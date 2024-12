Skvělý sjezd Zabystřana přesvědčil, že už patří mezi elitu

Sjezdař Jan Zabystřan byl po životním výsledku ve Světovém poháru nadšený, že se projevila dřina z tréninků v letní přípravě. Šestadvacetiletý český lyžař obsadil v pátečním sjezdu v Beaver Creeku jedenáctou pozici a osm míst si vylepšil maximum mezi elitou.

"Byl to fantastický závod. Jsem rád, že po trénincích a dlouhé letní dřině to vyšlo. Vypadá to, že to byla správná cesta," uvedl na webu lyžařského svazu Zabystřan, jenž se na sezonu připravoval s německou reprezentací.

"V Chile i na podzim se mi jezdilo hezky, lyže Kästle mi fakt sedly. Jsem fakt rád, že i v těžších závodních podmínkách se ukázalo, že na to mám," dodal.

Dosavadním maximem českého specialisty na rychlostní disciplíny byla 19. příčka ze super-G v Cortině d'Ampezzo z loňského ledna. V minulé sezoně SP byl nejlépe dvacátý ve sjezdu ve Val Gardeně.

V pátek atakoval elitní desítku, od níž ho dělilo pouhých 11 setin. Výbornou formu v Coloradu naznačil Zabystřan už časy v tréninku, nejprve byl dvacátý a ve čtvrtek den před závodem šestadvacátý.

Na životní výsledek dosáhl dvojnásobný vítěz loňské univerziády navzdory tomu, že startoval s číslem 54 téměř dvě a půl hodiny po začátku závodu, v němž bylo několik dlouhých pauz kvůli pádům.

I po opotřebení trati držel Zabystřan vysokou rychlost a dobrou stopu a projížděl tak i nejnáročnější úseky trati bez zbytečného zpomalování.

"Jízda se mi celkem povedla. Přišlo mi, že jsem byl ve střední pasáži trochu nízko, ale nakonec střední pasáž byla nejrychlejší. Myslím, že každý měl na svahu problémy a nikdo nezajel fantastickou a bezchybnou jízdu. A o tom to je, i když se udělá chyba, tak je potřeba pokračovat," uvedl Zabystřan.

"Paradoxně díky tomu, že jsem si víc přibrzdil, tak jsem měl lepší nájezd do spodní části a na závěrečné skoky. Oproti tréninku jsem si to pohlídal a prudká pasáž byla moje," prohlásil český lyžař.

Na vítězného Švýcara Justina Murisiera ztratil jen 1,21 sekundy a pouhou vteřinu byl od krále posledních let Marca Odermatta, jež skončil druhý.

"Jedenácté místo je úplně perfektní. Sjezd stále hodnotím jako svou slabší disciplínu. I když sjezd v Beaver Creeku je trochu točivější, takže mi víc sedne. Jsem opravdu zvědavý na sobotní super-G," uvedl Zabystřan před dnešním superobřím slalomem, který má start v 18:30 SEČ.