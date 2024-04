Zlín remizoval s Pardubicemi, Jablonec znovu padl a čeká ho skupina o záchranu

Fotbalisté Zlína remizovali ve 28. kole první ligy v duelu dvou sousedů v tabulce s Pardubicemi 1:1. Olomouc si poradila s Jabloncem 1:0 a Ostrava se rozešla smírně s Karvinou 2:2.

Domácí Zlín poslal do vedení v 18. minutě Vukadin Vukadinovíč, za Pardubice vyrovnal krátce po přestávce z pokutového kopu Michal Hlavatý. "Ševci" nevyhráli šest z posledních sedmi kol, Východočeši sedm z minulých osmi, v nejvyšší soutěži však bodovali potřetí za sebou.

"Jsem zklamaný, že jsme dobře rozehraný zápas nedotáhli do vítězného konce. Je to pro nás komplikace, mohli jsme se Pardubícím přiblížit na bod," řekl na tiskové konferenci kouč domácích Bronislav Červenka. "Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, bod je pro nás zlatý," konstatoval kouč hostí Radoslav Kováč, který se na lavičku vrátil po vypršení dvouzápasového disciplinárního trestu.

Pardubice začaly aktivně. Poprvé zahrozily v 10. minutě, kdy Hlavatého střelu z 20 metrů vyrazil na roh Dostál.

"Ševci" brzy převzali iniciativu. Simerského hlavička po rohu ještě mířila vedle, ale další akce už gólem skončila. Slončík našel na ose hřiště Vukadinoviče, který se proháčkoval přes tři obránce a mezi nohama Kinského vstřelil svůj šestý gól v ligové sezoně, jímž se odpoutal od Slončíka v čele nejlepších týmových střelců.

Zlínu ofenzivní chuť zůstala a mohl přidat i další góly. Slončík našel volného Cedidlu, jehož střela těsně minula pardubickou branku. V 32. minutě uskočil Vukadinovičovi míč v rozhodující fázi, jinak by se ocitl sám před Kinským.

Závěr první půle patřil opět hostům, kteří důrazným forčekinkem oslabili tlak Zlína, jenže k efektivnímu vyjádření mírného náporu jim chyběla přesnější finální fáze.

Pardubicím pomohl k vyrovnání hned první útok druhé půle. Patrákova střela trefila do ruky uvnitř šestnáctky padajícího Simerského a hlavní sudí Dalibor Černý okamžitě nařídil pokutový kop. Bez problémů jej proměnil Hlavatý, který zaznamenal druhou trefu v ligovém ročníku. Zlínští mají s 60 inkasovanými brankami nejhorší obranu soutěže. "Penalta nás srazila, chtěli jsme po přestávce na hosty vlítnout a místo toho jsme inkasovali," prohlásil Vukadinovič.

Gól hosty nabudil, lepším pohybem získali na chvíli střed pole a tím i převahu. Jedinou šanci v této fázi hry měl střídající Zlatohlávek, jenž pálil ve slibné pozici těsně vedle. "Chyběla nám celkově lepší finální fáze," posteskl si Kováč.

V domácím dresu se krátce po příchodu na hřiště blýskl tvrdou střelou Ikugar, ale nápor svého týmu tím neodstartoval. Větší touhu po třech bodech ukázaly Pardubice, ale kromě jedné střely do středu brány se k zakončení nedostaly, a tak duel skončil zaslouženou dělbou bodů.

Zlín nedokázal doma v lize porazit Pardubice potřetí za sebou. Před vlastními diváky prohrál v nejvyšší soutěži jediné z posledních osmi utkání a v sezoně tam získal 18 z celkových 24 bodů. Východočeši venku v lize neprohráli dvakrát po sobě a v ročníku tam získali 17 z celkových 28 bodů.

Sigma konečně zabrala

Olomouc zvítězila nad Jabloncem 1:0 a doma vyhrála poprvé od začátku října a po sedmi zápasech. V 73. minutě o tom rozhodl slovenský obránce Juraj Chvátal.

Severočeši měli déle než hodinu početní převahu po vyloučení Jiřího Spáčila, přesto prohráli čtvrtý ligový zápas v řadě. Na 12. místě už mají jistotu, že budou v nadstavbě hrát stejně jako ve dvou minulých sezonách jen ve skupině o záchranu. Sigma je osmá.

Na Andrově stadionu se utkaly týmy, které shodně prohrály poslední tři ligové zápasy. V olomoucké jedenáctce nahradil Nováka na levém kraji Uriča. Hosté kvůli trestům postrádali Hurtada, Martince a Filipa Součka, ani na lavičce kvůli zdravotním problémům nebyli v této sezoně nepostradatelní Kratochvíl a Tekijaški.

