Ze Samsonové je Samson. Mladá česká hvězda si změnila jméno kvůli Rusce

Šestnáctiletá Češka už dokáže zářit mezi dospělými a řadí se proto mezi favoritky juniorky na French Open. Laura Samson, která si nedávno ze jména nechala odstranit koncovku "ová", v neděli zvládla s přehledem první kolo pařížského grandslamu.

V živém žebříčku už se nachází v sedmé stovce světového pořadí a má za sebou výrazné úspěchy v dospělé kategorii.

Na konci května totiž během série deseti vyhraných zápasů v řadě získala hned dva tituly na okruhu ITF.

Laura Samson, držitelka ocenění pro český talent roku za rok 2023, triumfovala ve slovinské Krajnske Goře i chorvatské Bole a odcestovala na French Open s výrazně nabuzeným sebevědomím.

Zpět do juniorské kategorie si jen nakrátko odskočila a v Paříži plní roli nasazené trojky. V neděli vstoupila do grandslamu drtivou výhru 6:1, 6:1.

Zatímco ještě před pár měsíci nastupovala do zápasů jako Samsonová, nyní už se představuje bez české koncovky.

Jméno si nechala změnit z čistě praktických důvodů, život jí totiž komplikovaly stále častější záměny se 17. hráčkou světa Ljudmilou Samsonovovou.

Ruska se v obecně používaném anglickém přepise psala stejně jako Češka, tedy L. Samsonova.

"Když jsem hrála grandslamy, poprvé jsem si toho všimla minulý rok, tak byl problém, že jsem dostávala výplety Ljudmily Samsonovové," vysvětlila v rozhovoru pro Tenisový svět s tím, že problémů se shodným jménem přibývalo.

"Bavila jsem se o tom i s ní a ona si třeba podle rozpisu taky někdy myslela, že hraje, a přitom jsem to byla já. Koncovku ová bych měla ráda, ale bohužel to vyšlo takhle," dodala.

Hráčka z Říčan platí za jednu z největších nadějí českého tenisu.

Její hvězdný potenciál už před několika lety rozpoznala mocná oděvní firma Nike a uzavřela s Češkou smlouvu.

"Vyhlédli si ji na turnajích ve Francii. Laura ty turnaje vyhrála jako o rok mladší hráčka v kategorii do čtrnácti let. U Nike to ale není zdaleka jen o výhrách, musíte v jejich očích splňovat i jiné atributy, mít marketingový potenciál. Jde o vnitřní zápal, o nějaký faktor X. Stáváte se jejich tváří," vysvětlil trenér talentované tenistky Daniel Filjo.

Loni zažila Samson životní sezonu, společně s Alenou Kovačkovou se stala juniorskou wimbledonskou šampionkou ve čtyřhře, na následném US Open došla do semifinále dvouhry a dostala se na Turnaj mistryň určený pro osm nejlepších juniorek planety.

Deníku Aktuálně.cz prozradila, že je pro ni ze současných hráček velkou inspirací světová jednička Iga Šwiateková z Polska.

Už od dětství ale vzhlíží ke své krajance.

"Odmalička jsem měla za vzor Petru Kvitovou a z těch zahraničních Caroline Wozniackou. Petra je prostě lev, bojuje o každý míč a v tom se hodně vidím. U Caroline vlastně platí to samé, navíc mi lidé říkají, že vypadám hodně jako ona zamlada. Asi i proto ji mám ráda a ten její herní styl se mi líbí," vysvětlila Samson.