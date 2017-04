Žádná ztráta motivace, holky jen mají náročný program, zastává se českých hvězd Pála

před 1 hodinou

Bez Plíškové, Šafářové i Strýcové se musí obejít fedcupový kapitán Petr Pála. Český tým totiž vyráží příští týden na americkou půdu a největším českým hvězdám se reprezentace nehodí do kalendáře. Pozvánku tak dostaly Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková, Denisa Allertová či Markéta Vondroušová.

Takhle mladý a nezkušený tým Fed Cup dlouho nepamatuje, jak velká je to komplikace?

Asi to někoho může překvapit. Se všemi holkami, které v nominaci mohly být, jsem mluvil a vzhledem k doléčení bolístek a náročnému programu mě požádaly, abych s nimi v nominaci na Ameriku nepočítal. Samozřejmě jsem jim vyhověl, protože všechny tyhle holky už toho odehrály ve Fed Cupu hrozně moc a je těžký pokaždé reprezentovat. V minulosti už se stalo, že někdo vynechal, teď se to sešlo jen najednou.

Může za to především nešťastný termín těsně před turnajem ve Stuttgartu?

Je to všechno dohromady, program je strašně nabitý. Antuková sezona je jeden turnaj za druhým a teď nám to bohužel vyšlo jet do Ameriky. Ten termín je diskutabilní, baví se o něm i na ITF, nedávno mi přišel mail, ať se holek ptám, kdy by se mělo v budoucnu semifinále hrát, jestli to třeba neposunout až po Wimbledonu. Jenže to je složité, každá z holek to má nastavené jinak. Těžko najít ideální řešení.

V minulosti se omlouvaly hráčky pro závěrečná kola jen výjimečně, nepřekvapilo vás tentokrát taková vlna?

Právě proto, že vím, že v minulosti byly disciplinované a když mohly, reprezentovaly, tak jim vyhovím. Já myslím, že pořád mají k Fed Cupu velký vztah a motivaci pokračovat, kdyby to tak nebylo, tak jsme tolikrát nevyhráli. Jednou to takhle vyšlo a je zbytečné se v tom nějak babrat. Je dobře, že máme další hráčky, které mohou naskočit a utkání normálně zvládnout. Co by i za takovouhle nominaci některé jiné týmy daly.

Na kolik tedy vidíte šance na postup?

Asi tak 35 na 65. Jedeme s mladším týmem, s perspektivním. Na holky jsem zvědavý, sice žádná z nich nehrála opravdu ostré utkání Fed cupu, ale bude to výzva. Asi po hodně dlouhé době nebudeme favority, alespoň si to vyzkoušíme. Ale co mám zprávy, i když zatím nepotvrzené, ani Amerika nebude mít ten nejsilnější tým. Uvidíme, třeba nám tam na konci bude svítit trojka.

Roli jedničky tedy bude plnit Kateřina Siniaková, zvládne to?

Katka udělala velký skok na začátku roku. Vyhrála v Číně. Dneska hraje ještě druhé kolo v Bogotě, tak věřím, že ještě třeba poskočí a nějaký zápas odehraje. V Charlestonu si hnula se zády, ale odehrála tam finále deblu s Luckou Hradeckou, takže to snad bude v pořádku. Na žebříčku je nejvýš, co kdy byla, jak ve dvouhře tak ve čtyřhře, navíc na antuce umí hrát, já věřím, že ji plně vytížím.

Singlová dvojka tedy padne na Kristýnu Plíškovou?

Podle žebříčku by to tak mělo být, uvidíme, jak bude vypadat v trénincích. Je to hráčka, která sice teď o pár míst není na žebříčkovém maximu, ale rozhodně stabilizovala herní projev i výsledky. Věřím, že ještě půjde výš, že tohle není konec. Má nebezpečnou hru a co jsem viděl její utkání, líbí se mi na kurtu víc a víc.

Alternativou je i Denisa Allertová, ale té se zrovna v poslední době tolik nedaří…

Denise sice nevyšla dvě utkání, která hrála na turnajích WTA. Ale jedno hrála s Makarovovou, což je dobrá hráčka, teď zase se Soribesovou Tormovou, to je zase výborná antukářka. Neměla úplně šťastný los, ale co mám zprávy na turnajích ITF v Číně před pár týdny hrála velmi dobře. Zase ze všech nominovaných holek byla ve Fed Cupu nejčastěji, takže už ví, o co jde.

A co čekáte od Markéty Vondroušové?

Markéta má hned po Federerovi letos asi nejlepší skóre. Jsem moc rád, že se jí teď tak daří, vyhrála kvalifikaci i první kolo v Bielu a už bude v první dvoustovce. Když jsem s ní mluvil, měla z nominace ohromnou radost, tak to mě taky potěšilo. Sám jsem na ni zvědav, bude hrát antuce, bude mít týden si na ni zvyknout a dostat se do toho. Je to jeden z talentů našeho tenisu a věřím, že bude víc a víc pravidelnější členkou týmu.

O ní se mluvilo už dřív, když byla juniorskou jedničkou, čím to, že letos tak vystřelila?

To, že byla první hráčkou v juniorce o něčem hovoří, už to ukazuje na známky talentu. Samozřejmě je také dobře, že se doléčila z loňského zranění. Měla asi hlad po zápasech, najednou jich nahrála ohromné množství a dobře to zvládla i v hlavě.

Ještě se vám rýsují v hlavě další mladá jména na nominaci v budoucnu? Například Marie Bouzková?

Jsem rád, že tam můžu zabudovat někoho takhle nadějného a mladého. Těch lidí, kteří jsou u kolem Markéty na žebříčku je víc, člověk se vždycky rozhodne podle nějakého pocitu, tak jsem se rozhodl takhle.

