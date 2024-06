Medveděv se divil, co to Macháč hraje. Čecha vidí vysoko, přidal ale i kritiku

Daniil Medveděv tušil, že to ve třetím kole Roland Garros nebude mít snadné. Stejně však Tomáš Macháč kvalitou svého výkonu předčil jeho očekávání. Favorizovaný Rus se během napínavé bitvy často ocital v problémech, nakonec z nich ale dokázal vybruslit.

Třiadvacetiletý Macháč během tří a půl hodinového utkání na kurtu Suzanne Lenglenové vyhrál o jednu hru víc než Medveděv. Ovládl jich jednadvacet z jednačtyřiceti.

V rozhodujících momentech ale kralovala světová pětka a postoupila do osmifinále po setech 7:6, 7:5, 1:6, 6:4.

"Byl to strašně těžký zápas. Jsem rád, že jsem byl až na výjimku ve třetím setu koncentrovaný. Nastavil jsem se tak, že budu bojovat až do konce. Bylo těžké se přes dobré servisy Tomáše dostávat k brejkbolům. O to víc si vítězství cením," řekl Medveděv přímo na kurtu.

Podle šampiona US Open z roku 2021 rozhodla zkušenost z velkých zápasů, svého českého soupeře přesto zasypal lichotkami a předpověděl mu velkou budoucnost.

"Myslím, že hrál výborně. Možná ještě o něco lépe, než jsem ho viděl hrát dřív, přišlo mi totiž, že chyboval méně, než je u něj obvyklé," prohlásil osmadvacetiletý tenista na tiskové konferenci.

Pak se rozesmál, když popisoval, co se mu během náročného duelu honilo hlavou.

"Vždycky, když jsme hráli nějaký důležitý míč a on tam vypustil winner, divil jsem se: co se to děje? Vždyť jsem koukal na tvé zápasy a tyhle míče netrefuješ," bavil Medveděv osazenstvo.

Macháč v utkání nasbíral 57 vítězných míčů. O sedm víc než Medveděv.

"Byl velmi dobrý, pokud bude takhle hrát dál, půjde ještě výš v žebříčku, to je jasné. Jsem za to rád, tahle dynamika v tenisu je velmi důležitá. Jsem zvědavý, co Tomáš tenisu přinese," pokračoval ruský hráč.

A byl i konkrétní v tom, kam až podle něj může vystoupat v současné chvíli 34. hráč světového žebříčku.

"Klidně bych řekl, že má úroveň na první desítku. Možná řeknu raději první dvacítku, protože přece jen trochu ztrácí v těch nejklíčovějších momentech," přidal nakonec Medveděv i drobnou kritiku, nebo přesněji řečeno tip pro Macháče, v čem je potřeba se v nejbližší budoucnosti zlepšit.

Medveděv je sice pětinásobným grandslamovým finalistou, na letošním Roland Garros se však ocitá tak trochu mimo hlavní pozornost.

Za hlavní favority jsou považování Novak Djokovič, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a Alexander Zverev.

Hodně se čeká také od bývalých finalistů turnaje Caspera Ruuda nebo Stefanose Tsitsipase.

Antuka totiž není oblíbených povrchem Medveděva a jeho maximem v Paříži je čtvrtfinále z roku 2021. O vyrovnání tohoto počinu se Rus střetne s Australanem Alexem de Minaurem.