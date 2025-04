Boston se dál potápí. Všichni jsou hladovější, jsme ideální soupeř, čílíl se obránce

Český útočník David Pastrňák asistoval v NHL u jediné branky hokejistů Bostonu v Montrealu. Jeho celek prohrál 1:4 a připsal si už desátou porážku v řadě.

Montreal vytěžil v prostřední třetině ze střelecké převahy 17:2 první dva góly zápasu, které dali Christian Dvorak a Cole Caufield. V úvodu posledního dějství zvýšil Brendan Gallagher. Boston vstřelil čestný úspěch v 54. minutě. Pastrňák po pasu Morgana Geekieho nepřehodil u levé tyčky beton Sama Montembeaulta, ale z dorážky pohodlně snížil Elias Lindholm. Skóre uzavřel do prázdné branky Nick Suzuki.

Pastrňák si v zápase připsal dva záporné body, Pavel Zacha dokonce tři. Boston prohrál podesáté v řadě, během série získal jen jeden bod a propadl se na poslední místo ve Východní konferenci.

"Ostatní týmy jsou teď hladovější. Chtějí vyhrát více než my, to je základ. Nebojujeme tolik o puk. Hraje se proti nám snadno," uvedl obránce Bostonu Nikita Zadorov k osmé nejdelší sérii proher v historii klubu. "Musíme makat celých šedesát minut. Máme pasáže, kdy hrajeme dobře, ale netrvají dlouho," doplnil trenér Joe Sacco.

Adam Klapka pomohl přihrávkou k výhře Calgary 4:1 nad Anaheimem. V dresu poražených nastoupil od třetí třetiny Lukáš Dostál a pustil jeden gól z osmi střel.

Klapka, který nastupuje ve čtvrtém útoku, si připsal v posledních šesti zápasech čtyři body (2+2).

Urostlý útočník se proti Anaheimu obtočil při gólové akci kolem branky a chtěl zasunout puk u pravé tyčky. John Gibson se stihl přemístit, ale puk vyrazil mezi kruhy, odkud se nemýlil Kevin Rooney a zvýšil ve 36. minutě na 3:1.

Do třetí třetiny nahradil Gibsona v brance Anaheimu Dostál. Překonal jej pouze z pravého kruhu Blake Coleman, který potrestal svým druhým gólem v zápase vyloučení Radko Gudase.

"Jsme zklamaní, ale udělali jsme krok správným směrem," uvedl kapitán Anaheimu Gudas. "Vidím kolem sebe mladé hráče, kteří se chtějí zlepšovat každý zápas. Sezona není úspěšná, protože budeme chybět v play off. Budoucnost klubu ale bude zářivá, pokud udrží tuhle partu pohromadě," doplnil.

Další český brankář Karel Vejmelka inkasoval třikrát z 18 střel při prohře Utahu 2:4 s Los Angeles.

Vejmelka, který v předchozích dvou zápasech vychytal výhru, měl u prvního gólu smůlu. Při zákroku do něj vrazil Adrian Kempe, jehož fauloval hráč Utahu Logan Cooley, a Vejmelka skončil v brance i s pukem.

Po vyrovnání rozhodlo Los Angeles o své výhře ve 45. minutě, ve které odskočilo na 3:1. Během 44 vteřin vyzráli na českého gólmana Kevina Fiala a Trevor Moore. Při hře bez brankáře zvýšil Drew Doughty a v závěru ještě zkorigoval výsledek Jack McBain.

Colorado i bez Martina Nečase zvítězilo na ledě Columbusu 7:3. Český útočník narazil o den dříve v Chicagu při obětavém obranném zákroku do Curtise Nazara a zamířil do kabin. Do zápasu se ještě vrátil a dokonce vyrovnávacím gólem jedenáct vteřin před koncem zařídil prodloužení. Trenér Avalanche Jared Bednar ale vyjádřil po zápase pochybnost, zda český útočník nastoupí i v Columbusu. Jeho tušení se vyplnilo.

Hlavním hrdinou Colorada se stal Cale Makar, který ke dvěma přihrávkám přidal i třicátou trefu sezony. Této gólové hranice dosáhl jako devátý obránce v historii NHL a první od ročníku 2008/09.

Výsledky NHL:

Montreal - Boston 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky: 21. Dvorak, 35. Caufield, 43. Gallagher, 59. Suzuki - 54. E. Lindholm (Pastrňák). Střely na branku: 32:19. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Gallagher, 2. Suzuki, 3. Slafkovský (všichni Montreal).

