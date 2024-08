Už nemusíme poslouchat Sivoka, radoval se Friis. Rád by si to rozdal s Priskem

Dánský trenér fotbalistů Sparty Lars Friis na tiskové konferenci po postupu do Ligy mistrů po 19 letech nechtěl spekulovat nad možnými soupeři v ligové fázi elitní soutěže. Přiznal ale, že proti Feyenoordu Rotterdam, který vede bývalý kouč Pražanů a jeho krajan Brian Priske, by to mohla být sranda.

Vtipkoval také o tom, že už nemusí poslouchat sportovního manažera Tomáše Sivoka, který coby hráč zažil poslední účast Sparty v "milionářské" soutěži v roce 2005. Letenští se jména osmi soupeřů dozví ve čtvrtek při losování v Monaku. "Mohla by to být sranda, pokud bychom dostali Feyenoord," prohlásil osmačtyřicetiletý Friis po domácí odvetě závěrečného 4. předkola s Malmö, v níž jeho svěřenci stejně jako minulou středu ve Švédsku zvítězili 2:0. Jakožto Priskeho asistent získal se Spartou dva tituly po sobě a v minulé sezoně i domácí pohár. V červnu svého krajana, který odešel do nizozemského celku, na lavičce Pražanů nahradil. "Upřímně je ale ve hře spousta dobrých týmů. I pro mě z pozice trenéra je tam spousta inspirativních koučů, které sleduji mnoho let a pozoruji, jakými styly hrají. Nevím, koho bych si přál. Měl jsem radost, že jsme (v březnovém osmifinále Evropské ligy) dostali Liverpool. Bylo to ale dobrá, nebo špatná zkušenost?" připomněl Friis debakly 1:5 doma a 1:6 venku. "Těším se na všechny zápasy. Nevyjmenuju vám ale osm soupeřů, s nimiž chci hrát. Koho nám nalosují, toho nám nalosují. Budeme čelit těm nejlepším hráčům a týmům na světě. Je to jiná úroveň. Uvidíme, na co budeme stačit. Jisté je, že uděláme všechno pro to, abychom předvedli kvality Sparty," mínil bývalý kouč Viborgu a Aalborgu. Postupu do nejprestižnější klubové soutěže na světě si nesmírně vážil. "Je to opravdu velké, úžasné. Titul se tomu taky vyrovná z hlediska radosti. Další výhodou je, že nemusíme už poslouchat Tomáše Sivoka a jeho řeči o tom, jak byl poslední, kdo si ve Spartě Ligu mistrů zahrál," řekl Friis. Ocenil atmosféru na vyprodaném letenském stadionu. "Naše pevnost na Letné je úžasná, stejně jako podpora fanoušků. Hrálo se večer, navíc evropský zápas, to ještě všechno umocňuje. Už při příjezdu jsme tady cítili atmosféru stejně jako v posledních dvou týdnech, když jsem si našel čas na procházku městem. Bylo snadné to cítit, všichni sparťané byli nadšení z možnosti, že se Liga mistrů může vrátit. Dnes ukázali, proč to jsou nejlepší fanoušci v České republice," podotkl Friis. "Po utkání jsem mluvil i s hráči Malmö a řekli mi, že se tady proti tomu tlaku, který fanoušci umí vytvořit, hraje strašně těžce. Nedokážu fanoušky dodatečně ocenit, táhnou nás," dodal Friis. Související Rosický už má v hlavě další cíl. Spartu chce vidět bojovat s Arsenalem a Borussií