Zato Hübschman byl v základu poprvé od prosincového zápasu na Spartě. Ve věku 42 let, sedmi měsíců a 10 dní se stal druhým nejstarším hráčem, který nastoupil v české lize, čímž předstihl Zavadila. Před ním je už jen Jindřišek z pražských Bohemians 1905.

Olomoučtí fanoušci pokračovali v protestech proti vedení klubu. V 19. minutě část publika demonstrativně opustila tribuny, což mělo symbolicky připomenout rok založení klubu 1919. Do té doby viděli jen dva náznaky šancí svého týmu. Zorvan vystřelil vysoko nad branku a ani Breite z dálky brankáře Hanuše příliš nepotrápil.

Ve 28. minutě domácí Spáčil přišlápl uprostřed hřiště Aléguému kotník a hlavní rozhodčí Rouček mu po kontrole u videa ukázal červenou kartu. V 37. minutě se Hübschman mohl stát i nejstarším ligovým střelcem, jeho oblouček mířil pod břevno, ale brankář Stoppen míč vyškrábl.

To už byli olomoučtí ultras zpět a jejich tým měl i v oslabení mírně navrch. Hru rozhýbal Fortelný, který ještě během první půlhodiny vystřídal zraněného Slámu. Nejprve udělal kličku i brankáři Hanušovi, ale z úhlu už nedokázal přesně zakončit. Pak připravil šanci pro Juliše, ale nejlepšímu střelci Hanáků v ligové sezoně míč v rozhodujícím okamžiku odskočil.

Po změně stran skončila Hübschmanova hlavička v síti, ale kvůli ofsajdu gól neplatil. Na druhé straně se vytáhl Hanuš při Uričově střele z hranice šestnáctky. Na Chvátalovu střelu po Breiteho průnikové přihrávce však byl krátký. Pro slovenského obránce šlo o třetí gól v sezoně nejvyšší soutěže.

Hostům se už vyrovnat nepodařilo, přestože střídající Náprstek k tomu měl v závěru blízko. Na Hané prohráli v lize potřetí v řadě a opět bez vstřelené branky. Stoppen poprvé v ročníku nejvyšší soutěže uhájil čisté konto. V příštím kole bude Sigmě kvůli žlutým kartám chybět Fortelný, Jablonci ze stejného důvodu Alégué.

Ewerton pálil, ale nestačilo to

Fotbalisté Ostravy remizovali ve 28. kole první ligy ve slezském derby s Karvinou 2:2. Domácí po gólech svého nejlepšího střelce v sezoně nejvyšší soutěže Ewertona dvakrát vedli, ale soupeř vždy odpověděl a díky brankám střídajícího Martina Regáliho a Andrije Ražnatoviče dosáhl na bod.

Baník nenavázal na minulé tři ligové výhry, přesto zvýšil svůj náskok na čtvrtém místě tabulky na čtyři body. Nováček Karviná zůstala poslední o bod před Českými Budějovicemi.

"Souhra výsledků je taková, že jsme náskok zvýšili ještě o bod, ale samozřejmě, že nás domácí remíza s Karvinou mrzí a jsme zklamaní," řekl trenér Ostravy Pavel Hapal na tiskové konferenci.

Ostrava dostala svou třetí nejvyšší domácí návštěvu sezony do varu hned zkraje utkání. Už ve čtvrté minutě Tanko hlavičkoval zblízka do karvinské branky, ale v době Klímovy přihrávky stál v postavení mimo hru a radost ochozů byla zbytečná.

Baník měl od pohledu více ze hry, ale současně v mezihře i dost kazil a dobře bránící Karviná ho držela daleko od brankáře Holce. Hosté mohli soupeře ještě více nahlodat ve 14. minutě - Čavoš po rohovém kopu zatřásl břevnem a proti dorážce Akinyemiho předvedl výborný postřeh gólman Letáček.

Domácí při nedostatku útočné kreativity aplikovali ještě další recept - střelu z dálky. Ewerton v 19. minutě zaregistroval za vápnem postaveného Holce a ještě z vlastní poloviny hřiště pak předvedl chytrý a pohotový lob, který doplachtil za záda překvapeného gólmana. "V týdnu jsme hráčům říkali, aby to zkoušeli i z dálky, protože Holec je často hodně venku. Ewe to provedl parádně," řekl Hapal.

Sebevědomí i převaha Ostravy pak šly nahoru, další velké příležitosti ale nepřicházely a Karviná, která se držela v kontaktu, znovu začala cítit šanci na bodový zisk.

