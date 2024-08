Rosický už má v hlavě další cíl. Spartu chce vidět bojovat s Arsenalem a Borussií

Sportovní ředitel fotbalistů Sparty Tomáš Rosický považuje postup do Ligy mistrů po 19 letech za splnění ultimátního cíle po dvou titulech za sebou. Zároveň se už ale zabývá tím, jak bude jeho tým v "milionářské" soutěži konkurenceschopný.

V rozhovoru pro Nova Sport uvedl, že by si v ligové fázi přál narazit na své bývalé týmy Dortmund a Arsenal.

Pražané se vysněného návratu do LM dočkali poté, co v kvalifikaci postupně vyřadili irský Shamrock Rovers, rumunský FCSB a Malmö.

"Vždycky jsem o tom mluvil jako o ultimátním cíli pro Spartu po dvou titulech. Samozřejmě se vždycky snažíte přemýšlet dopředu, aby Sparta neustále pokračovala vpřed," řekl třiačtyřicetiletý Rosický po výhře 2:0 v domácí odvetě závěrečného 4. předkola nad Malmö. Stejným poměrem Sparta zvítězila i minulou středu ve Švédsku.

"Pro nás se tím plní ultimátní cíl, ale stejně tak mám v hlavě další, a to je jak být kompetitivní v Lize mistrů. Z minulé sezony víme, že můžeme hrát důstojnou roli s určitými týmy, ale taky moc dobře víme o tom, co se stalo na Liverpoolu," připomněl Rosický březnové osmifinále Evropské ligy se slavným mužstvem, jemuž Sparta nejprve doma podlehla 1:5 a na Anfieldu dokonce 1:6.

V letošní kvalifikaci LM se cítil nejhůř po úvodním domácím utkání s FCSB, které skončilo 1:1. V Bukurešti však Letenští triumfovali 3:2.

"To byl zápas, který se nám vůbec nepovedl. Od začátku sezony jsme měli jasný plán. Od začátku to bylo hrozně složité tím, že spousta kluků byla mimo. Snažili jsme se jim dávkovat všechno postupně a jednotlivě, protože bylo Euro, Copa América. Vraceli se nám postupně a bylo to složité i pro nového trenéra (Friise)," prohlásil bývalý reprezentant.

"Udělali jsme si jasný plán, jak budeme postupovat. Jeden z nejdůležitějších bodů byl, že koho přivedeme v tomto přestupním období, tak chceme, aby co nejvíc hráli kluci, kteří mají zkušenosti z minulého roku. Kontinuita z minulého roku a zkušenosti nabrané z těžkých zápasů z minula pro nás byly zásadní. Hlavně v těchto dvou zápasech, venku v Malmö, a dnes se to projevilo," mínil sparťanských odchovanec.

Ligu mistrů zažil na Letné už jako hráč, nyní ji prožije z pozice funkcionáře. "Ve funkci sportovního ředitele je to mnohem těžší. Když jste na hřišti, víte, že s tím zápasem můžete něco udělat, ale tady neuděláte nic, dá se říct. Trpíte během zápasu. Musím říct, že emoce jsou krásné. Sparta skoro po 20 letech v Lize mistrů, to je neuvěřitelné. To byly (obránci) Vitíkovi dva roky. Je to fantastické," konstatoval Rosický.

Nesmírně pyšný byl nejen na hráče, ale i dánského trenéra Larse Friise, který v červnu nahradil krajana Briana Priskeho.

"Pro Larse je to taky obrovská satisfakce. Hned po titulu jsme druhý den řešili trenéra (Priskeho), který měl zájem z Feyenoordu. Bylo to hrozně těžké rozhodnutí, jestli Briana držet v uvozovkách na sílu. Někoho, kdo už tady myslí a srdcem nechce být, anebo jít jinou cestou, cestou vášně. Lars ukazuje, že je dobrý trenér a že to zvládá výborně," řekl Rosický.

Sparta se v novém formátu utká s osmi soupeři. Narazit může i na Rosického bývalé zaměstnavatele Dortmund a Arsenal. "To by bylo fajn," podotkl někdejší záložník.

Ocenil také fanoušky. "Je to jeden ze zásadních bodů. Trvá to už nějaký rok a půl, propojení celého klubu a jednota všech složek klubu a navázání na fanoušky je absolutně neuvěřitelné. Každý zápas je vyprodaný, zájem je obrovský. Za jednotu celého klubu s fanoušky jsem strašně šťastný, stejně jako za to, že to takhle pokračuje," uvedl Rosický.