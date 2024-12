Česká senzace na lyžích. Zabystřan atakoval ve sjezdu top 10

Český lyžař Jan Zabystřan šokoval v závodě Světového poháru v americkém Beaver Creeku, když ve sjezdu atakoval pozici v elitní desítce. Nakonec skončil těsně za ní, 11. příčkou však dosáhl na své nejlepší umístění v prestižním seriálu.

Zabystřan se přitom vydal na proslulou sjezdovku Birds of Prey v Coloradu s vysokým číslem 54, za ním už vyrazilo jen šest dalších borců.

Šestadvacetiletý rodák z Kadaně však předvedl skvělou jízdu a vybojoval si životní maximum, dosud byl ve Světovém poháru nejvýše dvakrát na 19. místě - v roce 2019 v kombinaci a loni v super-G.

Od top 10 ho nyní dělilo jen jedenáct setin vteřiny. Dobrou formu v Beaver Creeku naznačil v tréninku, nejprve byl dvacátý a ve čtvrtek den před závodem šestadvacátý.

Zabystřan je jediným českým mužem, který bude v této sezoně pravidelně závodit ve Světovém poháru.

Specialista na rychlostní disciplíny trénuje s německou reprezentací. Jeho začlenění do špičkového výběru pro rychlostní disciplíny domluvil sportovní ředitel úseku alpských disciplín Jan Fiedler v červnu.

"Je tam nějaká finanční částka, která by odpovídala platu jednoho trenéra. Na oplátku oni nám poskytnou celý ten trenérský tým, fyzioterapeuta, doktora, všechno má od nich," vyprávěl Fiedler před sezonou.

"Pro nás je to v podstatě jediná možnost, jak Honzovi zajistit profesionální podmínky. Kdybychom se nedomluvili se zahraničním týmem, tak bychom mu museli zaplatit pět nebo šest lidí," doplnil funkcionář.

Zabystřan si spolupráci pochvaluje. S novými německými parťáky byl na kempu v Chile a absolvoval s nimi kompletní podzimní blok tréninků.

A před startem sezony věřil, že se to pozitivně projeví na jeho výsledcích. "Určitě je můj cíl být v každém svěťáku do třicítky. Chtěl bych být letos konstantní a v top třicítce se držet, jak to půjde," plánoval.

V Americe mu to vyšlo skvěle.

První sjezd sezony vyhrál rovněž nečekaně Justin Murisier, Zabystřan na něj ztratil vteřinu a 21 setin. Specialista na obří slalom porazil všechny soupeře v čele s krajanem Marcem Odermattem.

Švýcarský obhájce čtyř křišťálových glóbů skončil druhý, na Murisiera ztratil Odermatt dvě desetiny vteřiny.

Dvaatřicetiletý Murusier se dnes v USA dočkal prvního vítězství a teprve druhého pódia v pohárovém seriálu.

Při 186 startech byl dosud jedinkrát třetí před třemi lety v Alta Badii. Švýcary na stupně vítězů doprovodil Slovinec Miha Hrobat.

SP ve sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Muži, sjezd: 1. Murisier 1:40,04, 2. Odermatt (oba Švýc.) -0,20, 3. Hrobat (Slovin.) -0,35, 4. Crawford (Kan.) -0,51, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,65, 6. Bennett (USA) -0,88, …11. Zabystřan (ČR) -1,21.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 38 závodů): 1. Noël (Fr.) a Kristoffersen oba 200, 3. Steen Olsen 148, 4. McGrath (všichni Nor.) 142, 5. Murisier 114, 6. Meillard (Švýc.) 105, …38. Zabystřan 24.