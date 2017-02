Cena tenisových superstar. Za vstupenky na Laver Cup dáte i 18 tisíc korun

před 27 minutami

V září se do Prahy sjedou ty největší tenisové hvězdy planety, aby tu sehrály první ročník týmové soutěže Laver Cup. Předprodej vstupenek začíná v pátek v 10:00 a nejlevnější balíček na všechny tři hrací dny pořídíte za 4500 korun. Vzhledem k tomu, jaká jména se ale na turnaji objeví, to ale stojí za to.

Praha - Federer, Nadal, Borg, McEnroe, možná Murray i Djokovič. Z výčtu těchto jmen se tenisovým fanouškům tají dech. Všichni tihle pánové by se mohli od 22. do 24. září potkat v pražské O2 areně a odehrát tu premiérový ročník Laver Cupu.

Ohromující pocity ale mohou čeští fandové prožívat i při pohledu na ceny vstupenek za tuhle podívanou. Nejlevnější balíček na všechny tři dny stojí 4500 korun, ty nejdražší 17 900 korun.

Ano, ještě záleží, kdo všechno na nový turnaj, který skládá poctu australské tenisové legendě Rodu Laverovi, dorazí. Zatím přislíbili účast Roger Federer, Rafael Nadal a chybět by neměla ani česká jednička Tomáš Berdych, přestože skrze žebříček by si zatím kvalifikaci nezajistil.

"Jak Tomáš řekl, chce udělat vše pro to, aby byl součástí týmu. A my také chceme, aby se zúčastnil," řekl novinářům ředitel soutěže Steve Zacks.

V Laver Cupu proti sobě nastoupí dva šestičlenné týmy Evropy a zbytku světa. Vždy čtyři nejlepší hráči podle žebříčku mají nominaci jistou, další dva vyberou kapitáni, Björn Borg za Evropu a John McEnroe za zbytek světa, formou divoké karty. A tu by mohl dostat právě Berdych, který je nyní v žebříčku až čtrnáctý.

Nová trofej snad přiláká i další velká jména. "Se všemi hráči jsme mluvili a všichni Laver Cup vnímají pozitivně. Očekáváme, že vše půjde dobře, a hned jak to bude jisté, budeme moci oznámit další jména. V každém zápase bude na kurtu top hráč," slíbil Zacks.

Ostatní hvězdy si mohou vzít za příklad Rogera Federera, kterého myšlenka týmové hry ve stylu golfového Ryder Cupu nadchla, a sám aktivně turnaj propaguje po celém světě. Odměnou mu například v pondělí bylo nabité Staroměstské náměstí, které se na hrající legendu přišlo podívat.

Švýcara na soutěži láká to, že si bude moci bok po boku zahrát například s odvěkým rivalem - Španělem Rafaelem Nadalem. "Budeme společně bojovat, potit se, možná i krvácet, abychom ze sebe vydali to nejlepší a získali tuhle novou trofej. Nebude to žádná exhibice," slíbil v pondělí fanouškům muž, který už v tenise vyhrál všechno.

I proto by ceny vstupenek neměly působit tak hrozivě, jak se na první pohled zdá. Praha sice zažila velké akce typu mistrovství světa v hokeji, kde se i ty nejdražší lístky na finále daly pořídit za necelých devět tisíc korun, nebo finále Fed Cupu s Marií Šarapovovou, kde dvoudenní vstupenka stála čtyři tisíce, ovšem tady půjde nejspíš o ještě významnější akci s hvězdami většího formátu.

Ředitel O2 areny: Vyprodáno bude během dvou tří dnů

Čeští fanoušci si tuhle skutečnost zjevně uvědomují. "Zájem je enormní a myslím, že během dvou tří dnů by mohlo být vyprodáno," řekl ředitel O2 areny Robert Schaffer.

Přitom oficiální online prodej vstupenek spustí Ticketportal až v pátek v 10:00. K mání budou balíčky na všechny tři hrací dny v cenách od 4500 korun do 17 900 korun. Teprve poté půjdou do oběhu vstupenky na jednotlivé hrací bloky za 990 korun.

A program slibují organizátoři bohatý. Během pátku a soboty tenisté odehrají během dopoledního a odpoledního bloku dohromady každý den tři dvouhry a jednu čtyřhru. V neděli uvidí diváci také čtyři zápasy, ale jen v jednom hracím bloku. Ten bude totiž nejdůležitější. Zatímco v pátek bude vítězství v každém zápase ohodnoceno jedním a v sobotu dvěma body, v neděli získá tým za výhru rovnou tři body. A první tým, který získá 13 z 24 možných bodů, vyhraje první ročník Laver Cupu.