Po dvojím poločasovém střídání hosté druhý poločas začali s větší aktivitou. A jejich snahu korunoval v 63. minutě zaslouženým vyrovnáním Regáli, který se protáhl do pokutového území a dokázal obstřelit i Letáčka. V české lize vstřelil první gól. "Střídání nám vyšla. Regáli dal krásný gól, jsme za něj šťastný, že mu to tam padlo," uvedl asistent trenéra Karviné Marek Bielan.

V 73. minutě ale karvinský Raspopovič přišlápl ve vlastním vápně Kubalu a Ewerton z pokutového kopu znovu obnovil vedení Ostravy. V sezoně nejvyšší soutěže si polepšil už na 11 tref.

Ostrava ale neměla svůj den a ani druhým gólem soupeře nezlomila. Karviná nepřestávala být nebezpečná a v 80. minutě Ražnatovič výstavní ranou z šestnáctky podruhé vyrovnal. Také černohorský hráč se stejně jako Regáli dočkal v devátém startu v české lize premiérového zásahu.

"Věděli jsme, že tady neprohrajeme. Viděl jsme na klucích, že ten gól dáme. Dvakrát prohrávat a zremizovat je pro kluky skvělé a dává nám to naději do dalších bojů, i když nám pořád teče do bot. Budeme dřít do poslední minuty a věřím, že se zachráníme," mínil Bielan.

Ostrava doma v lize s Karvinou ve čtyřech z posledních pěti utkání nezvítězila. Před vlastními diváky nevyhrála osm z minulých devíti duelů v nejvyšší soutěži a v sezoně tam získala jen 19 z celkových 44 bodů.

Karviná vyhrála jediné z posledních 15 kol. Venku v lize sedmkrát za sebou nezvítězila, vyhrála tam jediný z posledních 19 duelů a získala tam pouze sedm z celkových 21 bodů v ročníku.

FC Zlín - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 18. Vukadinovič - 48. Hlavatý z pen. Rozhodčí: D. Černý - Podaný, Dresler - Klíma (video). ŽK: Pidro, Černín, Bužek - Patrák. Diváci: 3143.

Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Černín, Pidro - Bužek, González (63. Janetzký) - Vukadinovič, Slončík (86. Žák), Fantiš (73. Načkebija) - Schánělec (73. Ikugar). Trenér: Červenka.

Pardubice: Kinský - Mareš, Halinský, Ortiz, Surzyn - Solil, Icha, Hlavatý - Daněk (70. Kissiedou) - Sychra (46. Zlatohlávek), Patrák (90. Donát). Trenér: Kováč.

Baník Ostrava - MFK Karviná 2:2 (1:0)

Branky: 19. a 74. z penalty Ewerton - 63. Regáli, 80. Ražnatovič. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Žurovec - Zelinka (video). ŽK: Rigo, Blažek, Adediran - Regáli. Diváci: 12.296.

Ostrava: Letáček - Blažek, Frydrych, Lischka - Rusnák, Rigo (66. Šín), Boula, Buchta (59. Kpozo) - Klíma (79. Adediran), Ewerton - Tanko (59. Kubala). Trenér: Hapal.

Karviná: Holec - Traoré, Svozil, Bergqvist - Raspopovič (78. Kačor), Boháč, Čavoš (78. Budínský), Moses (78. Ayaosi) - Ražnatovič, Iván (46. Regáli) - Akinyemi (46. Ezeh). Trenér: Vlk.

Sigma Olomouc - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 73. Chvátal. Rozhodčí: Rouček - Paták, Cichra - Volek (video)..ŽK: Vraštil, Fortelný - Černák, Alégué. ČK: 28. Spáčil (Olomouc). Diváci: 3036.

Olomouc: Stoppen - Chvátal, Pokorný, Vraštil, Sláma (23. Fortelný) - Spáčil, Breite (90. Ventúra), Uriča (90.+3 Matys) - Vodháněl (46. Šíp), Zorvan - Juliš (46. Zifčák). Trenér: Saňák.

Jablonec: Hanuš - D. Souček (88. Velich), Štěpánek, Polidar - Hübschman (77. Náprstek) - Černák, Houska, Hollý, Alégué (46. Kanakimana) - Čanturišvili - Chramosta. Trenér: Látal.

Fotbalová FORTUNA:LIGA - 28. kolo:

Olomouc - Jablonec nad Nisou 1:0 (0:0), Ostrava - Karviná 2:2 (1:0), Zlín - Pardubice 1:1 (1:0).