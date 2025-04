Má Šatan "krvavé oči", nebo válečné téma otupil čas? Slováci zase řeší hráče z Ruska

Slováci oznámili úvodní nominaci do přípravy před hokejovým mistrovstvím světa a hned v první vlně berou také hráče spojené s ruskou KHL. Pro fanoušky i média jde pořád o palčivé téma, ačkoliv se to některým lidem ze slovenského hokejového prostředí nelíbí.

V týmu, který za týden sehraje dvojzápas proti Švýcarsku, nechybí brankáři Patrik Rybár, Adam Húska a útočník Michal Krištof.

Tito tři v posledních letech spojili kariéry s Kontinentální hokejovou ligou, jež se při svých zápasech nezdráhá propagovat dobyvačnou válku na Ukrajině, kterou před více než třemi lety rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin.

Češi, Finové nebo Švédové hokejistům z KHL dveře do reprezentace zabouchli, nicméně u Slováků je to od loňské olympijské kvalifikace na přelomu srpna a září jinak.

Už tehdy některé hráče z Ruska pozvali, od začátku války jako první hokejová reprezentace z elitní desítky žebříčku IIHF. Část týmu se proti tomu ohradila, například bratři Martin a Kristián Pospíšilovi zvažovali dokonce neúčast na turnaji.

Nakonec se situace uklidnila, diváci při utkáních v Bratislavě na hráče z KHL nepískali ani nebučeli a Slovensko z turnaje proti Rakousku, Maďarsku a Kazachstánu bez potíží postoupilo.

Teď je téma na stole znovu.

"První nominace je podle očekávání bez hanby s Húskou, Rybárem či Krištofem," napsal na sociální síti X novinář Tomáš Prokop z deníku Šport.

Prokop liknavý přístup slovenského svazu k válce dlouhodobě kritizuje a v dusné atmosféře před zmíněným kvalifikačním turnajem byl slovně napaden přímo prezidentem svazu Miroslavem Šatanem.

"Měl bys dělat méně aktivismu, jsi sportovní novinář," domlouval mu před ostatními Šatan a mluvil o tom, jak je svaz apolitickou organizací a svými kroky chce jít příkladem, jak sjednocovat společnost.

Húska chytal v předchozích dvou sezonách za Nižnij Novgorod, Krištof působil ve Vladivostoku a v Soči, odkud v průběhu aktuálního ročníku pláchl do Švýcarska. A Rybár přešel ze Spartaku Moskva do čínského Kunlunu, který je také součástí KHL.

V ruské soutěži je navíc v plném proudu play off, v němž hrají další zavedená slovenská jména. Jejich doplnění do kádru před květnovým šampionátem se dá spíše očekávat než vyloučit.

"Hokej jako takový se Šatanovi a spol. vymkl z rukou. Zůstaly jim jen krvavé oči pro KHL," napsal jeden z diskutujících pod článkem o nominaci na slovenském webu Pravda.

Další fanoušci psali o slovenské ostudě třeba na síti X. Naopak ve zmíněném článku pro Pravdu vyzývali bývalí reprezentanti Rastislav Staňa a Branko Radivojevič k tomu, aby se téma KHL poslalo k ledu.

"Je to, jak to je. Vedení reprezentace se rozhodlo, že bude povolávat hráče z KHL. Tím pádem je podle mě zbytečné do toho tématu pořád rýpat," řekl Radivojevič.

"Klíčové bylo, že na ledě tahali všichni za jeden provaz a vybojovali si účast na olympiádě. Kluci si to velmi dobře uvědomují a téma KHL si vyřešili sami. Zároveň platí, že čas už tuto kontroverzi otupil," poznamenal Staňa.

Reprezentační asistent trenéra Peter Frühauf nechtěl hráče z Ruska se slovenskými novináři vůbec rozebírat.

"Otázku KHL bych teď úplně odložil. Skoro všichni hráči jsou v play off, které se bude hrát i v období mistrovství světa. Nebudu kalkulovat. Také v NHL a AHL máme hráče na hraně play off, jen řeknu, že sledujeme všechny," konstatoval.

Otázky na KHL nejsou pro slovenský realizační tým na startu přípravy jedinou nepříjemností. Zatím totiž postrádá šéfa Craiga Ramsayho.

74letý kanadský odborník, který vede Slováky jako hlavní kouč už od roku 2017 a pod pěti kruhy v Pekingu s nimi získal překvapivý bronz, onemocněl zápalem plic a minimálně pár týdnů nebude k dispozici.

Prozatím má reprezentaci na starost Vladimír Országh.

Češi narazí na Slováky v přípravných zápasech před MS koncem dubna. V základní skupině šampionátu se však federální derby konat nebude, neboť Slováci budou hrát ve Stockholmu a Češi v Herningu.