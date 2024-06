Video: A teď na Portugalce. Podívejte se na poslední trénink Čechů před vstupem do ME

Podívejte se na záběry z posledního tréninku českých fotbalistů před úterním zápasem s Portugalskem, kterým vstoupí tým trenéra Ivana Haška do mistrovství Evropy v Německu. Češi si dnes vyzkoušeli trávník stadionu v Lipsku, na němž se postaví Cristianovi Ronaldovi a spol.

"Chtěl bych, abychom si po zápase neříkali jen to, že jsme hráli proti Ronaldovi, ale že jsme třeba Ronalda porazili. To by pro hráče byla vzpomínka na celý život," prohlásil Hašek před utkáním.

"Jdeme do toho s tím, že chceme, aby se Ronaldo neprosadil. Je jasné, že to, že hrajete proti Ronaldovi, si budete pamatovat celý život. Je to jeden z nejlepších hráčů v historii fotbalu," přiznal kouč české reprezentace.

Hráčům zdůrazňuje, že i proti favoritovi musejí hrát aktivně. "Portugalští hráči jsou velmi známí a populární po celém světě. My nejsme tak známí. Musíme portugalským hvězdám čelit týmovým výkonem," vyhlásil plán.

"To je jediná naše šance, jak můžeme uspět. Víme, že když nebudeme hrát aktivně, když budeme jen bránit, nemáme šanci na úspěch. To bychom mohli dát hlavy dolů a jít ze hřiště," uvedl Hašek.