Ottawa - Tampa Bay 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 14. Pinto, 26. Sanderson - 27. Hagel. Střely na branku: 19:32. Diváci: 15.187. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Greig (oba Ottawa), 3. Hagel (Tampa Bay).

Columbus - Colorado 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Branky: 7. Monahan, 25. Aston-Reese, 28. Jenner - 4. MacKinnon, 19. Nelson, 33. Coyle, 35. Kelly, 40. Makar, 45. Toews, 46. Wood. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18.392. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Coyle (všichni Colorado).

St. Louis - Pittsburgh 5:4 v prodl. (0:1, 3:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 21. a 46. Neighbours, 27. Bučněvič, 29. Kyrou, 63. Thomas - 4. Rust, 25. Dewar, 52. Rakell, 60. McGroarty. Střely na branku: 19.28. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Neighbours (oba St. Louis), 3. Rakell (Pittsburgh).

Dallas - Nashville 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Branky: 40. Granlund, 41. Marchment, 46. Hintz, 50. Johnston, 53. Bichsel - 25. Stamkos. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Marchment, 3. Duchene (všichni Dallas).

Utah - Los Angeles 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 33. Crouse, 60. McBain - 27. Kempe, 45. Fiala, 45. Moore, 59. Doughty. Střely na branku: 30:19. Vejmelka odchytal za Utah 59:46 minuty, inkasoval tři branky z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Fiala (oba Los Angeles), 3. Crouse (Utah).

Calgary - Anaheim 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 31. a 42. Coleman, 1. Kadri, 36. Rooney (Klapka) - 9. Zellweger. Střely na branku: 34:27. Dostál odchytal za Anaheim třetí třetinu, inkasoval jeden gól z osmi střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 17.174. Hvězdy utkání: 1. Coleman, 2. Kadri, 3. Wolf (všichni Calgary).

Vegas - Winnipeg 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 14. Scheifele, 19. Lowry, 32. C. Miller, 60. Perfetti. Střely na branku: 26:22. Diváci: 18.022. Hvězdy zápasu: 1. Comrie, 2. Scheifele, 3. Lowry (všichni Winnipeg).

San Jose - Edmonton 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 9. J. Thompson, 49. Toffoli - 7. C. Brown, 23. Arvidsson, 35. J. Skinner. Střely na branku: 29:38. Diváci: 14.152. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner (Edmonton), 2. Toffoli, 3. J. Thompson (oba San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 75 46 4 25 245:221 96 2. Tampa Bay 75 44 5 26 269:198 93 3. Florida 75 44 4 27 237:204 92 4. Ottawa 75 40 6 29 215:215 86 5. Montreal 75 36 9 30 227:249 81 6. Detroit 74 34 7 33 211:234 75 7. Buffalo 74 32 6 36 244:263 70 8. Boston 76 30 9 37 197:252 69

Metropolitní divize:

1. x-Washington 75 48 9 18 271:204 105 2. x-Carolina 74 46 4 24 243:197 96 3. New Jersey 76 40 7 29 227:201 87 4. NY Rangers 75 36 7 32 229:226 79 5. Columbus 74 34 9 31 245:253 77 6. NY Islanders 74 32 10 32 203:229 74 7. Pittsburgh 76 30 12 34 222:279 72 8. Philadelphia 76 31 9 36 217:263 71

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 76 52 4 20 261:177 108 2. x-Dallas 75 50 4 21 259:190 104 3. Colorado 77 47 4 26 261:216 98 4. St. Louis 77 42 7 28 236:217 91 5. Minnesota 76 41 7 28 208:219 89 6. Utah 76 34 12 30 214:233 80 7. Nashville 76 27 8 41 191:250 62 8. Chicago 75 21 10 44 203:272 52

Pacifická divize:

1. x-Vegas 75 45 8 22 252:202 98 2. Los Angeles 75 43 9 23 223:189 95 3. Edmonton 75 44 5 26 242:219 93 4. Calgary 75 36 12 27 198:220 84 5. Vancouver 75 34 13 28 213:234 81 6. Anaheim 75 33 8 34 206:237 74 7. Seattle 76 32 6 38 229:245 70 8. San Jose 75 20 10 45 195:285 50

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.