo, tak bych ani nechtěla, aby tu na mě někde čekali hodiny, než se odsud dostanu," dodala Jislová.