Video: Ještěd viděl hon lišáků na kolech. Riskoval jsem jako blázen, přiznala legenda

Česká bikerská scéna zažila v sobotu na Ještědu premiérový závod typu "foxhunt". Na dvě stovky bikerů mělo za cíl udržet se při prudkém sjezdu před trojicí lišáků - legendami Tomášem Slavíkem, Michalem Marošim a Michalem Prokopem. K vidění byly nebezpečné skoky, těsné souboje a parádní manévry.

V první fázi bylo startovní pole rozděleno na tři části. V každé ze tří jízd bojovali jezdci proti jednomu lišákovi, který startoval jako poslední a postupně se na trati dlouhé 2,5 kilometru prokousával dopředu.

Trať vedla převážně po sjezdovce, ale nechyběly ani skoky, lesní úseky a technické překážky. Do finálové honičky postoupilo 99 jezdců, kteří pak měli v zádech všechny tři lišáky v bílých dresech.

"Oproti jiným závodům ve světě jsme udělali určité modifikace a naše trať byla ostřejší," usmíval se Slavík, jeden z trojice lišáků a zároveň světoznámá persona v prostředí fourcrossu či městských sjezdů.

Ve finále se propracoval na 18. místo, s čímž byl nakonec spokojený. "Byla tam asi padesátka kritických momentů. Zlomil jsem například kliku a jel jsem polovinu závodu bez pedálu," hodnotil.

Pochvaloval si především silný pocit adrenalinu, který pociťoval.

"Byla to euforie. Moji nejoblíbenější disciplínou je fourcross, akorát tady to byl fourcross ve sto lidech. Prostě fourcross na steroidech," smál se.

4:38 Red Bull Foxhunt - z pohledu Michala Marošiho | Video: Red Bull CZ

Původně se chtěl lehce šetřit na důležité závody, které ho čekají za pár dní, ale ta myšlenka rychle pominula.

"Po dvaceti vteřinách jsem se přistihl, že riskuju jako úplný blázen. Že jedu úplnou šílenost ve stylu panna, nebo orel. Jenže to je přesně ono, velký zážitek a rodeo," líčil Slavík.

Závod pod záštitou Red Bullu ovládl Marek Petelík, kterého na stupních vítězů doplnili Zdeněk Fiedler a Matěj Mlejnek. Organizátoři kvitovali také příjemné počasí a stovky fanoušků u trati.

"Je to závod, do kterého vstupuje spoustu proměnných. Máte stovku závodníků, někdo spadne, zavře vám to. I ti nejlepší se vysypávají. Na start jdete s tím, že nevíte, co se bude dít," přidal Slavík.

Závod "foxhunt" se v posledních letech těší velké oblibě hlavně na Novém Zélandu, ve Skotsku nebo ve Francii. Organizátoři ještědské akce věří, že se postupně více prosadí i v Česku.

"Dlouho jsem nezažil adrenalin v takové míře. Někde se to dalo napálit na 50 kilometrů za hodinu a předjet spousty závodníků. Pak byly klouzavé pasáže nebo kořeny. Tam to bylo zajímavé, měl jsem totiž píchlé kolo," přiznal druhý z lišáků Maroši.