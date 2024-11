Vitík po debaklu: Je mi úplně jedno, kdo si co myslí. Liga mistrů je náš sen

Krize fotbalové Sparty nabírá obřích rozměrů. Letenští doma utrpěli historický debakl 0:6, v Lize mistrů ostudně podlehli Atléticu Madrid. Podle trenéra Larse Friise jeho tým hned čtyři branky slavnému španělskému soupeři doslova daroval.

"Udělali jsme příliš mnoho chyb. Atlético je v přechodech velice nebezpečné, darovali jsme jim tak čtyři góly. Pak je to nemožné, když uděláme tolik chyb. V současné chvíli myslíme na to, abychom se co nejdříve vrátili na vítěznou kolej," prohlásil dánský kouč v rozhovoru pro stanici Nova Sport.

Stoper Martin Vitík odmítl, že by Atleti Spartu čímkoli zaskočili.

"To spíš my jsme zaskočili sami sebe. Procházíme těžkým obdobím a je to vidět," hlesl po utkání, zároveň ale odmítl propadat přílišné depresi.

"Jsem strašně rád, že Ligu mistrů hraju, ať je situace jakákoli. Je mi úplně jedno, kdo si co myslí. Byl to vždycky můj sen i sen kluků. Bohužel je to tak, jak to je. Jestli chceme být úspěšní a hrát na takové úrovni, musíme tohle skousnout," dodal s tím, že ho nejvíce z celého zápasu mrzí zranění spoluhráče Lukáše Haraslína, který musel se slzami v očích odstoupit už během prvního poločasu.

Záložníkovi Qazimovi Lacimu do řeči příliš nebylo.

"K utkání není moc co říct, výsledek hovoří za vše. Zanalyzujeme si ho a řekneme si, co bylo špatně. Hrajeme v Lize mistrů, všichni víme, jak je těžké hrát proti nejlepším týmům v Evropě. Myslím si, že výsledek je příliš krutý," podotkl.